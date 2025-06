Donald Trump tropezó al subir al Air Force One y el video se viralizó al recordar su burla a Joe Biden

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump sufrió un leve tropiezo el último domingo cuando abordaba el avión oficial Air Force One. Las cámaras captaron el momento en el que se desequilibró momentáneamente y colocó su mano derecha sobre el pasamanos, elemento del que se tomó para poder recuperar la estabilidad antes de llegar a la puerta de la aeronave.

Los usuarios de la red social X no tardaron en compararlo con las dificultades motrices que mostró el ex mandatario norteamericano Joe Biden durante el final de su mandato.

Más violencia y choques policiales en Los Ángeles: el gobernador denuncia a Donald Trump

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En 2023, el líder republicano se burló del ex jefe de Estado demócrata y, en aquel momento había manifestado: “Joe Biden no puede subir siquiera un tramo de las escaleras del Air Force One… Tenemos a alguien que no tiene idea de cómo representarnos”.

El hecho que por estas horas circula en las redes sociales, tuvo lugar después de un encuentro que mantuvo Donald Trump con periodistas en la localidad de Hagerstown, en el estado de Maryland. Allí, fue consultado y se le cuestionó en rueda de prensa la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección frente a las protestas por redadas migratorias en Los Ángeles, California.

El titular de la Casa Blanca se dirigía a Camp David acompañado del secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, cuando se disponía a ingresar al avión presidencial.

Trump desplegó 2000 efectivos de la Guardia Nacional en un operativo para contener las protestas en Los Ángeles

“Karma de Biden”, la burla de los usuarios de la red social X a Donald Trump

Usuarios de la plataforma X, ex Twitter, no tardaron en señalar la ironía del momento y recordaron que Trump había ridiculizado previamente a Biden por tropezar en situaciones similares. Comentarios como "karma de Biden" y "el tiempo no perdona a nadie" inundaron las plataformas digitales

Los usuarios se burlaron de Trump en la red social X

El resbalón que sufrió Trump se da en un contexto en el que la salud y agilidad de los líderes políticos están bajo constante escrutinio en territorio norteamericano por la avanzada de edad de las figuras que asumen el poder. Ambos, tanto Trump como Biden, han enfrentado críticas y burlas por sus tropiezos, lo que refleja la atención que el público presta a estos detalles.

Consecuencias criollas indeseadas de la pelea Trump-Musk (Clarín sonríe)

A pesar del tropiezo, Trump continuó su agenda sin mayores inconvenientes, demostrando que, aunque los resbalones pueden ser inevitables, la reacción ante ellos también forma parte del espectáculo político.

Fuente: unotv.com y marca.com

PM