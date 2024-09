Edmundo González Urrutia, rival del presidente Nicolás Maduro en los comicios de Venezuela, denunció este miércoles haber firmado bajo "coacción" un documento para "acatar" el fallo judicial que convalidó la reelección del gobernante izquierdista y poder así partir al exilio en España. La carta también llevaba la firma del presidente del Parlamento, el poderoso dirigente chavista Jorge Rodríguez, quien la mostró en una rueda de prensa en Caracas.

"Siempre he estado y seguiré dispuesto a reconocer y acatar las decisiones adoptadas por los órganos de justicia en el marco de la Constitución, incluyendo la precitada sentencia de la Sala Electoral [del Tribunal Supremo de Justicia], que aunque no la comparto, la acato por tratarse de una resolución del máximo tribunal de la República", se leía en el texto, que contenía un compromiso "de confidencialidad" de las partes.

Luego de que se difundiera la carta, González Urrutia publicó un mensaje aclaratorio, donde aseguró que "el régimen pretende que todos los venezolanos perdamos la esperanza". "El mundo entero sabe que siempre recurren al juego sucio, el chantaje y la manipulación", subrayó el dirigente político, que denunció fraude y reivindicó su victoria del 28 de julio, en un vídeo compartido tras la divulgación del texto.

En ese sentido, indicó que un "documento producido bajo coacción está viciado de nulidad absoluta, por un vicio grave en el consentimiento". "Estando en la residencia del embajador de España, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez y la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, se presentaron con un documento que tendría que refrendar para permitir mi salida del país", señaló González Urrutia. "En otras palabras, o firmaba o me atenía a las consecuencias", sintetizó.

"Consideré que podía ser más útil libre que encerrado e imposibilitado de cumplir las tareas que me encomendó el soberano", siguió. Al respecto, el opositor pasó un mes en la clandestinidad antes de pedir asilo en España, tras una orden de captura en su contra. De esa manera, llegó a Madrid el pasado domingo 8 de septiembre.

La versión del oficialismo venezolano: "González Urrutia nos buscó a nosotros para conversar"

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró fotos del momento de la firma del documento.

En tanto, Rodríguez mostró fotografías del momento de la firma en la residencia del embajador de España, donde asistieron él y la vicepresidenta Delcy Rodríguez. También dio a conocer un vídeo de la salida de González Urrutia en una avión de la Fuerza Aérea española, el 7 de septiembre.

"Él nos buscó a nosotros", señaló el presidente de la Asamblea Nacional. "Acá no hubo ningún tipo de medida (...), ningún tipo de situación en la que el señor Edmundo González Urrutia pudiese sentirse violentado. Muy al contrario, nos buscó a nosotros para conversar", amplió. Además, insistió en que "en modo alguno estuvo signada por la coacción o por la presión", a la par que dio 24 horas a González Urrutia para retractarse o revelará grabaciones con el registro de las negociaciones.

Según la carta, suscrita también por un testigo no identificado, el opositor expresó entonces su intención de abandonar Venezuela "en aras de que se consolide la pacificación y el diálogo político" y se comprometió a una actividad pública "limitada". "Con el propósito de contribuir a alcanzar ese clima de convivencia y tranquilidad que todos anhelamos, me llevará a guardar la debida prudencia, moderación y respeto en mi accionar en el ámbito público", indica el texto. "No pretendo en ningún caso ejercer representación formal o informal alguna de los poderes públicos", afirma.

Tras su llegada a España, González Urrutia aseguró que continuaría "la lucha" por la "recuperación de la democracia en Venezuela", aunque después moderó el tono y llamó a un diálogo. Por su parte, el abogado del opositor, José Vicente Haro, manifestó hace diez días en la cadena CNN que su cliente "no ha suscrito documento alguno mediante el cual haga un reconocimiento a los resultados electorales".

En paralelo, el Senado español pidió más temprano el miércoles al gobierno del socialista Pedro Sánchez que reconozca a González Urrutia como ganador de las elecciones. Antes lo hizo el Congreso de Diputados, el 11 de septiembre.

