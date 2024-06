EE.UU. dijo que enviará a Kiev US$ 225 M y Francia aviones Mirage

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció otros 225 millones de dólares en ayuda de seguridad para Ucrania en el contexto de su reunión ayer con el líder de Kiev, Volodimir Zelenski, en París. “Estados Unidos estará con usted”, prometió el estadounidense su apoyo a Ucrania después de que ambos asistieran a las conmemoraciones enormemente simbólicas del Día D en el norte de Francia. Biden también lamentó la demora en obtener nueva ayuda a través del Congreso.

“No te has inclinado. No has cedido en absoluto. Continúas luchando de una manera que es simplemente notable, simplemente notable”, reconoció Biden a Zelenski.

El nuevo paquete militar incluye interceptores de defensa aérea, munición de artillería y otras “capacidades críticas”, afirmó la Casa Blanca en un comunicado. “El presidente enfatizó que el apoyo de Estados Unidos a Ucrania es inquebrantable”, dice el comunicado, y agrega que los dos líderes acordaron reunirse nuevamente en la próxima cumbre del G7 en Italia. En una declaración separada, el Departamento de Defensa de Estados Unidos dijo que el paquete de seguridad proporcionaría a Ucrania armas para “satisfacer sus necesidades más urgentes en el campo de batalla” e incluiría misiles antiaéreos Stinger, municiones para sistemas HIMARS y rondas de artillería de 155 mm y 105 mm.

Mirage. Zelenski también se reunió con el presidente francés, Emmanuel Macron. El francés dijo el jueves que París transferiría aviones de combate Mirage 2000 a Ucrania y entrenaría a pilotos ucranianos como parte de una nueva cooperación militar.

“Aprovecharemos los próximos días para finalizar la mayor coalición posible para implementar la demanda de Ucrania”, dijo Macron a los periodistas en París junto a Zelenski. “Queremos tener una coalición y varios de nuestros socios ya han dado su acuerdo. No estamos solos”, concluyó.

“Conocemos este campo de pacifistas. Es el espíritu de derrota. No somos así”, dijo Macron en la conferencia. “Estamos a favor de una paz acorde con el derecho internacional, pero que reconozca el derecho legítimo de un pueblo a resistir cuando es agredido. Ésta es la única paz que cuenta. Por eso la presión que estamos ejerciendo es sobre Rusia”, afirmó.