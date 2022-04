El 49% de los británicos apoya la soberanía argentina de Malvinas, según una encuesta

Días después de conmemorarse un nuevo aniversario del desembarco de las tropas argentinas en las Islas Malvinas, usurpadas por Gran Bretaña desde 1833, una encuesta de un medio británico muestra que un 49% de los encuestados en Reino Unido están a favor de la soberanía argentina sobre las Islas.

En la consulta, realizada por el medio británico Declassified UK mediante la red social Twitter, solo el 21% respondió que todo debe continuar como hasta ahora.

El sitio de periodismo de investigación, que analiza la política británica en el exterior, publicó esta semana los datos de una consulta.

⚖️ Poll result --



👉49% of you think the UK should allow Argentina sovereignty over the Falklands

👉21% say the UK should retain sole sovereignty

👉20% say shared sovereignty

👉10% say other (with many saying the Falklanders should decide) pic.twitter.com/JTTw3l2JV7