"El chamán de QAnon" | Jacob Chansley culpa a Trump de promover el asalto al Capitolio

Es conocido como el "Chamán de QAnon" y fue una de las más icónicás figuras del asalto al Capitolio. Se trata de Jacob Chansley y se le imputa haber sido uno de los organizadores o cabecillas detrás de la toma del Parlamento estadounidense. Su abogado Albert Watkins tiene un argumento en su defensa que considera imbatible: quien incitó a la violencia es el propio Donald Trump.

Watkins lo fundamentó al manifestar que los manifestantes “creían que estaban salvando nuestra nación a petición específica de nuestro presidente”.

“Sentía que su voz no se escuchaba” hasta que llegó Trump y que, por ende, “tenía un cariño apasionado, incluso amor por el Presidente”, puntualizó el letrado. “Creía que las palabras de su presidente eran para él. Hablamos de un fenómeno como el de los seguidores de Grateful Dead. Como los que seguían a la banda de un concierto a otro, mi cliente seguía al presidente de un mitin a otro. Allí era reconocido, era parte de un grupo”, explicó el letrado.

“El chamán de QAnon” tiene 33 años y su imagen en el asalto al Capitolio, armado con una lanza y vestido con pieles de oso y cuernos se viralizó por todo el mundo. Al día siguiente del asalto fue arrestado y, según su abogado, está “arrepentido” y se siente “traicionado” por Trump, “el hombre al que le dio la Luna y que le ha dado la espalda”.

“Cuando el presidente, les pidió que caminen con él por la avenida Pensilvania, sentían no solamente que el presidente les hablaba a ellos, sino que les estaba invitando. ¿Tuvo un rol nuestro presidente? ¿Tuvo una influencia? ¿Causó al menos en parte lo que ocurrió el 6 de enero? Sí. Categóricamente. Sin duda alguna”, aseveró Watkins.

Además, apuntó contra Trump y afirmó que “hay una culpabilidad por parte del presidente que exculpa a mi cliente”. Este argumento de defensa es perfecto para los demócratas que buscan una condena a Trump en el juicio político que se celebrará en el Senado, tras su impeachment (por segunda vez).

El pasado miércoles 13 de enero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos habilitó el juicio político contra Trump, y será la presidenta demócrata de la Cámara baja, Nancy Pelosi, quien deberá presentar el artículo de destitución al Senado, el cual llevará adelante el impeachment, en el que se le atribuye el delito de incitación a la insurrección.

En el informe elaborado la semana pasada por el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, como argumento del impeachment, se destaca que varios manifestantes creían que estaban obedeciendo las órdenes del ex Presidente al asaltar el Capitolio. El informe menciona también a Chansley, quien dijo a la policía que venía “como parte de un esfuerzo grupal a petición del presidente”.

Joe Biden acusó a Donald Trump de desatar "un asalto total" contra la democracia

Fueron calificados como "insurgentes"

A medida que lo asaltantes detenidos comenzaron a armar sus defensas con sus respectivos abogados, varios decidieron implicar directamente al ex presidente. Según The New York Times, al menos cuatro manifestantes se unieron a la marcha que asaltó el Congreso porque “el presidente los animó a hacerlo”.

Por ejemplo, en la documentación judicial de un bombero jubilado de Pensilvania, acusado de arrojar un extintor a un policía, se asegura que acudió al Capitolio “siguiendo las instrucciones del presidente”. Por otro lado, Jenna Ryan, una agente inmobiliaria de Texas que atravesó el país en jet privado para participar en la revuelta, confirmó en una entrevista televisiva que había actuado “siguiendo la llamada del presidente”. En ese sentido, estos testimonios pueden constituir un material muy valioso para los argumentos de la acusación en el juicio por el impeachment de Donald Trump.

La Fiscalía del Distrito de Columbia (que acoge la ciudad de Washington) informó que más de 70 personas fueron imputadas por diferentes delitos tras el asalto al Capitolio, pero sostuvo que la cifra podría llegar hasta varios centenares más, una vez completada la investigación, la cual se encuentra aún en su fase inicial.

Asalto al Capitolio: qué pasó

Al mediodía del 6 de enero, el presidente Trump se dirigió a los miles de seguidores a los que había convocado ante la Casa Blanca y los animó a “caminar hacia el Capitolio”, donde el Congreso, bajo la supervisión del vicepresidente Pence, estaba certificando el resultado electoral que Trump consideraba fraudulento, tras la victoria de Joe Biden. “Nunca recuperarán nuestro país si son débiles”, les dijo, y los incitó a “pelear como el demonio”. Como resultado de la manifestación, hubo cinco muertos.

Por su lado, el 58% de los votantes estadounidenses, según una encuesta publicada por la radio pública National Public Radio (NPR), considera que el presidente Trump es culpable por la insurrección violenta en el Capitolio.