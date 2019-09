por Leandro Dario

La historia del Brexit sin fin sumó ayer un nuevo capítulo, cuando la Cámara de los Lores aprobó la ley votada por la oposición que impide un Brexit sin acuerdo y obliga a Boris Johnson a solicitar a la Unión Europea una nueva prórroga hasta el 31 de enero de 2020. Pero el primer ministro, empecinado en agradar al electorado euroescéptico, pedirá el lunes adelantar las elecciones, una alternativa que requiere el voto a favor de dos tercios de los parlamentarios, para vetar esa legislación y concretar un Brexit por las malas.

Esa jugada, sin embargo, fracasaría, al no contar con el apoyo de la oposición (ver página 31). “Más de tres años después del referéndum, todas las opciones para el Brexit todavía están sobre la mesa. Podría haber una salida acordada, una sin acuerdo o no haber un Brexit”, confió a PERFIL Iain Begg, profesor del Instituto Europeo de la London School of Economics.

Para Johnson, el mejor de los escenarios posibles es convencer a los laboristas de votar el 15 de octubre. Si eso sucediera –y él se impusiera en las urnas–, iría en una posición de fuerza a la cumbre europea del 17 y podría anular la ley que le impide salir sin acuerdo, concretando el 31 de ese mes una ruptura salvaje con Bruselas. Según la encuestadora YouGov, el premier sería favorito si hoy hubiera elecciones, con el 35% de intención de voto, superando a los laboristas, que tienen el 25%, los liberal-demócratas, con 16% y el Partido del Brexit, que asciende al 11%.

“El Partido del Brexit daría la bienvenida a un ‘pacto de no agresión’ con Johnson, en el que los candidatos del Brexit estarían de acuerdo en no oponerse a los conservadores, a cambio de que haya un Brexit sin acuerdo”, declaró Richard Caplan, profesor de la Universidad de Oxford.

Si, en cambio, Johnson sufre el lunes una nueva derrota en el Parlamento, el premier tendría dos caminos más para convocar a elecciones. Uno de ellos es un arma de doble filo: modificar la ley para llamar a comicios con mayoría simple, en vez de dos tercios. Si abre esa puerta, la oposición podría agregar enmiendas, como habilitar el voto a los menores de 16 años, que, en su mayoría, votan al laborismo. La segunda alternativa es que Boris pida una moción de censura... contra sí mismo. En ese caso, la política británica perdería la poca racionalidad que todavía tiene y Johnson precipitaría la caída de su gobierno para forzar a la oposición a formar una mayoría en 14 días y, si no lo logra, enfrentarse en las urnas.

Si no hay llamado a elecciones, el primer ministro tendría que negociar una prórroga con la Unión Europea (UE), algo que descartó el jueves, al aseverar que prefería estar “muerto en una zanja”. Allí los escenarios son aún más extremos: podría negarse a cumplir la ley –sería arrestado–, renunciar, o, incluso, pedirle a algún aliado europeo que vete su propio pedido de prórroga.

Abismo. “Si su propio hermano no se fía de usted, ¿por qué deberíamos fiarnos nosotros?”, le preguntó una periodista a Johnson tras la renuncia de su hermano menor, Jo, por una tensión “irresoluble” entre su “lealtad familiar” y el “interés nacional”. El miércoles había sufrido otro duro golpe en el Parlamento, cuando 21 tories se rebelaron y votaron junto a la oposición, dejándolo sin mayoría parlamentaria. La respuesta de Downing Street fue furibunda: los expulsó del Partido Conservador.

Esa herida en el oficialismo también tendrá impacto en las urnas. “El Partido Conservador intentará atraer en las próximas elecciones a los votantes del norte, de más edad y que apoyan el Brexit En pocas palabras, el Partido se volverá menos liberal económicamente y socialmente (por ejemplo en cuestiones como lucha contra el crimen e inmigración)”, escribió Paul Goodman, editor del portal Conservative Home.

Seis semanas después de llegar a Downing Street, Johnson se encuentra arrinconado, sin mayoría y, por el momento, incapaz de sacar al país de la UE el 31 de octubre. El Brexit parece no tener fin.