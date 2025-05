El desolador pedido de la esposa de Nahuel Gallo, el gendarme argentino secuestrado hace 5 meses por el gobierno de Venezuela

María Alexandra Gómez, mujer de Nahuel Agustín Gallo, el gendarme secuestrado en Venezuela por el gobierno de Nicolás Maduro, habló sobre lo ocurrido con su esposo. “Hoy 8 de mayo, Nahuel cumple cinco meses detenido y además está de cumpleaños”, dijo en una extensa entrevista radial que concedió.

En charla con Florencia Lafon y Nicolás Fiorentino, para el programa “Ahora dicen”, agregó: “Esto para nosotros ha sido muy doloroso, porque yo hasta les pedí llorando que, aunque sea, me dijeran en donde estaba para hacerle llegar una foto de su hijo, llevarle una carta para decirle que toda su familia está bien, que todos estamos remando para que él salga de esto. No tengo ningún tipo de información”.

Gómez contó el mal momento que atraviesa su familia desde la detención de Gallo, el 8 de diciembre de 2024. “Desde enero no tenemos pruebas de que Nahuel esté bien. Hemos intentado obtener información legalmente, pero no tenemos respuesta. No pude, ni siquiera, hablar con abogados, acceder a alguna información de Nahuel. No tengo nada”, reconoció.

Una de las fotos que se conoció de Gallo tras su detención

A principios de este 2025 apareció una foto de Gallo, donde se lo ve en una pista deportiva, con un conjunto de pantalón y remera azul, pero se desconoce su situación y su destino. La mujer del gendarme explicó: “Voy todos los sábados a la cárcel de El Rodeo, porque son los días de visita y me tratan súper mal. Me dicen: ‘Aquí no está, retírese’. Voy cada sábado porque seguramente alguien me ve y le puede decir a Nahuel: ‘Mirá, ahí afuera está tu esposa, ahí afuera está tu hijo’. Y nada”.

Luego remarcó que la situación de su esposo es legalmente compleja porque, según el fiscal venezolano Tarek William Saab, Gallo está imputado por terrorismo, pero todavía no se le abrió una causa y no tiene defensor, ni privado ni público. Pese a todo, Gómez reconoció tener mayores esperanzas desde que se liberó a cinco opositores venezolanos que estaban refugiados en la embajada argentina de Caracas.

“Esa noticia nos da una luz de esperanza”, confió, para luego explicar que el Gobierno nacional, a través de la Cancillería, se mantuvo en contacto con ella, pero todavía no le han dado información sobre lo que están haciendo para lograr que su marido sea liberado.

Según Gómez, su esposo realizó el viaje a Venezuela con todos los documentos legales exigidos y una carta de invitación que ella misma redactó para simplificar su ingreso al país; sin embargo, pese a todos esos recaudos, fue retenido por la migración venezolana: “Él estaba esperando para tomar un vuelo a Caracas, pero fue detenido y no se le permitió seguir su camino. Cuando todo esto se resuelva, llegará el momento en que ellos puedan decirme el por qué pasó todo esto. El por qué me sentí tan sola. Tengo la esperanza de que esto ya pronto acabe, y que podamos regresar juntos los tres a casa, como ha sido siempre el plan”.

El tuit de Cancillería Argentina sobre Gallo

Quién es Nahuel Agustín Gallo

Gallo nació en la provincia de Mendoza. Es cabo primero de la Gendarmería Nacional Argentina y trabajaba en su provincia natal. Antes, se desempeñaba en Buenos Aires y en Chubut. Además de su trabajo, el joven es un fanático del running.

El suboficial comenzó su viaje a Venezuela dos días antes de ser detenido porque intentaba aprovechar sus vacaciones para reencontrarse con su pareja, la venezolana María Gómez, y su hijo de casi dos años.

Nahuel Gallo antes de su detención

Gallo salió de Argentina hacia Chile en su auto personal y, desde ahí, tomó un avión hacia Bogotá. La familia del agente explicó que eligió ese itinerario alternativo simplemente por motivos económicos.

Una vez en Colombia, trató de cruzar a Venezuela usando un taxi para atravesar el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, que une Cúcuta con Ureña, sin embargo, las autoridades venezolanas lo detuvieron. El canciller de Venezuela, Yván Gil, aseguró que el suboficial argentino “se quiso infiltrar” por orden del gobierno de Javier Milei.