Murió a los 100 años el expresidente estadounidense Jimmy Carter

El expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter murió a los 100 años, casi dos años después de anunciar que pasaría sus últimos días en cuidados paliativos. Su hijo Chip Carter confirmó que el exmandatario murió en su casa de Georgia este domingo por la tarde.

"Mi padre fue un héroe, no sólo para mí sino para todos los que creen en la paz, los derechos humanos y el amor desinteresado. Mis hermanos, mi hermana y yo lo compartimos con el resto del mundo a través de estas creencias comunes", dijo Chip Carter.

Se realizarán eventos públicos conmemorando a Carter en Atlanta y Washington, DC y se realizará un funeral de estado, confirmó el Centro Carter.

Jimmy Carter rechazó tratamiento médico en febrero de 2023

Exagricultor que cumplió un mandato en la Casa Blanca y dedicó el resto de su vida a la caridad, Carter decidió no recibir más tratamiento médico e ingresó en cuidados paliativos en febrero de 2023 después de una serie de estadías en el hospital.

El Centro Carter anunció el 18 de febrero que el ex presidente había tomado la decisión de rechazar "una intervención médica adicional" y mudarse a su casa para recibir cuidados al final de su vida después de una "serie de breves estadías en el hospital".

Carter, que recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002, vivió sus últimos años en Plains, en estado de Georgia. En agosto de 2015, le diagnosticaron melanoma metastásico y le extirparon una pequeña masa cancerosa del hígado, que también se extendió al cerebro.

Al año siguiente, unos seis meses después del diagnóstico, Carter anunció que no necesitaba más tratamiento, ya que un medicamento experimental había eliminado cualquier signo de cáncer.

Una de sus últimas apariciones públicas fue en silla de ruedas para celebrar su cumpleaños 100 el 1 de octubre en su casa de Georgia, rodeado de familiares y amigos. Su esposa, Rosalynn, había fallecido el 19 de noviembre del año pasado a los 96 años.

Durante las elecciones presidenciales de 2020, Carter respaldó a Joe Biden en la Convención Nacional Demócrata y dijo a través de un video: "Joe Biden fue mi primer y más eficaz partidario en el Senado... Durante décadas, ha sido mi amigo leal y dedicado".

El expresidente demócrata también pudo emitir su voto en las elecciones de 2024, en las que ganó el republicano Donald Trump.

De Gobernador de Georgia a Presidente de Estados Unidos: la carrera política de Jimmy Carter

Jimmy Carter sirvió siete años como oficial naval antes de regresar a Georgia, donde entró en la política estatal en 1962. En 1970 fue elegido gobernador de Georgia y cuatro años más tarde lanzó su candidatura para la Casa Blanca, ganando impulso durante los dos años siguientes.

Carter se convirtió en el 39º presidente de Estados Unidos cuando derrotó a Gerald R. Ford en 1976, cuando el país todavía se estaba recuperando del "escándalo Watergate" bajo la presidencia de Richard Nixon.

Cumplió un solo mandato y fue derrotado por el republicano Ronald Reagan en 1980. Se comprometió con la filantropía después de su presidencia y vivió una vida tranquila con su esposa, sus cuatro hijos, nietos y bisnietos.

Carter recibió el Premio Nobel de la Paz en 2002 después de crear el Centro Carter para promover los derechos humanos en todo el mundo y dedicó gran parte del tiempo construyendo viviendas para la ONG Hábitat para la Humanidad y escribiendo más de dos docenas de libros.

En 2022, Jimmy y Rosalynn celebraron sus 70 años de matrimonio. "Rosalynn fue mi compañera igualitaria en todo lo que logré. Ella me dio consejos sabios y me dio ánimos cuando los necesité. Mientras Rosalynn estuvo en el mundo, siempre supe que alguien me amaba y me apoyaba", dijo el expresidente.

Durante el funeral de Rosylann a fines de noviembre de 2023, Amy Carter, leyó la carta de amor que su padre le dedicó a su esposa mientras estaba en la Marina: "Querida mío, cada vez que he estado lejos de ti, me he emocionado al regresar y descubrir lo maravilloso que eres", escribió Carter.

Y continuó: "Mientras estoy lejos trato de convencerme de que realmente no eres, no podrías, ser tan dulce y hermosa como recuerdo. Pero cuando te veo me enamoro de ti otra vez. ¿Te parece extraño? A mí no. Adiós cariño, hasta mañana, Jimmy."

Con la muerte de Carter, ahora solo viven cinco presidentes de Estados Unidos: Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama, Trump y el actual mandatario Joe Biden, que terminará su gobierno el próximo 20 de enero.