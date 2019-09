El FBI investiga el vínculo del príncipe Andrés con el millonario Jeffrey Epstein

por Darío Silva D'Andrea

La Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos (FBI) comenzó a investigar los vínculos del príncipe Andrés, hijo de la reina de Inglaterra, con Jeffrey Epstein, el multimillonario financiero que se ahorcó en la cárcel el mes pasado después de haber sido acusado de esclavitud sexual.

Virginia Roberts Giuffre, una de las víctimas, había acusado al duque de York de tener relaciones sexuales con ella cuando era menor de 17 años, y afirmó que la ofrecieron mientras estaba en la casa de la ex novia de Epstein en Londres.

La investigación fue retirada por la Policía Metropolitana del Reino Unido en 2015 pero esta semana un ex policía de Florida que participó en la investigación del caso de pedofilia de Epstein en 2009 alegó que el FBI encubrió la participación del príncipe Andrés. El príncipe, de 59 años y exesposo de Sarah Ferguson, negó repetidamente las acusaciones en su contra, diciendo que eran "falsas" y "sin fundamento".

Ahora, la oficina interrogará a aproximadamente 100 víctimas que tenían entre 14 y 15 años cuando tuvo lugar el supuesto tráfico sexual por parte de Epstein. Según los informes recabados, el príncipese reunió con Epstein en 1999 y voló en el jet privado del financiero dos veces, incluida una en 2001 con Giuffre. Sin embargo ella no es la única que el FBI –que ya identificó a 80 víctimas– está investigando con respecto al príncipe.

El hijo de la reina también visitó la casa de Epstein en Nueva York en 2013 y ahora se afirma que más testigos podrían revelar detalles sobre su amistad con Epstein. "La investigación de EE.UU. se centra en varias víctimas potenciales con la esperanza de que puedan proporcionar más detalles sobre el príncipe Andrés y su conexión con el caso Epstein", dijeron al diario británico The Sunday Times fuentes del Departamento de Justicia de EE. UU. "No van a descartarlo por ser un miembro de la realeza", afirmaron.

El mencionado diario informó este domingo que los detectives de la policía británica fueron informados con los detalles del caso y están listos para ayudar en la investigación. Las presuntas víctimas serán entrevistadas en el transcurso de los próximos dos meses, informó The Sunday Times.

Dai Davies, de Scotland Yard y quien supervisó la seguridad del príncipe Andrés a fines de la década de 1990, dijo que la investigación será vital para calmar a la opinión pública del Reino Unido por tratarse de un asunto de "interés público": "Pensé que era en interés del Príncipe Andrew aclarar este asunto", dijo al Sunday Times. "Cualquier indicio de duda o insinuación debe aclararse mediante una investigación clara, inequívoca y estructurada".

"Estoy seguro de que el FBI está involucrado en algún tipo de encubrimiento sobre Epstein", dijo John Mark Dougan, un ex marine estadounidense que participó de la investigación de 2005. "Eso podría incluir absolutamente el papel de Andrés, o podría ser que personas mayores del FBI visitaron la casa y no quieren revelar eso". Exiliado, afirma tener copias de seguridad de los archivos del caso: "Mis copias de los archivos nunca serán publicadas a menos que me suceda algo desagradable, porque son mi garantía de seguridad para mí y mi familia en los Estados Unidos".