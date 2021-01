El Papa reclamó un "periodismo valiente" y controlar "el riesgo de las fake news"

El papa Francisco reclamó este sábado 23 de enero un "periodismo valiente" que acuda al encuentro de las personas y de las historias, lo que denominó "desgastar las suelas", y abogó por controlar el "evidente riesgo” de las fake news, las noticias falsas por internet, especialmente en tiempos de pandemia, aunque dijo que "es una oportunidad para relatar lo que vemos". “Hemos descubierto, ya desde hace tiempo, cómo las noticias y las imágenes son fáciles de manipular, por miles de motivos, a veces sólo por un banal narcisismo", destacó.

En su mensaje por la 55ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, sobre el tema "Ven y verás" (Jn 1,46). Para el Pontífice los medios ofrecen más espacio "una información “preconfeccionada, ‘de palacio’ y autorreferencial, que es cada vez menos capaz de interceptar la verdad de las cosas y la vida concreta de las personas, y ya no sabe recoger ni los fenómenos sociales más graves". Por ello, tras advertir del riesgo de generar una información "fotocopiada", el Papa ha instado a "comunicar encontrando a la gente donde y como está" y ha elogiado a los periodistas que cuentan las "guerras olvidadas".



Para el Papa, solo ese modo de contar la realidad puede recoger "las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo" o los abusos e injusticias contra los pobres o el medioambiente. Por ello ha reivindicado la necesidad de ir "donde nadie va" y en concreto ha pedido "no contar la pandemia sólo con los ojos del mundo más rico".



"¿Quién nos hablará de la espera de curación en los pueblos más pobres de Asia, de América Latina y de África? Así, las diferencias sociales y económicas a nivel planetario corren el riesgo de marcar el orden de la distribución de las vacunas contra la COVID", alertó Francisco.



Finalmente, el Papa ha dicho que "algunas cosas se pueden aprender sólo con la experiencia" porque -a su juicio- "no se comunica, de hecho, solamente con las palabras, sino con los ojos, con el tono de la voz, con los gestos". Francisco señaló: "Opiniones atentas se lamentan desde hace tiempo del riesgo de un aplanamiento en los 'periódicos fotocopia' o en los noticieros de radio y televisión y páginas web que son sustancialmente iguales, donde el género de la investigación y del reportaje pierden espacio".

"La crisis del sector editorial puede llevar a una información construida en redacciones, frente al ordenador, en los terminales de las agencias, en las redes sociales, sin salir nunca a la calle, sin 'desgastar las suelas de los zapatos', sin encontrar a las personas para buscar historias", advirtió el Pontífice, parafraseando al periodista español Manuel Lozano Garrido, fallecido en 1971 y beatificado en 2010.

En este marco, el Papa agradeció "la valentía y el compromiso" de tantos informadores que tienen "la capacidad de ir allá donde nadie va" para mostrar la realidad. Solo de este modo, indicó, se pueden revelar "las difíciles condiciones de las minorías perseguidas en varias partes del mundo" o los abusos e injusticias contra los pobres o el medioambiente. "Sería una pérdida no sólo para la información, sino para toda la sociedad y para la democracia si estas voces desaparecieran: un empobrecimiento para nuestra humanidad", resaltó.

En esa misma línea, destacó que, en tiempos de coronavirus, "existe el riesgo de contar la pandemia, y cada crisis, sólo desde los ojos del mundo más rico, de tener una ‘doble contabilidad’", por lo que hizo alusión a la cuestión de las vacunas y “los cuidados médicos en general, en el riesgo de exclusión de las poblaciones más indigentes".

Además, agregó: "¿Quién nos hablará de la espera de curación en los pueblos más pobres de Asia, de América Latina y de África? Así, las diferencias sociales y económicas a nivel planetario corren el riesgo de marcar el orden de la distribución de las vacunas contra el Covid-19. Con los pobres siempre como los últimos y el derecho a la salud para todos, afirmado como un principio, vaciado de su valor real".

Por otro lado, Francisco alertó a su vez que los estragos económicos de la pandemia llegaron también a los países "más afortunados", donde el “drama de las familias” que han caído en la pobreza queda, sin embargo, "en gran parte escondido".

Si bien el Pontífice valoró la contribución de internet, que permite multiplicar la capacidad de contar y compartir historias con información especialmente útil en momentos de emergencias, alertó sobre "los riesgos de una comunicación social carente de controles".

En ese aspecto, sostuvo que “esta conciencia crítica empuja no a demonizar el instrumento sino a una mayor capacidad de discernimiento y un sentido de la responsabilidad más maduro". Asimismo, añadió: "Todos somos responsables de la comunicación que hacemos, de la información que damos, del control que juntos podemos ejercer sobre las noticias falsas, desenmascarándolas. Estamos llamados a ser testigos de la verdad: a ir, ver y compartir".

