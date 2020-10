El Programa de Alimentos de la ONU ganó el Premio Nobel de la Paz

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) de la ONU fue galardonado este viernes 9 de octubre con el Premio Nobel de la Paz de 2020. El galardón se concede cuando la necesidad de soluciones multilaterales a problemas mayores como el hambre es "más evidente que nunca", destacó el Comité Nobel en Oslo.

El PMA recibe este premio por "sus esfuerzos en la lucha contra el hambre, su contribución para mejorar las condiciones de paz en las zonas afectadas por los conflictos y por haber impulsado los esfuerzos para no convertir el hambre en un arma de guerra", declaró la presidenta del Comité Nobel, Berit Reiss-Andersen. Se trata del duodécimo Nobel de la Paz concedido a una organización o personalidad de la ONU o vinculada con Naciones Unidas.

Fundado en el año 1961, el PMA tiene su sede en Roma y se financia únicamente por donaciones voluntarias. Según las cifras del organismo, distribuyó en 2019 en helicóptero o a lomos de un camello o un elefante 15.000 millones de raciones de comida y asistió a 97 millones de personas en 88 países. Los números pueden parecer significativos, pero solo representan una parte muy pequeña de las necesidades del mundo.

El PMA se autodefine como "la mayor organización humanitaria" en un mundo donde 690 millones de personas, es decir una de cada 11, sufrían en 2019 de manera crónica la falta de alimentos. Cifras que sin duda han empeorado este año debido a la pandemia del nuevo coronavirus, que no solamente ya mató a 1 millón de personas en el planeta, sino que dejó a millones en una situación de grave vulnerabilidad por sus consecuencias sanitarias y económicas.

"Podemos enfrentarnos a hambrunas de proporciones bíblicas dentro de algunos meses", avisó en abril de este año el director general de la organización, el estadounidense David Beasley. Según un informe de la ONU publicado a mediados de julio, la recesión mundial provocada por el Covid-19 puede hacer que entre 83 y 132 millones de personas suplementarias sufran el hambre en primera persona.

"El Programa Mundial de Alimentos habría sido un laureado digno sin pandemia pero la pandemia y sus consecuencias aumentan las razones para concederle este premio", dijo Reiss-Andersen, presidenta del Comité Nobel.

En total, 211 individuos y 107 organizaciones eran candidatos al Nobel de la Paz este año. El premio, que consiste en una medalla de oro, un diploma y diez millones de coronas suecas (cerca de 1,1 millones de dólares) será entregado formalmente el 10 de diciembre, aniversario de la muerte de su fundador, el empresario y filántropo sueco Alfred Nobel (1833-1896), si las condiciones sanitarias lo permiten. De no ser así, se va a llevar a cabo una ceremonia virtual para entregar las condecoraciones a los homenajeados en sus países de origen.

