El representante argentino ante la OEA exigió a la liberación del gendarme Nahuel Gallo en Venezuela

El Gobierno exigió este jueves ante la OEA (Organización de Estados Americanos) la liberación del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre. El pedido fue expresado por el representante ante el organismo, Carlos Bernardo Cherniak, en la reunión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA.

Gallo se encuentra preso desde hace más de siete meses, tras ser acusado por el Ministerio Público venezolano de querer llevar a cabo “acciones desestabilizadoras y terroristas” ocultadas bajo una “visita sentimental”, cuando presuntamente viajaba para pasar las fiestas junto a su pareja y su hijo.

Ante la situación, el diplomático argentino pidió que se garantice la integridad física y psíquica del gendarme. “Demandamos el pleno respeto a sus derechos humanos, de conformidad con el derecho internacional y los tratados bilaterales existentes entre ambos países”, expresó Cherniak, indicó Infobae.

Nahuel Gallo junto a su pareja y su hijo.

Tras exigir la libertad del gendarme, Cherniak denunció “violaciones a los derechos humanos y el abuso de poder” por parte de Nicolás Maduro y cuestionó la transparencia de las últimas elecciones presidenciales.

“El 28 de julio del 2024, el pueblo venezolano se manifestó masivamente a través del voto a favor de una alternativa democrática, elección que fue brutalmente ignorada transgrediendo el artículo 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, donde se consagra la voluntad del pueblo como la base de la autoridad del poder público”, afirmó el representante argentino.

“Contravinieron las obligaciones internacionales por parte de quienes se arrogan ilegítimamente el poder en ese país, y que ahora también recurren a la detención arbitraria de ciudadanos extranjeros, bajo acusaciones falsas e infundadas, enmarcadas en un plan sistemático de represión y terrorismo de Estado, cometiendo delitos de lesa humanidad”, señaló el representante argentino.

El gendarme Nahuel Gallo.

Además aprovechó para recordar “el asedio que sufrió la Residencia de la Embajada de la República Argentina en Caracas y el hostigamiento a los ciudadanos venezolanos que permanecieron allí asilados”.

Finalmente, Cherniack expresó: “Venezuela no está hoy en esta sala, como tampoco Cuba ni Nicaragua. Pero esta ausencia no nos debe confundir, porque sí están presentes los millones de voces de esas naciones hermanas, que nos interpelan en nombre de la libertad que les fue arrebatada, y que exigen que las respuestas a sus gritos de ayuda no sean la inacción ni el silencio”.

La detención del gendarme Nahuel Gallo

Gallo fue detenido el 8 de diciembre de 2024 en la frontera entre Colombia y Venezuela, en el estado Táchira, acusado de conspirar junto con la derecha venezolana contra el gobierno de Maduro.

Incluso, el Ministerio Público Fiscal llegó a asegurar que lo detuvo “intentando ingresar irregularmente” a Venezuela “ocultando su verdadero plan bajo el ropaje de una visita sentimental”.

Nahuel Gallo: ¿rehén o espía?

En el marco de su detención la vicepresidenta Victoria Villarruel cuestionó a la cartera de Patricia Bullrich. "Jamás habría autorizado a un gendarme a ir a Venezuela. Lo que está ocurriendo es la consecuencia tristemente obvia, pero como no soy del área de Seguridad no opino”, sostuvo. Afirmación que fue rechazada de plano por la ministra aludida.

En mayo, tras varios meses de prisión y sin comunicación, el Gobierno argentino facilitó la salida de la pareja del gendarme, junto a su hijo menor, de Venezuela hacia Buenos Aires en una operación secreta. Bullrich se encargó de que Migraciones y Cancillería asistieran a la madre y al niño con documentación argentina.

Fuentes diplomáticas consultadas por Clarín señalaron que Nahuel Gallo tenía previsto visitar a su hijo y a Alexandra. Viajó desde Argentina a Colombia por vía aérea y luego ingresó a Venezuela por tierra, cruzando el Puente Internacional Francisco de Paula Santander. Allí fue detenido.

