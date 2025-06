Milei y la máquina de demoler

Así como el kirchnerismo ha demostrado ser un hámster sobre una rueda que le hace creer a la gente que avanza a toda velocidad, pero siempre se encuentra en el mismo lugar, el nuevo gobierno se ha convertido en una perfecta maquina de destrucción masiva, que en vez de reconstruir no sabe qué hacer con los escombros.

Heráclito de Éfeso, comúnmente popular y llamado “el filósofo del cambio”, esbozó hace miles de años una frase que hasta el día de hoy perdura: “todo fluye, nada permanece”. Todo se halla en inmutable movimiento evolucionándo de forma incesante. Nunca nos bañamos dos veces en el mismo río; en si ninguna costumbre o hábito puede renovarse puntualmente igual.

Cristina Fernández, a inversa de Heráclito, ha rebatido con creces esta posición del gran filósofo griego demostrando con su accionar y discurso que el mundo (por lo menos a lo que al PJ intervenido se refiere) permanece estático, involutivo, y hasta cuasi eterno en el pensamiento.

La política del caos, monopolizada y utilizada eficientemente por el gobierno, hoy se traslada por efecto simpático al cristinismo y al macrismo.

Lo dogmáticamente revolucionario es la destrucción, porque destruir en si no es otra que crear.

La teoría del caos, primitivamente desplegada en matemáticas y física, se ha empleado en disímiles campos, circunscribiendo también al de la política. En el terreno político, esta teoría propone que pequeñas maniobras o medidas puedan tener resultados reveladores y dificultosos de predecir, principalmente en procedimientos enredados y no rectilíneos. El ave Fénix es la cultura mitológica favorita de la Argentina popular por su capacidad de resurgir de sus propias cenizas.

Así, unos y otros siguen la estrategia de exacerbar la ira en ámbitos de la sociedad, que se nutre de motivos sociales y económicos reales; utilizan una maquinaria de comunicación grandiosa, originalmente concebida con fines comerciales, que se ha convertido en el principal instrumento de quienes quieren multiplicar el caos para provecho propio y en detrimento del bienestar general.

Interna PJ/K: Lo que comenzó siendo un taxi para cuatro, ahora se convirtió en un micro doble camello donde nadie se levanta del asiento.

Hoy la vida por Perón no la da nadie, porque Perón ya está muerto. No me refiero biológicamente, sino porque los que se encaramaron durante décadas en el partido y accedieron gracias a éste al poder lo vaciaron de contenido ideológico. Asesinaron su legado apoderándose del simbolismo, de la liturgia y de la mística justicialista hasta degradarla a su máxima expresión. No hay más enamoramiento, porque todos se encargaron de secuestrar su doctrina exacerbando el lumpenaje y el clientelismo político. Una fábrica de aprovechadores que se dedicó a producir rehenes y marginales sociales.

La ex presidenta no genera ningún 17 de octubre espontáneo, y todo este encarajinamiento tiende a un solo fin: “preservar a toda costa la lapicera”. Desviando la atención, entreteniendo a todos en aquello que solo a ella le interesa: el manejo de las listas que le seguirá dando juego en el distorsionado poder del que el pueblo no participa y en nada se beneficia.

El nuevo, por llamarlo de alguna manera, “Movimiento derecho al futuro” del gobernador Kicillof, sus acuerdos con Federico Storani y un sector del radicalismo y del socialismo, ha quedado momentáneamente inmovilizado.

El PRO ha perdido influencia y notabilidad. Aparece en el inconsciente colectivo como absorbido por La Libertad Avanza, pese al doble juego de Macri y Cristina. De manera adrede, uno festeja la sentencia condenatoria de la ex presidente, y del otro lado se utiliza una respuesta con adjetivos descalificadores como el de “fracasado”.

Queda claro que en el juego “hay que matarlo antes que muera”, ninguno de los ex presidentes lo han comprendido. Cristina pasa de la banda presidencial a la tobillera, y Macri del poder cuasi absoluto a un final apagado y sin luces.

Expresado esto, en donde el ser humano y el país no cuentan en lo absoluto, podemos decir que la democracia está en peligro cuando el Estado está ausente en los hospitales, en la educación, en la seguridad, en la defensa de la industria nacional, de nuestros recursos naturales, etc.

En los últimos 4 años desaparecieron 73.500 pymes, y en el período gobernado por Javier Milei unas 16.500. Pese a tal desastre, nadie se movilizó de manera rabiosa y masivamente ante tal calamidad.

El país, de la mano de los mismos actores políticos de siempre, llegó a generar una cifra cercana al 45% de pobres. La cultura de la letrina ha logrado instalarse, el falso debate también, y la rabia impuesta en todos los sectores de la sociedad es “altamente rentable”.

Los huecos y aburridos han logrado instalarse en todas partes como seres divertidos y aptos para complacer y cambiar el mundo. Argentina, con tremendos actores, fuentes de tantos males, se ha convertido en un lavarropas que va hacia delante y hacia atrás, pero que no avanza hacia ninguna parte, salvo hacia la drasticidad absurda como método favorito de todos los gobiernos.

*Secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipaless de Vicente López