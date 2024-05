Eva Perón, su vida en 33 hitos, a 105 años de su nacimiento

Eva María Duarte, Evita, nació el 7 de mayo de 1919, hace 105 años. Segunda esposa de Juan Domingo Perón, vivió solo 33 años, y está considerada una de las mujeres más influyentes de la historia política argentina.

A continuación, su historia en 33 hitos:

1. Nació el 7 de mayo de 1919 y fue la quinta hija de Juana Ibarguren de la relación extramatrimonial que mantuvo con Juan Duarte. Su padre era un político conservador que mantenía dos familias a la vez. Además de vivir con su esposa legal y sus seis hijos legítimos, mantenía una relación con la madre de Eva. Si bien el lugar de su nacimiento no está del todo claro para los historiadores —algunos indican que fue en General Viamonte y otros en Junín— se estima que ocurrió en la ciudad bonaerense de Los Toldos.

2. Cuando murió su padre, la familia de Eva quedó desprotegida. Para entonces Juana Ibarguren ya se había instalado con sus hijos en Los Toldos, donde comenzó a trabajar como costurera para mantener a sus hijos.

3. Con sólo 15 años, decidió dejar su casa y emprender su carrera como actriz en la ciudad de Buenos Aires. Tras diferentes incursiones en el cine y en portadas de revistas, logró tener una oportunidad en el mundo de la interpretación en radioteatros.

4. En abril de 1938, con 19 años, encabezó el elenco de la Compañía de Teatro del Aire junto a Pascual Pelliciotta, otro actor que como ella había trabajado durante años en papeles secundarios.

5. En 1941 trabajó en tres películas: La carga de los valientes; El más infeliz del pueblo con Luis Sandrini y Una novia en apuros, del norteamericano John Reinhardt.

6. El giro en su vida se dio el 22 de enero de 1944 cuando, en un acto realizado en el estadio Luna Park por la Secretaría de Trabajo y Previsión, durante una colecta solidaria a favor de las víctimas del terremoto de San Juan, conoció a Juan Domingo Perón, veinticuatro años mayor que ella.

7. Se casaron el 22 de octubre de 1945. Como marido y mujer, la pareja empezó conjuntamente a trabajar en la carrera hacia la presidencia.

8. De la mano de Perón, Evita incursionó en la política, se convirtió en la "abanderada de los humildes" y fue la conquistadora del voto femenino, con un primer discurso oficial que mostró su apoyo a los derechos femeninos.

9. Fundó el Movimiento Peronista Femenino, fue activa impulsora de la igualdad de la mujer.

10. Eva desarrolló una gran tarea social que benefició a los sectores más humildes de la población, aunque también recibió críticas por el presunto "adoctrinamiento" que llevaba a cabo por la exaltación de su imagen, como en el libro La razón de mi vida o los libros de educación primaria. Hasta una provincia llevó su nombre en un momento de la historia argentina.

11. Tanto Eva como el expresidente sumaron a lo largo de sus vidas diferentes adversarios. La censura que impusieron, sobre todo en el mundo de las artes escénicas, se hizo notoria. De eso dejó testimonio la actriz Libertad Lamarque, quien en una entrevista contó el boicot al que fue sometida por parte de la política por el que finalmente decidió abandonar el país. "No necesité utilizar la palabra exiliada, hay muchas formas de echar a alguien: no me nombraban en ningún periódico, en ninguna revista, estaba prohibido que alguien se me arrimara. En fin, yo estaba sola en Buenos Aires", explicó.

12. En 1947 Eva inició una amplia gira por distintos lugares del mundo, España, Italia, Francia, Suiza, Brasil, Uruguay, donde ella ejerció como embajadora de buena voluntad mientras tomaba nota de las distintas actividades sociales realizadas en estos países para mejorar la situación social de los trabajadores y desamparados.

13. Creó la Fundación Eva Perón al frente de la cual realizó obras de carácter social y se convirtió en protagonista indiscutible de la historia de la política argentina.

14. Construyó hospitales, hogares para ancianos y madres solteras, dos policlínicos, escuelas, una Ciudad Infantil. Durante las fiestas distribuía sidra y pan dulce, socorría a los necesitados y organizaba torneos deportivos infantiles y juveniles.

15. El 28 de agosto de 1948, publicó su Decálogo de los Derechos de la Ancianidad, una iniciativa precursora en la lucha por el reconocimiento de las personas de la tercera edad. Desde ese momento se celebra en el país el Día de la Ancianidad esa fecha.

16. En 1949 Eva Perón buscó incrementar la influencia política de las mujeres y fundó el Partido Peronista Femenino (PPF), dirigido por mujeres, autónomo dentro del movimiento,​ y organizado a partir de unidades básicas femeninas que se abrían en los barrios, pueblos y sindicatos para canalizar la militancia directa de las mujeres.

17. En 1951, para las primeras elecciones presidenciales con sufragio universal, el movimiento obrero propuso a Evita, como la llamaba la población, como candidata a vicepresidenta. Sin embargo, ella renunció a la candidatura el 31 de agosto, fecha recordada como el 'Día del Renunciamiento', presionada por las luchas internas en el peronismo y la sociedad ante la eventualidad de que una mujer apoyada por el sindicalismo pudiera llegar a vicepresidenta.

18. Escribió dos libros: La razón de mi vida (1951) y Mi mensaje (1952).

19. Recibió numerosos reconocimientos y honores, entre ellos el título de Jefa Espiritual de la Nación, la gran Orden de Isabel la Católica en España de manos de Francisco Franco, la distinción de Mujer del Bicentenario, la Gran Cruz de Honor de la Cruz Roja Argentina, la Distinción del Reconocimiento de Primera Categoría de la CGT, la Gran Medalla a la Lealtad Peronista en Grado Extraordinario y el Collar de la Orden del Libertador General San Martín, la máxima distinción argentina.

20. Querida y hasta idolatrada por las clases trabajadoras, fue también criticada y rechazada por las clases más acomodadas de la sociedad.

21. El 11 de noviembre de 1951 votaron por primera vez todas las mujeres argentinas mayores de 18 años y Evita lo hizo desde su cama de un hospital.

22. La enfermedad de Evita comenzó a evidenciarse en enero de 1950, cuando fue operada de apendicitis. Allí se detectaron los primeros síntomas del cáncer que la aquejaba. Así lo relataron los médicos Oscar Ivanisevich y Abel Canónico.

23. Su último discurso fue el 1 de mayo de 1952. Muy débil por la enfermedad que padecía, decidió participar del acto en Plaza de Mayo con motivo del Día del Trabajador. Allí, le habló a sus "descamisados". En un fragmento de sus palabras, señaló: "Compañeras, compañeros: otra vez estoy en la lucha, otra vez estoy con ustedes, como ayer, como hoy y como mañana. Estoy con ustedes para ser un arco iris de amor entre el pueblo y Perón; estoy con ustedes para ser ese puente de amor y de felicidad que siempre he tratado de ser entre ustedes y el líder de los trabajadores".

24. El propio Juan Domingo Perón contó que un día antes de morir, Evita le habría dicho en un susurro: "No abandones nunca a los pobres, Juan, son los únicos que saben ser fieles".

25. El día de la muerte de Evita, el locutor Jorge Furnot leyó un comunicado en cadena nacional: "Cumple la Subsecretaría de Informaciones de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20.25 horas ha fallecido la señora Eva Perón, Jefa Espiritual de la Nación".

26. Eva Perón es la única persona a quien el Congreso Nacional otorgó el título de 'Jefa Espiritual de la Nación', el 7 de mayo de 1952, cuando cumplió 33 años.

27. Murió el 26 de julio de 1952, a los 33 años a causa de cáncer de útero. Sus restos fueron velados primero en el Ministerio de Trabajo, y luego se trasladaron al Congreso. Su cuerpo fue embalsamado.

28. Cientos de miles de personas desfilaron durante días para despedir a la mujer que había entregado los mejores años de su vida a su tarea social y política.

29. Por su fallecimiento se declaró se declaró un duelo que se extendió hasta el 11 de agosto de 1952, y hasta ese día no hubo funciones de cine, teatro, ni tampoco espectáculos deportivos, mientras las radios transmitían música sacra.

30. Tras su muerte la CGT declaró tres días de paro. La CGT la proclamó “Mártir del trabajo” y solicitó al gobierno nacional que decrete los máximos honores, declaró duelo por 30 días, a la vez que dispuso un paro de actividades que no afectaría los servicios indispensables durante 48 horas en todo el país.

31. La historia del derrotero de su cadáver es una de las páginas más oscuras de la Argentina. Tras la caída del peronismo, su cuerpo fue secuestrado y trasladado de un lado a otro y sus restos fueron profanados.

32. En 1976 el cuerpo de Eva fue entregado a sus familiares.

33. Desde ese momento, sus restos fueron enterraros en el Cementerio de la Recoleta de Buenos Aires donde descansan para siempre. Su tumba es visitada por cientos de turistas todos los años.

