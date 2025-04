Un helicóptero que transportaba a seis personas cayó este jueves 10 de abril en el río Hudson, en la ciudad de Nueva York. No hubo sobrevivientes. Todo pasó en el sector de West Side Highway y Spring Street, según el Departamento de Policía (NYPD).

A las 15:15 horas, el Departamento de Bomberos de la ciudad recibió el aviso de que una nave se había precipitado al agua. Inmediatamente, envió unidades marinas y terrestres para implementar un rescate de emergencia. Sin embargo, casi una hora después de ocurrido el accidente, las autoridades policiales confirmaron que todos los tripulantes del helicóptero habían fallecido: cuatro en el lugar del impacto y dos en el hospital, donde fueron trasladadas de urgencia. Las víctimas son el piloto y una familia de turistas españoles compuesta por dos adultos y tres menores de edad.

“En este momento, las seis víctimas han sido rescatadas del agua. Lamentablemente, las seis víctimas han sido declaradas fallecidas”, confirmó el alcalde Eric Adams en una sesión informativa, y definió el hecho como un “accidente desgarrador y trágico”. Por su parte, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, expresó su dolor en su cuenta oficial de X lamentando que “seis almas inocentes hayan perdido la vida”.

Una persona que presenció los hechos habló con NBC News y aseguró que una de las aspas de la nave se soltó mientras el helicóptero se dirigía hacía Nueva Jersey: “No sé qué ocurrió con la cola, pero cayó en picada, cayó a pocos metros del túnel Holland. No me puedo imaginar lo que habría pasado si lo impactaba”.

La nave había despegado a las 14.59 de Manhattan y luego hizo un recorrido sobre el río Hudson. Minutos después, por causas que todavía se investigan, se precipitó al agua. “Desde la cima del One World Trade Center, lo que estaba ocurriendo en el río ha captado la atención de muchos turistas. La mayoría de la gente se acercaba a un lado de la torre para mirar hacia el río Hudson”, contó Jim Scott, un periodista de BBC News que estaba presente en el lugar de los hechos.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos emitió un comunicado informando que realizará una exhaustiva investigación para determinar las responsabilidades de lo ocurrido.

Accidentes en el río Hudson

En el año 2009 un avión de US Airways fue alcanzado por una bandada de pájaros y debió hacer un aterrizaje de emergencia sobre el río. En esa ocasión, el capitán Chelsea Sullenberg logró estabilizar la nave sobre el agua y, de esa forma, salvarle la vida a los 155 pasajeros que transportaba. Lo ocurrido fue bautizado como “Milagro en el Hudson” y Tom Hanks encarnó al héroe en un film muy popular.

"Sabía que sería la peor situación de emergencia de mi vida. Pero al mismo tiempo nunca pensé que moriría aquel día”, contó Sullenberger en una entrevista que le realizaron. El piloto confesó: "Me aterrorizaba que alguien hubiera caído al agua sin que lo hubiéramos notado".

En 2016, un avión de que realizaba un espectáculo aéreo se precipitó al río y su piloto falleció. Tres años más tarde, en 2019, otro helicóptero cayó en el Hudson tras cargar combustible. En esta ocasión, el piloto solo tuvo heridas superficiales.

Un accidente similar al de este jueves 10 de abril se produjo en 2018, cuando fallecieron cinco de los seis ocupantes de un helicóptero que había salido de Nueva Jersey y se precipitó en las profundas y heladas aguas del East River.

