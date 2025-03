En Kiev, los ucranianos apoyan que Zelenski se haya plantado ante Donald Trump y su vice Vance

La fuerte polémica que mantuvieron, en vivo y ante la prensa en la Casa Blanca, los presidentes Donald Trump y Volodimir Zelenski, se convirtió en uno de los grandes temas del viernes a nivel global. Las presiones de Trump y su vice J.D.Vance a Zelensky no consiguieron que el lider ucraniano, simplificando el reclamo republicano, asuma que Ucrania "debe rendirse para lograr la paz", y esa distancia de las posturas llevó a que incluso se suspenda la firma del tratado que Trump y Zelensky iban a firmar sobre algunos minerales ucranianos, que servirían para "devolver" parte de la enorme cantidad de dinero que Estados Unidos ha invertido proporcionando armas a Kiev para resistir la invasión rusa.

Ante las presiones de Trump y de su vicepresidente J.D. Vance, el mandatario ucraniano enseñó fotografías de las atrocidades cometidas por las tropas rusas y afirmó que no haría concesiones mientras continuara la ocupación de las fuerzas de Vladimir PUtin en su territorio.

Tras el encuentro, el presidente norteamericano publicó una declaración a través de su red social Truth Social diciendo: "He determinado que el presidente Zelenski no está listo para la paz si Estados Unidos está involucrado, porque siente que nuestra participación le da una gran ventaja en las negociaciones. No quiero ventajas, quiero PAZ. Le faltó el respeto a los Estados Unidos de América en su preciada Oficina Oval. Puede regresar cuando esté listo para la paz".

Zelenski, por su parte, publicó un mensaje en su cuenta de X, expresando: "Gracias, EE.UU., gracias por su apoyo, gracias por esta visita. Gracias @POTUS, el Congreso y el pueblo estadounidense. Ucrania necesita una paz justa y duradera, y estamos trabajando exactamente para eso".

Donald Trump y Volodimir Zelenski en la Casa Blanca

La reacción en Ucrania

En Kiev, la capital de Ucrania, la mayoría de personas entrevistadas por la AFP se indignaron por este intercambio. “Ni siquiera tengo palabras”, afirmó Roman Shkanov, un oficinista de 32 años, sorprendido por lo ocurrido. "Que un país tan fuerte adopte una postura tan débil y respalde dictaduras, que en definitiva les bese los pies... Zelenski defendió plenamente nuestros intereses. No dejó que nos arrastraran a una especie de esclavitud”.

Anna Plachkova, una doctora de 26 años, subrayó que todos sus compatriotas “están muy agradecidos y son muy conscientes de lo que la gente en otros países sacrifica para aportar asistencia a Ucrania, pero Trump ha tocado una fibra sensible aquí, es una acusación bastante grave decir que somos desagradecidos”.

La médica reconoció que el desencuentro en la Casa Blanca la inquietó: “El apoyo de Estados Unidos es muy importante. Es posible que esta discusión tenga un gran impacto en nuestra situación y en el transcurso de la guerra”.

Lilia Ivanova, una joven de 22 años, comparte estos temores: “Siento que nada de esto es bueno, lo que está ocurriendo no es bueno para Ucrania. Teníamos esperanzas de que la guerra terminara en una semana, en tres meses, en un año... Teníamos algunas esperanzas con Trump, pero se están resquebrajando”.

Por su parte, Valentin Burianov, de 26 años, remarcó que “no te podés quedar callado cuando Trump y Vance dicen estas tonterías. Zelenski hizo lo que debía”.

Volodimir Zelenski

El apoyo de Estados Unidos a Ucrania

Norteamérica, según los datos oficiales, le dio más de 60.000 millones de dólares en ayuda militar a Ucrania desde el inicio de la invasión rusa.

Por otra parte, el Instituto Kiel, un centro de investigación económica alemán, reveló que la asistencia financiera, humanitaria y militar de Estados Unidos a Kiev, entre 2022 y finales de 2024, asciende a casi 120.000 millones de dólares.