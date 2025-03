Giusto: "Trump humilló públicamente a Zelensky en la Casa Blanca"

La tensa reunión en la Casa Blanca entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky reveló profundas diferencias sobre la guerra en Ucrania, donde Estados Unidos mostró su descontento con la gestión ucraniana.

Para hablar sobre este tema, Canal E se comunicó con el analista internacional, Patricio Giusto, quien comentó que la reciente reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky en la Casa Blanca se destacó por su nivel de tensión.

Según el analista internacional, la escena fue inaudita, ya que no existe precedentes de un trato tan humillante hacia un aliado de guerra. "Vimos un presidente de Estados Unidos, junto con su vicepresidente, maltratando y humillando públicamente a un aliado", comentó.

El analista añadió que Ucrania, uno de los principales aliados de Estados Unidos en la lucha contra Rusia, nunca había experimentado tal desprecio en el Salón Oval.

El estilo de Trump y las implicaciones políticas

Para Giusto, la humillación pública fue una clara estrategia de Trump para marcar las diferencias con Zelensky. "Trump quiso exponer y exagerar las diferencias que ya existían entre ambos, algo que no tenía necesidad de ser hecho de esa manera", afirmó.

El analista también destacó que los reclamos de Trump, como la acusación a Zelensky de "provocar una tercera guerra mundial", reflejan una postura agresiva de la Casa Blanca, que a pesar de haber invertido 300.000 millones de dólares en Ucrania, parece distanciarse de su apoyo.

En cuanto a las negociaciones, Giusto advirtió que el futuro de Ucrania está en juego. "La duda es si Ucrania será parte de los acuerdos que Estados Unidos y Rusia ya están negociando", comentó, subrayando que la situación es cada vez más delicada para Ucrania.

Europa mantiene su apoyo a Ucrania

A pesar de la postura de Estados Unidos, Europa se mantiene firme en su apoyo a Ucrania. Giusto explicó que, salvo algunas excepciones como Hungría, los países europeos siguen defendiendo la integridad territorial de Ucrania. "Europa votó masivamente a favor de Ucrania en la ONU, y los líderes de países como el Reino Unido y Francia han sido claros en su apoyo", dijo. Sin embargo, el analista señaló que la postura de Estados Unidos bajo la administración de Trump ha trastocado el consenso europeo en torno a la guerra.

Argentina y su postura contradictoria

La reciente abstención de Argentina en una votación clave en la ONU fue otro tema de debate. Justo calificó esta decisión como "contradictoria y vergonzosa". Recordó que, en el pasado, Argentina fue uno de los principales aliados de Zelensky, pero ahora, bajo el liderazgo de Javier Milei, adoptó una postura ambigua.

"Esto contradice principios históricos de Argentina, como la defensa de la integridad territorial", explicó, agregando que la decisión parece haber sido más un gesto hacia Estados Unidos que una postura diplomática bien fundamentada.

Impacto en las relaciones comerciales

En cuanto a las posibles repercusiones económicas de esta postura diplomática de Argentina, Justo opinó que no afectará las relaciones comerciales entre Argentina y Estados Unidos. "No creo que haya un impacto en lo comercial", afirmó, aclarando que los gestos diplomáticos de Argentina, como los realizados por Milei, no siempre tienen correlato en el ámbito financiero.

"Si bien las relaciones internacionales no funcionan así, no parece que haya una negociación secreta entre Trump y Milei que altere el panorama económico", señaló el analista.

Ucrania en una situación delicada

Uno de los puntos más críticos de la guerra es la posible pérdida de territorio por parte de Ucrania. Según Giusto, la integridad territorial es la principal preocupación de Zelensky desde el inicio del conflicto. "Ucrania podría perder hasta un 20% de su territorio si se concretan los términos de los acuerdos entre Estados Unidos y Rusia", advirtió.

Además, destacó que la pérdida de recursos naturales y el control de los minerales ucranianos es otro aspecto clave en juego. "Zelensky ya habría cedido parte de estos recursos a Trump, pero aún así fue humillado públicamente", comentó Giusto, señalando que la situación de Ucrania es cada vez más frágil.