Enfermera de NY denuncia mala praxis contra las minorías que tienen COVID-19

La enfermera Nicole Sirotek es oriunda de Nevada pero se mudó a Nueva York a raíz de la crisis sanitaria que atraviesan los Estados Unidos por la pandemia de coronavirus. La mujer creía que se iba a encontrar con un personal agotado y excedido, pero lo que halló fue mucho peor: la discriminación que sufren las minorías con COVID-19.

Ante lo que presenció en el hospital Elmhurst, del barrio de Queens, la enfermera grabó un video en el que relató la situación de la que es testigo cada día en el centro médico. En la grabación, que dura casi 24 minutos, Sirotek denunció que muchos de los pacientes que fallecen no lo hacen debido a la enfermedad, sino por negligencias médicas y falta de tratamiento.

“Sé que no todo el mundo va a sobrevivir, no soy tan inocente. Sé que vamos a tener muchas víctimas. Pero esta gente no está muriendo por coronavirus (...) Te digo literalmente que están asesinando a estas personas. Y nadie me escucha. No les importa lo que les sucede. Vengo todos los días y, literalmente, veo cómo los matan”, aseguró la enfermera.

Sirotek enumeró varios de los errores que vio como un paciente que fue anestesiado de manera incorrecta y falleció; otro que tenía una frecuencia cardíaca de 40 pulsaciones y un médico residente comenzó a practicarle compresiones en el pecho en lugar de administrarle drogas; otro fue mal intubado por lo que se asfixió con su propia sangre y otro recibió una dosis incorrecta de insulina.

“Ni siquiera a las organizaciones de apoyo les importa una mierda estas personas. Literalmente, las vidas de los negros no importan aquí. Y, quiero decir, es bastante triste que alguien que es blanca y vive a cientos de kilómetros de esta ciudad le importe más esta gente que a los de esta ciudad”, insistió la mujer.

El barrio de Queens es uno de los más golpeados por la pandemia en la ciudad de Nueva York, uno de los focos de la enfermedad en los EE.UU. En esa zona hay una cantidad significativa de personas que se contagiaron que son afroamericanos y latinos, muchos de ellos empleados esenciales que no podían permitirse parar de trabajar durante la pandemia.

La enfermera comparó la situación de discriminación que viven las minorías en el hospital con el nazimso: “Es como si estuviéramos en la Alemania Nazi, y ellos llevaran a los judíos para ponerlos en una cámara de gas, yo soy el que dice ‘che, esto no es bueno’. No deberíamos hacer esto”. La mujer reconoció que se trata de un “ejemplo extremo” pero fue “lo único que se me ocurre” para mostrar el contexto.

