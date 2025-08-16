Erin, el primer huracán del año en el Atlántico, pone en alerta al Caribe

Erin, el primer huracán de la temporada en el Océano Atlántico, tomó fuerza este viernes 15 de agosto mientras se dirige hacia el Caribe, donde podría generar lluvias intensas e inundaciones en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés) informó que a las 19H00 locales (00H00 GMT del sábado 16), Erin tuvo vientos máximos sostenidos de hasta 137 km/h, cuando se encontraba ubicado a 500 km al este de las islas de Sotavento, una zona que incluye las Islas Vírgenes norteamericanas e inglesas.

Los expertos explicaron que el fenómeno climático provocaría lluvias fuertes sobre este territorio entre la noche de este viernes y el próximo domingo, con “inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra o lodo”, según detalló el NHC. Por ese motivo, las islas Anguila, San Bartolomé y San Martín se encuentran bajo vigilancia.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que esperan “un fortalecimiento sostenido a rápido en los próximos días, y se pronostica que Erin se convierta en un huracán mayor durante el fin de semana”.

“Devastación sin precedentes” en Bahamas con el paso de Dorian

Según NHC, el fenómeno puede afectar a Haití, República Dominicana y las Bahamas; además, las olas impulsadas por el huracán pueden golpear a las islas de Sotavento, Puerto Rico y las Islas Vírgenes, “generando condiciones de amenaza vital, fuerte oleaje y condiciones de corrientes de resaca”.

El Centro Nacional de Huracanes pronosticó que el fenómeno climático tomará dirección norte la noche del domingo, y los meteorólogos esperan que se mantenga alejado de la línea costera de Estados Unidos, porque incluso en ese contexto puede provocar un oleaje peligroso y erosiones en sitios como Carolina del Norte.

Frente a este panorama, el NHC recomendó a la población prestar atención a los boletines oficiales porque las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente en cuestión de horas por la dinámica atmosférica.

Las Bahamas, el lugar donde golpeará el huracán Erin

Alerta de huracanes en el Atlántico

La temporada de huracanes del Atlántico, que va de junio a noviembre, sería más fuerte de lo normal este año de acuerdo a las predicciones meteorológicas.

El 2024, varias tormentas golpearon esta zona, incluyendo el huracán Helene, que provocó más de 200 muertes en el sureste de Estados Unidos.

