España militariza Ceuta ante otro intento de asalto masivo de migrantes desde Marruecos

Con el antecedente del mes pasado, cuando más de 70.000 migrantes irrumpieron en el enclave español de Ceuta provocando una crisis humanitaria, el gobierno de España militarizó este sábado la frontera con Marruecos para evitar otro episodio similar ya que había una nueva convocatoria para atravesar en masa las vallas.

El blindaje operativo, y la rápida intervención de las fuerzas de seguridad marroquíes en la zona de Fnideq, lograron neutralizar a los grupos de migrantes antes de que alcanzaran los espigones marítimos o el entramado metálico de la valla, conteniendo la presión migratoria.

El dispositivo, desplegado desde las seis en los cerros fronterizos y en la franja litoral de El Tarajal, actuó de forma contundente mediante patrullajes perimetrales e intercepciones estratégicas para dispersar a cientos de personas organizadas que buscaban ingresar a “la puerta sur” de Europa.

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Según confirmaron fuentes policiales, las fuerzas marroquíes interceptaron en un primer balance a al menos 150 migrantes. De los retenidos, 128 son ciudadanos originarios de países del África subsahariana y 20 de nacionalidad marroquí.

A diferencia de episodios anteriores donde hubo permisividad, las fuerzas marroquíes cumplieron en esta ocasión con los requerimientos españoles y frenaron la intrusión. Parte de los grupos interceptados portaban picos, cizallas y herramientas de corte destinadas a romper el entramado metálico de las vallas.

Por su parte, al otro lado de la demarcación, el Ministerio del Interior de España mantuvo a las unidades de la Guardia Civil, la Policía Nacional y apoyos del Ejército en estado de alerta reforzada. Los sectores de inteligencia habían puesto sobre aviso a las autoridades de que había un intento coordinado por cruzar la frontera.

El violento antecedente. Este nuevo conato de asalto se produce apenas dos semanas después de la conmoción vivida a finales de julio pasado, cuando se registró uno de los episodios migratorios más graves y masivos de la historia reciente de la frontera sur de Europa.

Entre el 30 y el 31 de julio, una marea de decenas de miles de personas —estimada por fuentes gubernamentales y analistas de prensa en más de 70.000 migrantes— desbordó por completo las defensas en Ceuta. Aquella crisis, azuzada por convocatorias masivas a través de redes sociales que aseguraban de forma engañosa que “la frontera estaba abierta”, generó el colapso inmediato de los servicios de acogida, la saturación del espacio urbano y una trágica factura humana.

El balance de aquel cruce masivo dejó cerca de un centenar de víctimas mortales por ahogamiento y traumatismos en las áreas de El Tarajal y los acantilados marinos. Además, derivó en una compleja logística de retorno exprés acordadas entre Madrid y Rabat que devolvió a más de 48.000 personas al lado marroquí en cuestión de 48 horas. Aunque miles de menores y potenciales solicitantes de asilo aún permanecen en el municipio ceutí gestionando su situación.

Presión política en Madrid. El contraste entre la pasividad marroquí vivida hace catorce días y la rápida neutralización de este sábado pone de relieve la enorme presión política ejercida desde la Unión Europea y el gobierno español para asegurar un compromiso efectivo de contención por parte de la monarquía marroquí.

Durante las últimas dos semanas, Ceuta ha sido el epicentro del debate político nacional. Mientras el Ejecutivo español instalaba barreras flotantes de contención en el espigón de El Tarajal y coordinaba con las autoridades locales la estabilización de la ciudad, los partidos de la oposición exigían explicaciones parlamentarias sobre los fallos de prevención de inteligencia.

Incluso hubo cuestinamientos contra el gobierno de Pedro Sánchez de algunos legisladores oficialistas, que pedían medidas concretas. Uno de los más críticos fue el diputado del PSOE en la Asamblea de Ceuta y vicepresidente segundo de la institución, Melchor León, quien mostró sus discrepancias a través de las redes sociales. “Ahora toca hablar claro. Ahora toca Ceuta. Si por decir la verdad me abren expediente o me expulsan, me da igual”, afirmó, para luego agregar que no puede “callarse mientras la ciudad se cae a pedazos”.

Pese al éxito provisorio del operativo de contención, las fuerzas de seguridad de España y Marruecos mantienen el nivel de alerta máxima. El despliegue policial en los cerros de Castillejos continuará activo durante todo el fin de semana para evitar que nuevos grupos organizados intenten aprovechar la masa forestal como punto de concentración para un nuevo asalto sobre las vallas fronterizas españolas.

Precariedad laboral y falta de esperanza

La emigración en Marruecos alcanzó dimensiones críticas en los últimos años, impulsada por una combinación de factores estructurales y coyunturales que empujan a miles de ciudadanos, especialmente jóvenes, a arriesgar sus vidas para cruzar hacia Europa. Aunque el país mostró avances macroeconómicos en sectores de infraestructura, turismo e industria, la realidad socioeconómica diaria del ciudadano medio está marcada por la falta de expectativas, la precariedad y una profunda brecha social.

El año pasado, Marruecos registró un fuerte crecimiento económico del 5%. La monarquía está invirtiendo en sus infraestructuras, sobre todo con vistas al Mundial de fútbol de 2030, que coorganizará con España y Portugal. Pero sus beneficios no llegan a los más humildes.

El motor primario de este éxodo es la crisis del mercado de trabajo. A pesar de los esfuerzos estatales, la tasa de desempleo nacional ronda el 13%, pero el impacto es devastador entre las franjas más jóvenes (de 15 a 24 años), donde la falta de trabajo afecta al 35%. A esto se suma que la educación superior no garantiza la inserción: casi un 20% de los titulados universitarios carece de empleo, lo que genera un fenómeno de desilusión estructural.

Por otro lado, la economía informal absorbe a una gran parte de la población activa. Muchos trabajan en negro y por salarios que rozan el mínimo legal, unos 300 euros mensuales en el sector no agrícola.