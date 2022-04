Estados Unidos: al menos tres personas baleadas tras un tiroteo en Washington

Al menos tres personas fueron heridas en un tiroteo en el noroeste de Washington DC este viernes por la tarde en un nuevo episodio de la violencia armada que azota a Estados Unidos. La Policía distrital emitió un alerta por "amenaza activa" y pidió a los ciudadanos resguardarse mientras intentan dar con el paradero del agresor.

El tiroteo se registró poco antes de las 16 horas (15 horas en Argentina) este viernes 22 de abril en la cuadra 4100 de Connecticut Avenue NW, en plena área cosmopolita marcada por la presencia de varias embajadas. El hecho ocurrió en el barrio residencial de Van Ness, consignó la Policía de Washington, D.C., encargada de evacuar la zona.

Según las declaraciones de testigos, varios disparos similares a los producidos por armas semiautomáticas provocaron pánico en la zona cercana de la escuela Edmund Burke, la Universidad del Distrito de Columbia y la facultad de derecho de la Universidad de Howard. "Hay una gran presencia policial en el área", aseguraron voceros de la policía local.

Entre los heridos hasta el momento figuran dos hombres y una nena, quienes recibieron impactos de los disparos. Por su parte, las autoridades emitieron un alerta por una situación de "amenaza activa" en el área, e instaron a los vecinos a resguardarse o evitar la zona. En tanto, efectivos federales del Servicio Secreto y de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos se encuentran asistiendo a la policía local mientras sigue la pista del sospechoso y avanza la investigación del caso.

Por su lado, la Universidad del Distrito de Columbia emitió un alerta vía redes sociales, en el que advirtió el cierre del campus por la balacera y pidió a la comunidad refugiarse "hasta nuevo aviso". "Incidente de tiroteo activo cerca de viviendas para estudiantes ubicadas en Van Ness Street/Connecticut Avenue NW. El sospechoso sigue prófugo. La policía está en la escena", señalaron desde la institución.

The Van Ness campus is on lockdown. Active shooting incident near student housing located on Van Ness Street/Connecticut Avenue NW. The suspect remains on the loose. Law enforcement is on the scene. Take shelter and stay in place until further notice.