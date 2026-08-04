Estados Unidos le revocó la visa a la embajadora brasileña

Estados Unidos revocó la visa de la actual embajadora de Brasil, Maria Luiza Ribeiro Viotti, en medio del conflicto diplomático generado por la falta de beneplácito para el embajador estadounidense designado en Brasilia, informó este martes un alto funcionario del Departamento de Estado.

No obstante, el funcionario aclaró durante una conferencia telefónica con periodistas que Ribeiro Viotti podrá permanecer en territorio estadounidense mientras se intenta destrabar el impasse diplomático entre ambos países.

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