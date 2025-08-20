Extraditaron a Julio César Chávez Jr. y quedó preso en un penal de máxima seguridad por vínculos con el cártel de Sinaloa

Las autoridades de Estados Unidos deportaron este martes a Julio César Chávez Jr., excampeón mundial e hijo de la gloria del boxeo mexicano, quien fue entregado a agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) en México. El deportista de 39 años es investigado por delincuencia organizada, tráfico de armas y supuestos nexos con el cártel de Sinaloa.

La extradición se concretó poco más de un mes después de su detención en Los Ángeles, donde residía. Según el Registro Nacional de Detenciones, fue entregado en la garita Dennis DeConcini de Nogales, Sonora, y trasladado bajo fuerte custodia al Centro Federal de Readaptación Social de Hermosillo, una cárcel de máxima seguridad.

El boxeador entregado por las fuerzas estadounidenses

El trasfondo judicial

El boxeador enfrentaba una orden de aprehensión vigente desde 2023, aunque la FGR señaló que ya era investigado desde 2019 por diferentes causas vinculadas al narcotráfico. Las autoridades estadounidenses también habían advertido sobre presuntos movimientos de armas, municiones y explosivos.

El Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. informó que Chávez Jr. fue detenido inicialmente por haber permanecido de manera ilegal en Los Ángeles, donde se había radicado tras su pelea de exhibición en 2024 contra el youtuber Jake Paul. De acuerdo con la FGR, si es hallado culpable de los delitos que se le imputan, podría enfrentar penas de hasta 20 años de prisión.

Reacciones oficiales

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó la deportación durante su conferencia matutina en Palacio Nacional. “Nos informaron que iba a llegar al país y que sería trasladado a un penal de máxima seguridad”, señaló la mandataria.

La detención y posterior extradición del púgil generaron gran repercusión en México, donde su apellido tiene un peso simbólico enorme.

Hijo del legendario Julio César Chávez, considerado el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos y triple campeón mundial (superpluma, ligero y superligero), Chávez Jr. tuvo una carrera irregular. Fue campeón mediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) entre 2011 y 2012, hasta que perdió el título frente al argentino Sergio “Maravilla” Martínez en Las Vegas.

César Chávez vs. Maravilla Martínez en 2011

Aunque nunca alcanzó la grandeza de su padre, su figura permaneció en el ojo público. Hoy su presente lo coloca lejos del ring y en el centro de un proceso judicial con impacto político y mediático, marcado por las sombras del crimen organizado.

