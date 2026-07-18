Ganó US$ 100 mil apostando por discursos oficiales

Un hecho insólito ocurrió esta semana en la Casa Blanca: el presidente Donald Trump decidió suspender a un histórico operador de teleprompter tras saberse que realizó apuestas en un mercado de predicciones on line sobre el contenido de los discursos del propio mandatario.

Una investigación de ABC News demostró que Gabriel Pérez habría ganado más de 100.000 dólares apostando en el mercado de predicciones Kalshi sobre palabras o frases específicas que aparecerían en los discursos del presidente, que él obviamente conocía de antemano.

“Estoy al tanto del informe; el presidente también. Hablé con él al respecto. Cree que es profundamente lamentable y, francamente, una vergüenza”, declaró a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

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La funcionaria agregó que el operador del teleprompter fue suspendido de empleo y sueldo y “ya no trabajará en la Casa Blanca”. “Fue una decisión del presidente. Así que creo que eso habla por sí solo”, agregó.

Kalshi declaró haber alertado a su regulador estadounidense, la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC, por sus siglas en inglés), sobre actividades sospechosas relacionadas con los discursos de Trump que “llamaron la atención” de los analistas.

“Nuestro equipo de vigilancia detectó rápidamente estas operaciones y las remitió a la CFTC tras una investigación de la bolsa”, declaró Robert DeNault, jefe de cumplimiento normativo de Kalshi.

Según ABC, Pérez, quien ha manejado el teleprompter de Trump desde 2016, hizo apuestas sobre discursos como el del Estado de la Unión en febrero, sus intervenciones en el foro de Davos en Suiza y un discurso en horario estelar en diciembre.

Los mercados de predicción se enfrentaron a un escrutinio cada vez mayor en EE.UU. debido a las acusaciones de uso de información privilegiada.

A principios de este año, un soldado estadounidense enfrenta cargos federales por usar información clasificada para apostar en mercados de predicción online relacionados con la operación de enero para capturar al expresidente venezolano Nicolás Maduro. Supuestamente ganó más de 400.000 dólares.