El presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, reapareció en público y dejó una nueva visión de la guerra en Ucrania. “Occidente ha dado varios pasos hacia la escalada y siempre están tratando de escalar. No hay nada nuevo en eso. Están alimentando la guerra en Ucrania, organizando a los políticos en torno a Taiwán", dijo.

En su participación en Club de Discusión Valdai, un think tank afiliado al Kremlin, remarcó que en Occidente están "desestabilizando los mercados mundiales de alimentos y energía". "En cuanto a esto último, no es deliberado, no lo dudo. Se debe a una serie de errores sistémicos cometidos por las autoridades occidentales que acabo de mencionar”, agregó.

En la misma línea, Putin dijo: “El dominio del mundo es precisamente lo que Occidente ha decidido apostar en este juego. Pero este juego es peligroso, sucio y sangriento”.

Asimismo, insitió en algo que dice hace un tiempo respecto a la separación de Rusia de Occidente. “Rusia no se considera enemiga de Occidente, pero nunca soportará que le digan lo que debe hacer”.

“El único estado que usó armas nucleares contra un país sin armas nucleares fue Estados Unidos. Y lo hizo dos veces”, subrayó para desligarse de la responsabilidad bélica en Ucrania.

Putin "persigue la guerra con fervor religioso", dice la Inteligencia de Estonia

Mikk Marran, el jefe de espionaje saliente de Estonia, explicó que la inteligencia de la nación báltica indicó que el presidente ruso no tiene dudas sobre el conflicto, a pesar de la falta de logros estratégicos.

“Todavía está en una especie de misión religiosa o mesiánica, y vemos que Putin está preparando a su país y a su Ejército para seguir luchando durante mucho tiempo”, dijo Marran, de 44 años, a un grupo de periodistas en Tallin el martes 25 de octubre.

