La insólita hipótesis de la "extensa" reunión de Biden y el Papa Francisco

En las últimas horas se instaló en Twitter una tendencia a raíz de una insólita teoría de por qué el presidente norteamericano, Joe Biden, tuvo una reunión "extensa" con el Papa Francisco en el Vaticano.

Es que el 29 de octubre pasado se encontraron y, la reunión terminó durando 90 minutos, un tiempo inusual para este tipo de encuentros protocolares con el Sumo Pontífice.

Y las insólitas teorías que se hicieron virales fueron al rededor de que Biden sufrió un "accidente" y debió ir al baño durante la reunión. Así es como #poopypantsbiden se convirtió en tendencia en Twitter.

La imagen de Joe Biden en la cumbre por el Cambio Climático que se hizo viral

Las hipótesis las instaló un tuit de Amy Tarkanian, ex presidenta del Partido Republicano de Nevada. "La palabra en Roma es que la reunión de Biden con el Papa fue inusualmente larga porque Biden tuvo un pequeño 'accidente de baño' en el Vaticano y tuvo que ser abordado antes de que se fuera", tuiteó la estratega conservadora. "Sé que bromeamos a menudo sobre esto, pero este es el rumor real que circula ahora por Roma", agregó.

The word around Rome is that Biden’s meeting with the Pope was unusually long because Biden had a bit of an “bathroom accident” at the Vatican & it had to be addressed prior to him leaving.



I know we joke often about this, but this is the actual rumor going around Rome now.