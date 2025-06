Otra noche de sirenas y explosiones en Tel Aviv y Teherán: hablan de "aviones hostiles"

Sirenas antiaéreas y explosiones sacuden la madrugada de este domingo a las ciudades de Jerusalén y Tel Aviv en Israel, y a Teherán, la capital iraní, situación de extrema tensión que le da a guerra en marcha en Oriente Medio una nueva jornada de ataques.

La información la brindan periodistas en esas ciudades, el ejército israelí por sus redes sociales llamó a la población a protegerse en los refugios que les corresponden. Las dos noches anteriores se produjeron feroces ataques primero de Israel golpeando el viernes objetivos iraníes, y la última noche hubo centenares de misiles y drones desde Irán hacia la capital de Israel.

Posteo de Israel haciendo referencia a las ciudades que se encuentran en alerta por la infiltración de aviones enemigos

La lista de ciudades y comunidades alrededor de Israel que se encuentran en alerta este sábado por "la infiltración de aviones hostiles" son las siguientes: "Jerusalén, Azoto, Kfar Ruppin, Maoz Haim, Neve Eitan, Ganey Hugg’, Beit She'an, Hamadia, Ein HaNatziv, Kfar Ruppin, Maoz Haim, Neve Eitan, Sdeh Eliyahu, Rechov, Shluchot, Havat Eden, Tel Teomim, Reshafim, Shlafim, Messilot, Sdei Trumot, Revaya, Nir David, Ma'aleh Gilboa, Merav, Beit Alfa and Heftziba, Sdeh Nachum, Netzer Sireni, Palmachin Industrial Park, Rishon LeZion - East, Rishon LeZion - West, Nesher Industrial Zone (Ramla), Ramla, Regional Council Gezer, Regional Council Hevel Modi'in Industrial Park, Ahisemech, Irus, Be'er Yacov, Beit Hanan, Beit Oved, Ben Shemen, Ginaton, Gan Sorek, Yashresh, Ben Shemen Youth Village, Lod, Matzliach, Neta'im, Nir Zvi, Ness Ziona, Ayanot, Ramla, Zrifin Industrial Zone, Achiezer, Beit Dagan, Zeitan, Hemed, Fast Lane Parking Lot, Yagel, Kfar Chabad, Mishmar HaShiva, Tzafria, Ganot, Kfar Daniel, Elad, Be'erot Itzhak, Bnei Atarot, Giv'at Ko'ah, Mazor, Nofech, Nechalim, Nachshonim, Einat, Rosh HaAyin, Rinatya, Hatzav Industrial Zone, Hevel Modi'in Industrial Zone, Beit Nechemia, Beit Arif, Bareket, Hadid, Tirat Yehuda, Kfar Truman, Shoham, Airport City, Tel Aviv - Sur y Yafo, Tel Aviv - Este, Tel Aviv - Centro, Tel Aviv - Yarkon, Or Yehuda, Azor, Bnei Brak, B”t-Yam, ”ivat ”a”hlosha, Givat Shmuel, Givatayim, Gat Rimon, Herzliya - Oeste, Herzeliya - Centro y Glil Yam, Jolón, Yehud - Monoson, Kfar Sirkin, Kfar Shmaryahu, Maas, Mikveh Israel, Savyon, Petach Tikva, Kiryat Ono, Ramat Gan - Este, Ramat Gan - Oeste, Ramat HaSharon, Ganei Tikva, Magshimim, Cementerio Morasha, Cinema City Glilot, Gelilot - Pi Compound, Givat Hen, Ra'anana, Elishema, Ganei Am, Hod HaSharon, Hagor, Yarkona, Kafr Misr, Kfar Saba, Neveh Yarak, Adanim, Ramot HaShavim, Rosh Ha’Ayin Train Station’ Arsuf, Ga'ash, Rishpon, Shefayim, Shfayim "Haneh Ve'sa" Compound, Centro regional del sur de Sharon, Palmachim, Gibton, Gan Shlomo, Rehovot, Sitria, Yad Rambam, Gimzo, Afek and Lev Zona Industrial de Ha"aretz, Jaljulia, Gan Haim, Kfar Kassem, Sdei Hemed, Pueblo de Rehabilitación Mlkishua, Ge'alya, Kfar HaNagid, Oranit, Eyal, Beit Berl, Bnei Dror, Horashim, Herut, Tira, Yafhiv, Kafr Bara, Kfar Hess, Kfar Avoda, Mishmeret, Matan, Neveh Yamin, Nir Eliyahu, Nirit, Tzofit, Ramat HaKovesh, Sdeh Warburg, Tel Mond, Udim, Alfei Menashe, Elkana, Beit Yehoshua, Bnei Zion, Batzra, Harutzim, Yakum, Instituto Wingate, Sha'arei Tikva, Tel Itzhak, Zona Industrial de Tira, Cárcel de HaSharon, Ganei Hadar, Kfar Bilu, Na'an y Ramot Meir".

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El servicio nacional de emergencias de Israel informó que una mujer murió y trece personas resultaron heridas esta noche por un misil disparado desde Irán que golpeó un edificio de dos pisos en la ciudad de Tamra.

Tras el hecho, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) publicaron un comunicado denunciando que el ejército iraní disparó misiles contra amplias zonas del norte de su país. El Canal 12 de noticias nacionales indicó que este ataque incluyó más de 40 proyectiles.

Por el lanzamiento de los misiles, los teléfonos inteligentes emitieron alertas que activaron las sirenas en Haifa, la región de Galilea, la zona del Mar de Galilea y otras ciudades del norte de Israel, lo que llevó a cientos de miles de personas a buscar refugio de inmediato.

Las FDI remarcaron que, además de interceptar los misiles entrantes, la fuerza aérea israelí lanzó ataques contra objetivos militares en Teherán. Además compartieron un video donde muestran como interceptaron los drones que Irán lanzó contra ellos esta noche.

Irán activó su defensa aérea la noche de este sábado en nueve provincias, incluida Teherán, tras la declaración del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, asegurando que iba a golpear “todos los objetivos del régimen”. El presidente iraní, Masud Pezeshkian, lanzó una fuerte advertencia al decir que habrá “una más severa y poderosa respuesta” si el ejército israelí continúa con sus ataques mortales.

Israel inició el pasado viernes 13 de junio bombardeos contra sitios militares y nucleares de Irán, lo que dejó docenas de muertos, incluyendo científicos nucleares y primeras figuras de los “Guardianes de la Revolución iraní -su ejército ideológico”, además de centenares de heridos.

La fuerza aérea de Israel atacó entre este sábado y las primeras horas del domingo varios complejos de la defensa iraní, incluyendo lanzadores de misiles, el ministerio de Defensa y búnkeres relacionados a “proyectos de armas nucleares”. “Vamos a atacar todos los objetivos del régimen de los ayatolás”, expresó Netanyahu, y agregó: “Hemos infligido un verdadero golpe al programa nuclear" de Irán”.

Pero Israel también recibió fuertes ataques por parte de Irán. El sábado por la noche, el ejercito israelí le pidió a la población que fuera a los refugios al detectar “disparos de misiles desde Irán”. Magen David Adom, el equivalente a la Cruz roja en Israel, sacó con un comunicado informando “la muerte de una mujer de unos 20 años que fue rescatada de los escombros”, en una vivienda en Haifa, al norte del país, y de “14 heridos en una casa en Galilea occidental, uno de ellos de gravedad”.

En Jerusalén y en la ciudad de Hebrón, periodistas de la AFP declararon haber visto misiles siendo interceptados en el cielo nocturno.

Irán declaró el domingo en la madrugada que lanzó un nuevo ataque de misiles contra Israel en represalia por los bombardeos del viernes contra su territorio. “Una nueva oleada de la operación Promesa Honesta 3 comenzó hace unos minutos”, informó, hacia las 03H10 locales (23H40 GMT del sábado), la televisión estatal. Los Guardianes de la Revolución aseguraron que “instalaciones de producción de combustible para los aviones de combate y centros de aprovisionamiento de energía fueron atacados por drones y misiles”.

Por su parte, los bombardeos israelíes tuvieron como objetivo dos depósitos de combustible en Teherán, según el ministerio iraní de Petróleo, que informó: “El depósito petrolero de Shahran (noroeste de Teherán) y otro en el sur [de la ciudad] fueron atacados por el régimen sionista”. Un periodista de la AFP vio el depósito de Shahran incendiado. La agencia iraní Tasnim informó que también “la sede del ministerio de defensa fue atacada. Uno de los edificios de la sede fue ligeramente dañado”.

Se canceló la negociación nuclear por el momento

La nueva ronda de conversaciones sobre el programa nuclear iraní entre Estados Unidos e Irán prevista para el domingo 15 de junio fue cancelada. Pezeshkian afirmó, en una llamada con su homólogo francés, Emmanuel Macron, que su país “no se sentará a la mesa de negociaciones mientras el régimen sionista continúe con sus ataques”.

Israel aseguró disponer de información de sus servicios de inteligencia sobre el acercamiento de Irán a un “punto de no retorno” gracias a su avance en el desarrollo de una bomba atómica.

El presidente norteamericano Donald Trump aseguró este sábado que él y el presidente ruso, Vladimir Putin, coincidieron, durante una llamada telefónica, en que la guerra entre Irán e Israel “debe terminar”.

Por su parte, el jefe de la diplomacia iraní, Abás Araqchi, acusó a Israel de llevar a Medio Oriente en un “peligroso ciclo de violencia”.

Noticia en desarrollo