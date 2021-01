Ivanka Trump, hija del presidente saliente de Estados Unidos Donald Trump, quedó en el ojo de la tormenta esta semana por un curioso dato que acaba de salir a la luz: no dejaba utilizar los baños de su casa a sus guardaespaldas, desde el año 2017, hecho que le costó a las arcas del estado 100 mil dólares.

Según publicó The Washington Post, tanto Ivanka como su pareja Jared Kushner les prohibieron el uso de su sanitario a los Agentes del Servicio Secreto de Estados Unidos, que tuvieron que buscarse un lugar cercano para poder trabajar. La investigación se disparó a partir de un testimonio recogido por el Post, quien recogió el testimonio de un oficial de la fuerza que confesó que la familia Trump-Kushner no quería que los baños fueran utilizados por sus guardaespaldas.

La primera solución fue ubicar un baño portátil cerca de la vivienda, ubicada en el exclusivo barrio Kalorama de Washington, lo que irritó a los vecinos por el panorama estético y el lugar que ocupaba en la vereda. La hija de Trump, cuya casa tiene seis baños, optó finalmente por alquilar un local pura y exclusivamente para el uso de sus agentes, con un costo de 3.000 dólares mensuales, lo que elevó el gasto acumulado a 100.000 dólares.

Tras la publicación y el escándalo, The Washington Post recibió un mensaje del Servicio Secreto: "De acuerdo con esta práctica, el personal del Servicio Secreto no solicita acceso a las instalaciones en residencias privadas". Luego, dejó en claro que la situación no era cierta: "Ivanka Trump y Jared Kushner no han negado el acceso del personal del Servicio Secreto a su hogar para incluir el uso del baño".

Mientras la situación de Donald Trump atraviesa el escarnio público y el segundo impeachment de su gobierno, el apellido familiar se ve envuelto en otro problema de estado. Como Presidente, Trump ya indultó a varios funcionarios cercanos para protegerlos luego de que deje el poder. También se especuló con que el propio líder de los republicanos pudiera hacerlo. Sólo algunos números: el 23 de diciembre, dos días antes de la Navidad, el Presidente indultó a 26 personas, entre ellos el suegro de su hija, Charles Kushner, y su ex encargado de campaña Paul Manafort.

Este caso de los "baños prohibidos" se suma a otra controversia que había envuelto a Ivanka y sus hermanos, Eric Trump y Donald Trump Jr, junto con el Servicio Secreto. Se estima que hubo gastos de 238 mil dólares en gastos de protección cuando el trío Trump visitaba las propiedades de la familia. Mientras se espera por la asunción de Joe Biden el 20 de enero, acto al cual Donald Trump no va a asistir, todavía queda un recorrido del apellido Trump por la opinión pública.

GI/FF