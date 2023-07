Jan Topic, el "Bukele ecuatoriano" que aspira a la presidencia

En un país golpeado por la crisis institucional y la violencia ligada al narcotráfico, el empresario y exfrancotirador de la Legión Extranjera del Ejército francés, Jan Topic, podría llegar al balotaje en las elecciones de Ecuador.

El ecuatoriano de 40 años que convive con seis gatos, va al gimnasio y escaló las montañas más reconocidas del continente rompió con el prototipo del político y, según las encuestas, podría alcanzar el balotaje.

"Yo simpatizo con Bukele", expresó en una entrevista Topic sobre el mandatario salvadoreño que implementó un sistema de mano recia contra la delincuencia. "En 16 meses va a cambiar el tema, a Bukele le van a decir el Topic de Salvador", le dijo entre risas a la agencia francesa AFP en la terraza de la empresa de seguridad de su familia en Guayaquil, donde tiene su cuartel de campaña.

Catalogado como “mercenario francés” o “Rambo” por su pasado como exparacaidista y exfrancotirador de la Legión Extranjera del Ejército francés, Jan Topic arribó a la política rompiendo con los estereotipos: barba, tatuajes, deportes extremos, gimnasio y, su costado sensible, rescata gatos y los cría en su casa. "Ecuador merece vivir sin miedo", expresa.

El empresario nació en el puerto de Guayaquil, la ciudad ecuatoriana más azotada por el crimen y el narcotráfico de numerosos grupos armados, y aspira ganar en agosto las elecciones anticipadas para terminar el actual periodo presidencial (2021-2025), luego de que el mandatario Guillermo Lasso disolviera el Parlamento y llamara a las urnas en un país golpeado por una crisis institucional y la violencia ligada al narcotráfico.

De ascendencia croata por su padre y francesa por su madre, este exintegrante de la Legión Extranjera del Ejército francés con su fórmula antisistema y mostrándose muy activo en las redes sociales parece se muestra como el antídoto para terminar con la inseguridad en su país.

"No es declarar la guerra (a las mafias), la guerra ya está declarada", aseguró Topic, quien dice ser el único candidato con el suficiente "temple y determinación de acción" para poner en jaque a las organizaciones ilegales.

Cuando llega a un mitin le llueven besos, piropos y "selfies", mientras promete mano dura y la construcción de más cárceles en la lucha contra el crimen organizado al estilo del gobernante salvadoreño Nayib Bukele.

Soldado por "convicción"

Jan Topic fue voluntario en la guerra de Siria (2012) y en Ucrania contra la invasión rusa (un mes en 2022), pero rechaza que lo llamen "mercenario". "No me cuadra porque lo que hace un mercenario es ir a combate por dinero. Cuando me fui a la Legión (...) no es que uno va por dinero, vas por convicción, por ideología", declaró.

ANtes estudió economía y matemáticas en la Universidad de Pensilvania en Estados Unidos, pero sintió el llamado a "pelear la guerra contra el terrorismo". Era el 11 de septiembre de 2001 y el choque de cuatro aviones secuestrados contra las Torres Gemelas de Nueva York, el Pentágono en Washington y un campo en Pensilvania dejaban más de 2.900 muertos.

"Sentí fuertemente que no estaba haciendo mi parte", confesó el candidato. Se graduó, dejó su trabajo en Wall Street y se alistó en la Legión Extrajera (2006-2011), donde fue líder de equipo de francotiradores, con quienes luchó en la República Centroafricana y Costa de Marfil.

El empresario especialista en las áreas de seguridad y telecomunicaciones quiere asumir "un nuevo liderazgo que les haga batalla" tanto a las mafias como a la corrupción.

Sin embargo, sus críticos le recordaron que una de sus empresas familiares se vio salpicada por el escándalo de corrupción de Odebrecht. "Vienen a tomar el control de las telecomunicaciones de Ecuador y con fusil", expresó días atrás el candidato Fernando Villavicencio, refiriéndose a Topic. Villavicencio presidió la Comisión de Fiscalización del disuelto Congreso, que tuvo una dura campaña contra la corrupción.

El “Rambo” ecuatoriano

Sus brazos exhiben tatuajes hechos "por todos lados" del mundo. Uno de ellos dice en árabe: "La muerte le teme porque tiene el corazón de un león", una frase que Topic escuchó en Somalia. También lleva grabada la flama de la Legión Extranjera y un símbolo religioso sobre "la relación hombre-Dios".

Topic emergió como independiente para los comicios en los que también serán elegidos los 137 miembros del Congreso que legislarán hasta mayo de 2025.

Ahora lo apoya la denominada Alianza por un País sin Miedo, integrada por tres partidos de derecha, centro y centroizquierda. Es uno de los ocho presidenciables y de los menos conocidos, según sondeos.

De derecha o de izquierda, según corresponda

Topic se define de derecha en términos de abrir mercados, promover tratados comerciales y aplicar austeridad económica, pero de izquierda en temas sociales.

Uno de sus planes de gobierno es dar alimentación gratuita en las escuelas estatales para que los niños "no se vuelvan gatilleros (sicarios) de las bandas" vinculadas al narcotráfico.

Le llaman el "Rambo de Sambo" porque vive en el exclusivo sector de Samborondón, vecino a Guayaquil, con su esposa y tres hijos. Habla poco sobre su familia y vida privada, pero cuenta que tiene seis gatos y que suele escalar uno de los cerros aledaños al puerto.

Sus rivales en las elecciones

Un líder indígena, un exvicepresidente, un "Rambo" y una exdiputada figuran entre los ocho candidatos que aspirarán al sillón presidencial el 20 de agosto en Ecuador, tras una crisis institucional que llevó a la disolución del Congreso y el llamado a elecciones generales anticipadas.

"Con cualquier presidente va a ser muy compleja la situación; de este presidente que se va a elegir ahora y, seguramente, del que se elegirá en el 2025", declaró para la agencia AFP el politólogo Simón Pachano.

Entre los rivales a los que deberá superar Topic figuran el dirigente aborigen de izquierda Yaku Pérez y el empresario de derecha Otto Sonnenholzner, vicepresidente entre 2018 y 2020.

Otros aspirantes a reemplazar a Lasso son los exdiputados Luisa González, la única mujer postulada y carta del movimiento afín al exmandatario socialista Rafael Correa (2007-2017); Daniel Noboa (derecha) y Fernando Villavicencio (centro).

El empresario Xavier Hervas, que se ubicó cuarto en la elección de 2021, y el abogado Bolívar Armijos (los dos de centroderecha) completa el abanico de postulantes.

Una reciente encuesta de Perfiles de Opinión, suministrada a la AFP, reveló que Yaku Pérez es el más conocido entre los electores, seguido de cerca por Sonnenholzner. Más atrás se ubican Villavicencio, Noboa, Topic y González, en ese orden.

"Estas manos (...) limpiecitas y sobre todo libres, no están atadas a la banca, ni al extractivismo ni a la corrupción", expresó Pérez al inscribirse. Ya había participado en los comicios de 2021 por Pachakutik, el brazo político de los indígenas, que vuelve a apoyarle, pero quedó tercero por debajo de Lasso con 32.000 votos menos y no pasó al balotaje.

Un 43% de los consultados respondió que votaría para la presidencia por alguien nuevo, un 25% por un candidato correísta y un 11% por alguien con experiencia empresarial.

En medio del apuro para la celebración de los comicios, un 73% de los encuestados sostuvo que aún no decide por quién votar.

NT / Gi