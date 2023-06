Lasso no buscará la reelección en los comicios anticipados

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, comunicó ayer que no irá por la reelección en los comicios generales anticipados que se realizarán el 20 de agosto.

“Después de una profunda reflexión, quiero anunciarles que no aceptaré la postulación a la presidencia de la República para las elecciones de agosto”, expresó el gobernante en una conferencia en Quito. “Lo hago con un profundo amor por la democracia, por un respeto a ustedes, los ciudadanos”, agregó desde su cuenta de Twitter.

Lasso implementó el recurso de “muerte cruzada” con el que se disuelve la asamblea y el Poder Ejecutivo, ante una “grave crisis política y conmoción interna” y para evitar un juicio político en su contra implementado por la oposición por presunta malversación de fondos en un contrato. El presidente volvió a rechazar el proceso judicial y remarcó que la invocación del mecanismo implementado fue para frenar “un macabro plan”.

“Esto no es ni de lejos un punto final para el gobierno. No tiene ningún sentido para mí hacer campaña cuando el país me necesita dedicado a los ciudadanos, cuando hay aún metas por alcanzar y desafíos por superar”, afirmó el ecuatoriano. “(Mi intención) es devolver a los ciudadanos el poder de elegir un nuevo presidente (en la Asamblea Nacional). En los próximos meses, aproximadamente seis, me dedicaré a trabajar el doble por ustedes”, prometió.

El Poder Legislativo ya había intentado en junio del año pasado destituir al presidente, en el marco de las protestas indígenas, pero con el apoyo de 92 de 137 congresistas, no reunió los votos suficientes.

Desde inicios de mayo, la popularidad del mandatario cayó a 10% y fue incluso peor para el Congreso, con un 2% de aceptación, de acuerdo a la encuestadora Perfiles de Opinión. A pesar de la inestabilidad política, Ecuador se mantiene en calma tras la disolución del Parlamento que no gozaba de buena reputación.

Lasso ganó las elecciones en 2021 con el objetivo de dejar atrás a la izquierda luego de la docena de victorias electorales durante diez años (desde 2007 a 2017), del exmandatario Rafael Correa, quien tiene asilo en Bélgica. La falta de apoyo legislativo y las manifestaciones sociales mermaron la imagen de Lasso así como su poder de acción. La masiva vacunación de covid-19 en tiempo récord está entre sus logros.

El plazo para la presentación de candidaturas cierra el 10 de junio, y hasta el momento nadie se ha presentado para la presidencia. De hecho, Leonidas Iza, titular de la organización indígena Conaie, también se negó a postularse argumentando que el brazo político de la agrupación está fragmentado. Las elecciones se celebrarán la cuarta semana de agosto, y el 15 de octubre se estima como fecha tentativa para una segunda vuelta.

El hijo del ejecutivo, Guillermo Lasso Alcivar, apoyó a su padre en sus redes sociales: “El honor de ser presidente es el más alto como lo dijiste, pero nada superará tu espíritu democrático y tu disposición para luchar por ella, antes, ahora y estoy seguro que siempre”. Además, dijo que se siente “honrado” por tenerlo como “guía y referente”, y le desea “serenidad, fuerza y sabiduría”. “Queda trabajo por hacer, mucho, pero cuando haya concluido, tu familia espera con los brazos abiertos y emocionados”, afirmó.