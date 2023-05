Jaime Nebot: "Lasso violó la Constitución, el 89% de los ecuatorianos no le cree"

Jaime Nebot afirma que el Presidente de Ecuador, al disolver el Congreso, se declaró dictador. "La actitud de Guillermo Lasso es inconstitucional", afirmó el referente del Partido Social Cristiano en Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (FM 101.9).

Ayudenos a tratar de entender las particularidades del proceso electoral de Ecuador. Aquí debatíamos en la mesa con nuestros columnistas que el hecho de que el presidente pueda destituir al Congreso podría tener algún parangón con lo que sucede en Perú, que cada tanto el Contreso destituye al presidente. No queremos juzgar con ojos argentinos la realidad ecuatoriana, pero nos deja un poco perplejos ver que el Presidente pueda quedar durante seis meses casi como un dictador. Le pedimos que nos ayude a comprender lo que ocurre apelando a su clásico didactismo.

En el fondo, la actitud de Guillermo Lasso es inconstitucional, violó la Constitución y se declaró dictador, esto es un proceder antidemocrático. No es porque la extraña muerte figura de la muerte cruzada, a la que usted se refirió, no esté prevista en la Constitución, sí está, pero es una figura reglada.

El jefe de Estado puede disolver la Asamblea, pero cuando las causas que para ellos están consagradas en la Constitución y esas son reales. El Presidente a alegado una causal, la de grave conmoción social.

La Corte constitucional ha decidido esas causales establecidas en la Constitución, que es, en síntesis, cuando hay una desorden público de tal violencia y gravedad que no puede ser resuelto de otra manera. Por ejemplo, los cargos conocidos internacionalmente con violencia en octubre del 2019 y en julio del 2022.

Hoy en día, hay una santa paz en las calles. Entonces, el no pudo haber alegado una causal que estando prevista no existe en la praxis, por eso la propia Constitución dice que hay que motivar la causal, es decir, establecer la relación entre la realidad y lo que no alega al utilizar una medida, no existe esa causa. Pero además el Presidente viene amenazando muchas veces con la muerte cruzada en hace muchos meses.

El presidente de Ecuador disolvió el Congreso

Está claro que para él siempre fue una herramienta inconstitucional de amenaza a la función legislativa.

Este miércoles habló con CNN dijo que hay plan macabro para cambiar autoridades del Estado, etc. Eso es falso, pero no voy a manejar simplemente que sea falso, sino que entonces, el motivo admitido de su propia boca para la disolución, no es por la conmoción social grave, sino es el supuesto plan macabro que nadie conoce.

Días antes, le dijo a CNN "si no tengo los votos para quedarme en el poder, voy a usar la muerte cruzada". Está claro lo que ha hecho, entonces, eso es simplemente inconstitucional a todas luces, no se puede hacer y por eso se demandó contra la Corte la inconstitucionalidad de la mediada tomada por Lasso. En el fondo no es más que usar la Constitución para eliminar el Poder Legislativo para quedarse, ni siquiera por seis meses, y no tanto como dictador porque él no podría ejercer la presidencia en asuntos económicos, que son los más importantes, sin el visto bueno de la Corte.

Les parecerá en Argentina una figura muy enredada y así lo es, pero para usarla uno tiene que apegarse a la Constitución, usar una causal real, comprobar que la realidad coincide con la demanda. Aquí no hay pies ni cabeza, una causal que él consideró políticamente incorrecto, como el juicio político, el cual se puede encontrar en la Constitución. Si se da dentro de la Constitución y en el caso de Ecuador, hay un requisito adicional que es la aprobación del juicio político por la Corte que lo calificó y aceptó, por lo que dónde está la medida que tomó la oposición y es un juicio político, no existe inconstitucionalidad, golpismo o intención de violar la democracia, el que lo hizo fue Lasso.

¿La Corte Suprema podría considerar inconstitucional la disolución de la Asamblea que disputo el Presidente actual?

No solamente podría, debería porque está claro que no existe la causa alegada por el Presidente. Los antecedentes demuestran que públicamente confesó y sigue confesando que usó esto para evitar el resultado del juicio político que era adverso.

Fuks: "Cuando se denosta la democracia argentina, hay que mirar la región"

¿Tiene expectativa de que eso suceda?

Si existe el derecho, la obligación que hay que honrar cuando uno es constitucional. Ahora, en política y en este país, nada esta dicho.

En el caso de que finalmente no declarara inconstitucional la decisión de Lasso y haya elecciones, ¿cuál es el escenario electoral que se avecina?

Habría que ir a una elección en aproximadamente pocos meses hablando de una primera vuelta y puede haber una segunda, pero entre cuatro y seis meses habría un cambio de gobierno y de Asamblea que duraría hasta el fin del mandato previsto para el actual presidente.

O sea que a mitad de mandato sería que se elegiría un presidente y una Asamblea.

Exacto.

Lo que importa al fin y al cabo es lo que le pasa a la gente cuando este tipo de cosas ocurre, más allá del nefasto precedente de violentar la constitución disfrazando un golpe de Estado de la vida constitucional.

Primero, los miembros de la asamblea que sería elegida en su calidad, salvo las excepciones de rigor, iguales o peores que los actuales.

Segundo, el tinte será de oposición, de manera que no se resuelve por ese lado nada, además el Presidente tiene un apoyo político que, según los sondeos del 1 de mayo, el 94% cree que se está yendo por el rumbo equivocado. Lasso violó la Constitución, el 89% de los ecuatorianos no le cree, luego el 85% tiene un criterio de que su gestión está entre mala y muy mala. Es un presidente sin poder político, sin capacidad de maniobra, va a tener que compartir su administración con la Corte. Imagínese a usted con un organismo donde hay nueve personas que actúan por mayoría y compartir el manejo de la economía más la expectativa terrible que hay de la economía en un caso así.

En tercer lugar, eso acaba de paralizar la economía de este país en lo público, en lo privado, en lo nacional e internacional, causó graves efectos financieros, desconfianza, maltrato de lo social y del empleo. Quizá, Lasso esté buscando una forma para irse "dignamente" a su casa en lugar de irse destituido por la Asamblea Nacional, pero esa consideración a su vez no es lo que el pueblo ecuatoriano espera y necesita.

El eventual escenario electoral

¿Imagina que en las próximas elecciones triunfaría un sector cercano a Rafael Correa o al suyo? ¿Está analizando ser candidato a presidente?

Este no es el momento y no quiero desviar la atención de las cosas porque eso es lo que quiere el Gobierno. No es el momento de hablar de candidaturas propias, ajenas, etc, sino que es la hora de pensar en rescatar la democracia, el contrapeso de las funciones del Estado en la cual una democracia no puede vivir.

¿Tiene la expectativa de que la Corte declare inconstitucional la disolución de la Asamblea y que se lleve adelante el juicio político?

Vamos a luchar por eso.

Leo por ahí argumentos como que tantos millones de dólares se van ahorrar en gasto público por la desaparición de la Asamblea. Dios nos otorgó lo que normalmente le otorga a todo ser humano, que es el sentido común, con ese criterio que si suprimimos la presidencia de la República y los Ministerios también ahorraremos algunos dólares, y si suprimimos la función judicial vamos a ahorrar más dólares todavía.

¿Qué posibilidades le asigna a que se logre lo que usted desea?

En lo jurídico el 100%, en lo político 50% y 50%, será o no será.

Si se llevara adelante el juicio político y se reviera la decisión de cerrar la asamblea y fuera destituido, ¿asumiría el Vicepresidente? ¿Cuál es el sistema de sucesión en estos casos dentro de la Constitución ecuatoriana?

Se tiene que convocar a elecciones en forma inmediata, la convocatoria tomará un proceso de tiempo de alrededor de tres meses para lo que sería una primera vuelta.

La duración del periodo de un nuevo presidente y los asambleístas

El mismo cronograma que en el caso de esta "muerte cruzada", nada más que a ese presidente se lo elegiría por un periodo completo y no para completar el actual.

Exacto.

El proceso de convocatoria de realización de las elecciones es igual al normal, pero el plazo en el que durarán los asambleístas y el presidente es un plazo recortado y limitado al que hubiese durado el presidente.

Esta figura en la Constitución de la muerte cruzada, ¿está en la Constitución desde cuándo?

Desde la Asamblea Constituyente que convocó el presidente Correa. Es una copia de aquel asesor español que hace solo al socialismo del Siglo XXI en varios países, más allá de que un ilustre socialista como Felipe González un día adelante mío dio alguna respuestas porque le preguntaron eso. Yo no sé que es el socialismo en este siglo, lo que le puedo decir es que no soy socialista.

¿Le parece una innovación constitucional útil o un disparate?

No.

No me parece ninguna de las dos cosas, la democracia no debe ajustarse a conveniencias de ese tipo, más aún en países que están preparados para con madurez usar ese tipo de recursos, porque si usted me dice que eso se aplicara al pie de la letra me parece peligroso, pero se puede aplicar al pie de la letra sin hacer daño al proceso democrático, pero, en este caso, es tan ridículo lo que dice el Presidente.

Amenazó con esto mucho tiempo, entonces, quiere decir que la verdadera causal era la conveniencia de él en el momento que veía que no iba a tener los votos para quedarse, en segundo lugar a la Corte y a la prensa internacional ya le va cambiando en tres ocasiones el fundamento.

En el mismo decreto, el antecedente no tiene ninguna relación con el consecuente. No hay una crisis honda en el plano social que lo justifique constitucionalmente.

