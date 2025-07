Diego Guelar, exembajador argentino en Estados Unidos, sostuvo que los dichos de Peter Lamelas, el embajador estadounidense propuesto por la administración de Donald Trump, forma parte de la “la política del reality show” que rodea al presidente republicano. “Lamelas dice lo que dice Trump, nos tendremos que acostumbrar”, aseguró en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3).

Diego Guelar es abogado y diplomático. Fue embajador argentino en la República Popular China en 2015, en Estados Unidos en 2002, en Brasil en 1997, y ante la Unión Europea en 1989. Además, fue diputado nacional por la provincia de Buenos Aires en 1983, director periodístico del diario La Razón y docente de la Universidad de Buenos Aires.

Venimos consultando a los distintos embajadores argentinos en Estados Unidos sobre su opinión de los dichos del futuro embajador norteamericano en la Argentina, pronunciados en la reunión frente al Senado, donde buscaba ser aprobado. ¿Qué impresión te dejó a vos y qué pronóstico hacés?

Hoy vivimos la política del reality show, especialmente en todo lo que rodea al presidente Donald Trump. Y lo que hizo el candidato a embajador en la Argentina, Peter Lamelas, es hacer su acto de fe, mostrando su consustanciación con la política que expresa todo el tiempo el presidente que tiene que representar. Lamelas dice lo que dice Trump, nos tendremos que acostumbrar. Tenemos que recordar que Trump ha dicho que en cualquier momento anexa Canadá, que se lleva por las buenas o por las malas Groenlandia, que va a ocupar el canal de Panamá y que los europeos son más desagradables que los chinos. Así se expresa el presidente que tiene que representar. Por lo tanto, a mí no me parece sorprendente que opine como opina. Todavía está opinando sin ser el embajador en la Argentina. Estoy seguro de que va a ser aprobado y tendrá que vivir su experiencia. Es médico y no tiene experiencia diplomática. Estoy seguro de que va a aprender y va a ser un buen motivo de prensa local cuando llegue a la Argentina.

Las cancillerías casualmente moderan a los presidentes. Pasan los presidentes, pero, bueno, la cancillería mantiene cierto grado de equilibrio, moderando las diferencias. Uno supone que el Departamento de Estado en los Estados Unidos tiene un profesionalismo que trata de moderar esos extremos. En este caso nos encontramos con un embajador que podía haber dicho también: “Ya que estamos, vamos a anexar Tierra del Fuego, porque es preocupante el sector ese que da a la Antártida”. Podría decir cualquier cosa. Uno supone que Trump puede decir cualquier cosa, pero que los embajadores de Estados Unidos deberían tener un recato diferente, diplomático.

Esto es lo que vos, y quizás yo, podemos pensar, pero no es lo que ocurre. Está claro que el Departamento de Estado no está, de ninguna forma, moderando las expresiones del presidente Trump. Y Trump es el que elige a los embajadores, no el Departamento de Estado. Entonces, yo creo que este reality que estamos viviendo lo conocemos, porque realmente las declaraciones del futuro embajador Lamelas no son nada en relación con las cosas que dice el propio presidente Trump. Es un baño de realismo. Lo que quizás nosotros tenemos que ver es si efectivamente estamos alineados a esto, porque si estamos alineados, tenemos que aplaudirlo.

Lo que imaginás es que vamos a tener un representante de Trump, no de Estados Unidos, y que va a hacer proselitismo trumpista, por decirlo de alguna manera.

Es lo que está ocurriendo. Yo creo que hay una realidad, que es esto que se llama “la nueva era”. Es nueva, lo que no significa que sea buena. Y estas personalidades que ocurren en la política internacional ocurren en toda Europa. Estamos viviendo este reality que rompe. Pensemos en la guerra comercial. Vivimos 80 años de conducción del mundo comercial por Estados Unidos con el objetivo de bajar aranceles. Se bajó de 150% promedio de aranceles al 3% hasta el año pasado. 3% era la media de Estados Unidos, Europa y China. Y ahora vemos esta orgía proteccionista de aranceles, que rompe totalmente 85 años de búsqueda. Si proyectábamos lo que venía ocurriendo en los próximos diez años, prácticamente iban a desaparecer los aranceles a la importación de los grandes mercados. Mirá lo que está pasando.

Creo que estamos acostumbrándonos a este caos, pero es el caos, esa es la verdad. Se han roto 80 años de un sistema, que podríamos llamar la “Pax Americana". La paz americana conducida por Estados Unidos incluía en los comportamientos internacionales a la propia China, principal rival de Estados Unidos y gran socio al mismo tiempo de Estados Unidos. Ese ordenamiento, con todas sus imperfecciones, no es este caos. Y en este caos, creo que nos tenemos que acostumbrar. Y los países se van a tener que ir acostumbrando a que los embajadores del presidente Trump representen al presidente Trump.

Y no a los Estados Unidos…

No, lo que pasa es que hoy, ¿cómo lo diferencio? Lo podré diferenciar si la etapa Trump fracasa y se vuelve a un dato de normalidad bipartidaria. No es que lo desee, estoy haciendo una descripción. En mis dos oportunidades como embajador conocí una política exterior muy compartida por los dos partidos, muy procesada en el Senado, donde en el Senado las cuestiones de política internacional, las de defensa y las de presupuesto son bipartidarias. El acuerdo bipartidario reinaba en Estados Unidos, aunque el gobierno fuera demócrata o republicano. Esto desapareció, se explotó. Es lo que llamamos “la nueva era". Por eso yo digo que la nueva era es nueva, lo que no significa que sea buena.

Trump es el primer presidente en 100 años que tiene un segundo primer mandato. En realidad, tiene solamente dos años para hacer todo lo que tenga que hacer, salvo que consiga la modificación de la Constitución.

Salvo que logre el 66% de ambas cámaras en la elección de medio término para lograr una enmienda constitucional que suprima el límite de dos mandatos. Es lo que él aspira.

Sí, es a lo que él aspira, pero parece muy difícil.

Todo indica que sería muy difícil. Pero estamos en esta nueva era donde las reglas de juego están tan profundamente modificadas que tendremos que verlo.

¿Le asignás todavía la posibilidad de que pueda suceder?

Él está haciendo un intento, quizás el más avanzado, de romper el sistema de lo que se llama “checks and balances”, de equilibrios institucionales en Estados Unidos. Está logrando eco en la Corte Suprema, que tiene una mayoría conservadora, y tiene mayoría en las dos cámaras. Este es el intento más grande de rompimiento de 250 años de República norteamericana basada en el equilibrio. ¿Lo logrará? Esto es un signo de interrogación. Lo van a decidir los norteamericanos, sin lugar a duda.

Es nuestro último reportaje de la semana. No nos vamos contentos el fin de semana a casa, pero mejor conocer la realidad antes que padecerla después.

Claro, esto es lo que está pasando. “It’s a fact", dicen los americanos. Es un hecho. Después, por supuesto, nosotros tenemos toda la libertad de opinar sobre esto. Pero la opinión central en esto la tienen los propios norteamericanos. Veremos qué pasa en un año más, cuando haya la elección de medio término, que va a ser definitoria. Si él recibe un respaldo muy importante, estaremos en otro mundo.

