Lucas Raffo: “El Gordo Dan es un troll y Milei un amplificador que le da importancia”

“Estamos asistiendo a una transformación del espacio público”, advirtió Lucas Raffo, al analizar por qué se duplicó el uso de insultos en redes sociales respecto a dos años atrás. “El algoritmo premia la provocación”, señaló el consultor politico, y alertó sobre un "clima de época" donde la agresividad digital “termina derramando” en la vida cotidiana. Aunque solo dos de cada diez usuarios impulsan ese tipo de discurso, el resto lo consume, lo replica, y la crispación se multiplica, explicó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio JAI (FM 96.3). “De repente lo que termina aumentando es la conflictividad social... más bien en términos de Relatos salvajes”, sostuvo.

Lucas Raffo es consultor político de la consultora Ad Hoc, una consultora de comunicación que integra el observatorio Pulsar de la Universidad de Buenos Aires, especializado en estudios de opinión pública, creado por la Facultad de Ciencias Económicas de la misma universidad y la carrera de Ciencias Políticas. Profesor en materias de instituciones de gobierno, economía, política, metodología de las ciencias sociales, también en la UBA.

En un estudio, usted sostiene que en dos años y medio se duplicó el uso de insultos en la conversación digital en la Argentina. Dice: "Los insultos publicados en febrero de 2025 fueron equivalentes a los registrados en un mes de campaña en 2023". Más allá del hecho de que febrero ya ha sido el mes de la "cripto estafa Libra", ¿qué razones encontraron para que esa escalada de agresividad en las redes se haya dado en ese momento?

La explicación que le damos es doble, en definitiva. Creo que hay un contexto que favorece el tipo de discusión al que estamos asistiendo, con cada vez más uso de insultos y "properios", o, a veces, términos normales que suelen ser transformados en insultos, como el caso de "mandriles", con una connotación determinada. Después hay un funcionamiento del algoritmo de la red que premia la provocación, que premia la agresividad. Y que me parece que a lo que estamos asistiendo es a una transformación del espacio público, de las características de la discusión del espacio público. Obviamente, todo esto enmarcado en un contexto económico, político y social que excede a la Argentina, que me parece que habla del exceso de descontento que hay. Más allá de que lo que encontramos en el estudio es que quienes impulsan la conversación siempre son una minoría. Estamos hablando de dos de cada diez usuarios, por ejemplo.

Ahora, leí textualmente lo que decía el informe: "Los insultos publicados en febrero de 2025 fueron equivalentes a los registrados en un mes de campaña 2023". O sea, ¿finalmente es un mes con un mes? ¿O yo lo estoy leyendo mal?

No, lo estás leyendo bien. El mes de febrero de 2025, el mes de Libra, el mes que venía cargado con lo de Davos, etcétera, mes muy parteaguas para el gobierno, tuvo la misma cantidad de insultos (alrededor de 1.200.000) que los que tuvo cualquiera de los meses de campaña, cuando vos ves el gráfico extendido.

Entonces no empeoramos.

En realidad, lo que ves es que la tendencia aumentó con respecto a antes de la campaña. Porque uno lo que pensaría es que la campaña es un contexto, de más crispación, de más polarización, donde hay más intensidad en la discusión política. Lo que uno no esperaría, por eso cuando vos ves antes de la campaña, es que eso aminore, en vez de mantenerse en alza.

Me contaban que hay municipios del conurbano bonaerense , y no de los más pobres, casi te diría de los más ricos, que tienen un área de atención de conflictos entre vecinos, y que los conflictos entre vecinos se han incrementado geométricamente. Es decir, que la gente se pelea, discute, que no es simplemente el tema en las redes, sino que se traslada, obviamente, por el contexto de crisis económica que genera crispación en todo el mundo, a peleas ya entre vecinos, no en cuestiones políticas, sino en cuestiones cotidianas, de la vida cotidiana.

Sí, esto que decís es muy importante. A mí me gusta hablar de "clima de época". Hay un clima de mayor crispación donde esto me parece que termina derramando. Porque nosotros nos centramos solamente en la conversación política, pero la verdad es que cuando vos salís a la calle, te tomás un taxi, un colectivo, empezás a ver escenas de la vida cotidiana que muestran una mayor crispación, una mayor violencia.

Y creo que nosotros, en el informe, que solamente dos de cada diez usuarios son quienes impulsan este tipo de conversaciones, no hay que subestimarlo. Porque el otro porcentaje, la gran mayoría, es la que mira, es la que se alimenta de eso, es la que quizás no participa, pero después esos encuadres terminan pregnando en la vida cotidiana. Y esa crispación después se traslada a un millón de otros dilemas: más sociales, más económicos, y que tienen que ver con esto que mencionás vos. De repente lo que termina aumentando es la conflictividad social, pero no quizás en forma de grandes manifestaciones o enojos con el gobierno, sino más bien en términos de Relatos salvajes, si quisieran usar figuras que nos ayuden a entenderlo visualmente.

Me gustaría que compartieras con la audiencia la explicación de cómo las redes sociales, y entiendo que, entre ellas, especialmente X, premian con mayor visibilidad aquellos mensajes más provocadores. ¿Por qué lo hace? ¿Y cómo lo hace?

Nosotros distinguimos tres usuarios entre aquellos que participan en las redes: los trolls, los amplificadores, que uno podría llamar que son medios de comunicación o bien usuarios que tienen mucho alcance y que, de alguna manera, legitiman, amplificando determinados encuadres o determinadas situaciones, y los usuarios que nosotros llamamos provocadores.

Es decir, usuarios que no son necesariamente trolls, que tienen legitimidad por fuera del uso de la red, y que muchas veces se apoyan en los encuadres de los trolls o en muchos de los tuits de los trolls. Y justamente, cuando se posicionan sobre esos temas, los amplificadores los transforman en una noticia. Para ser un poco más claro: lo que premia la red siempre es lo que lleve más interacciones, lo que traiga más atención, lo que meta más gente a una determinada conversación. En un contexto donde hay mayor insatisfacción, mayor violencia, si se quiere, donde hay mayor conflictividad, la red encuentra conversaciones que logran atención, y los trolls son profesionales de eso.

Digo, el objetivo del del usuario troll, que es aquel usuario que tiene líderes digitales, que tiene mensajes que reafirman posiciones identitarias, que lo que buscan es provocar, polemizar, promover un encuadre... Bueno, son tomados por los provocadores, autoridades en la red que replican un formato de publicaciones de los trolls, de forma más bien esporádica, pero que lo hacen. Y eso, obviamente, es lo que el usuario amplificador, a veces los medios, terminan tomando.

Te pongo un ejemplo: lo que convierte en importante, si se quiere, a "Gordo Dan", por poner un nombre, no es quizás solamente que insulta en las redes. Lo que nosotros vemos es que él insulta, obviamente, pero luego eso es tomado por líderes políticos, referentes políticos, que lo legitiman.

A ver si interpreto. ¿El Gordo Dan qué sería? ¿Y Milei qué sería?

El Gordo Dan es un troll. Efectivamente, es un usuario que, con un alias, lo que hace es despotricar y hacer lo que hacen los trolls.

Es un generador de contenidos provocadores. Y luego viene el presidente, que los amplifica.

Que los retuitea, que los legitima, que, cuando hacen un programa de stream, los va a visitar y se pone a bromear con ellos. Ese es el perfil del provocador, que es un usuario que adquiere, a veces, su legitimidad por fuera. Lo que lo hace a Milei más relevante que nunca es su cargo de presidente, no lo podemos ignorar, pero también lo hemos visto en otros casos. Digo, a veces lo vemos con algunos periodistas que pueden llegar a jugar el rol de legitimar ese tipo de usuarios.

Ahora, supongamos: cuando el presidente, de repente, retuitea a un usuario troll que insulta a un periodista, que insulta a una personalidad pública o a un artista... Bueno, eso es amplificado por los medios. Que a mí, la parte que me importa del tema del amplificador es que hay un dilema ahí. Porque también ignorarlo podría ser algo sobre lo cual podríamos sentarnos a discutir y a juzgar. Pero lo que se transforma en noticia es cuando el usuario troll es legitimado. Haga lo que haga. Ya sea insultar o ya sea pedir la renuncia de un ministro o pedir la renuncia de un secretario.

En líneas generales, la visión de "los trolls", en plural, uno los imagina como granjas de productores de contenidos sesgados, con un objetivo de producir desinformación o fake news. Ahora, vos hablás en singular: usuario troll. ¿Qué caracteriza a un usuario que sea troll, en singular?

El usuario troll, por ejemplo, es un usuario que puede usar una identidad que no es la suya. Algún nombre, alias, nombre de guerra, si queremos ponerle un término más guerrillero. Sus mensajes reafirman una posición identitaria, pero desde el lugar de la provocación. Es decir, no son militantes únicamente que replican, sino que son gente que va a conversaciones, a agredir, a insultar y a tratar de imponer un encuadre. Y lo hace de forma sistemática. Esto es: su ontología digital es provocar. Es decir, existen en las redes para provocar, para generar este tipo de atención, a través de insultar.

Esto pasaba en los foros de internet, en los 2000. Se metían en las conversaciones y desviaban el hilo a través de la provocación y de la agresión. Pero es una cuestión sistemática. O sea, es su función dentro de la red, si lo mirásemos como una lógica funcional. Y el provocador es un usuario que mayoritariamente tiene su nombre. Pienso en los tres ejemplos que hemos puesto acá: Nick, Fernando Iglesias o Rodolfo Tailhade, para agarrarlos de diferentes lugares. Pero son usuarios que tienen su nombre, que tienen su legitimidad, hemos usado también el ejemplo de Marcos Alperín, por ejemplo, y que deben su legitimidad a su desempeño como figuras políticas o lo que han hecho fuera de la red, no a su característica de troll o de provocación. Pero polemizan ocasionalmente, cuando requiere tomar posición en alguna discusión o tienen un interés particular.

Para hacer una ontología que nos permita entender las categorías: la diferencia que vos marcás entre un usuario troll y un usuario provocador. En el troll, lo que aparecería es, primero, que no es una persona que esté usando su nombre, y que al mismo tiempo no tenga una actividad pública relevante, como es en el caso de estos que acabás de mencionar, que eran todos funcionarios públicos.

Exactamente. O sea, nacen en la red. Su ser, si queremos ponernos filosóficos, está determinado por lo que hacen en la red...

...es decir, ¿usuario troll o usuario provocador? Para ponerlo en estos términos, Tailhade sería un usuario provocador, El Gordo sería un usuario troll, dentro de esta categorización.

Elizabeth Peger: Es interesante, a partir de esta categorización, y además analizando desde el rol de los medios de comunicación como amplificadores. Porque el insulto, la provocación, hoy se vuelve título de las noticias. ¿Y por qué pasa eso. Evidentemente porque eso lo consume el público. Y más: si uno observa o analiza métricas, por ahí puede comprobar cómo las noticias que tienen insultos o provocaciones en el título son más consumidas que otras noticias de títulos mucho más informativos.

Y esto me lleva a consultarte: a partir del estudio y el análisis que ustedes hacen, ¿qué le pasa al lector, desde la gráfica, por ejemplo, o al televidente? ¿Qué necesidad busca cubrir con el consumo de esa provocación o de ese insulto? ¿Qué es lo que está buscando, no? Porque si antes no ocurría, y ahora sí, algo está faltando, o está direccionando otro malestar hacia eso. ¿Por qué los consume?

Lamentablemente no lo hemos podido relevar así, tan vivamente. Se me ocurren millones de hipótesis, probablemente algunas más acertadas que otras. Pero incluso desde la duda me parece muy importante lo que planteabas. Creo que pensar en la política como un ámbito libre de insultos y de provocaciones, en mi caso, para mí, por ejemplo, siempre lo hubo. Lo que vemos ahora es que está colonizando la esfera pública también.

Y creo que también tiene que ver con la metamorfosis de la esfera pública. La esfera pública antes de internet era una cosa. Después de internet, es otra. Es una esfera pública que tiene gatekeepers. Que tiene gente que a veces dinamiza lo que ves o lo que no ves. Que tiene jugadores que tienen intereses políticos. Lo que me parece a mí es que, quizás, el diferencial que vos tenés hoy es un contexto de muchísima frustración, de muchísima más violencia, y que, en el caso de la conversación política, cuando vos ves los destinatarios de la agresión, son generalmente los mismos. Digo, política, periodismo... Y después, cuando vas a los estudios de opinión, cuando vos analizás la imagen pública que tienen estos actores, bueno, los ves deslegitimados. Entonces, es como una especie de barro donde, por ahí puede venir el tema de la atención.

Ahora, también es cierto que nosotros solo analizamos la conversación política. Probablemente, si yo me fuese a analizar la conversación futbolística, probablemente encontraría la misma dinámica. Digo, insultos, provocaciones... Hay como una especie de tribunización de ese debate público. Quizás siempre existió la tensión por la agresión. Pienso en los sensacionalismos, pienso en otras cosas antes del internet. Pero quizás lo que tenías antes es un trabajo de filtro, de aquellos que dominaban la esfera pública. Obviamente los medios han perdido en su legitimidad, que también ha sufrido en los últimos años, pero es cierto que antes, tenías editores que decían: "Bueno, esto no". Porque también es cierto que los medios descansaban en una legitimidad más allá de los clics, los views, no era todo muy automático. Hoy lo que empezás a ver quizás es: "Che, a este tuit le está yendo bien, usó esta palabra..." Digo, hay un montón de cosas que me parece que también tienen que ver con una lógica comercial muy amplia. Por eso en el informe hablamos de dilema, los medios los tienen.

¿Por qué es un dilema? Porque tampoco podés renunciar. Es como: "Bueno, si los medios se retiran de ahí y dicen, 'de esto no hablamos más', bueno... pero si sigue pasando...". Es complejo. Y por eso creo que hay una dinámica que requiere soluciones a veces mucho más amplias. Y me parece que nos interesaba analizarlo porque la verdad es que lo vemos cada vez más en la vida cotidiana. Lo que decía Jorge al principio: lo ves en discusiones familiares con más intensidad, lo ves en discusiones con amigos, y ves con gente que quizás no participa de las redes, pero después está tomando los encuadres.

Está claro que las condiciones de escasez económica generan tensiones. Y hay motivo para que en la Argentina haya mayor tensión hoy, como lo hubo en el año 2002. O sea, frente a cada momento de ajuste hay una tensión agregada. Se llama estrés económico..

Lo que quería preguntarte es si, además de eso, hay algo en las redes sociales. Vos decías: "Se premia con el algoritmo la provocación", porque, en realidad, la provocación tiene mayor cantidad de audiencia. ¿Es porque siempre fue así, es decir, maximizar el beneficio de la audiencia, o desde que compró Elon Musk hubo un cambio en que se lo pondera de manera mejor, se lo incentiva? ¿Si hubo una modificación con el cambio de propietario, así como del nombre, de Twitter a X, un cambio respecto a que el algoritmo, de alguna manera, premia más la provocación que antes?

Diría que en el caso de X, si me fuese mucho más atrás, X siempre fue una red bastante violenta en términos de discusión, pero chica en relación a tamaño a Facebook e Instagram, obviamente. Después, lo que vos tuviste, fundamentalmente después de Cambridge Analytica, es un rol muy importante de los reguladores. Esto es antes de Musk, obviamente. Pero de los reguladores de contenido, de ciertas políticas de usuario que eran reguladas. Bueno, todo eso, con Musk, sobre todo, desapareció.

Zuckerberg, el año pasado, hizo una declaración donde también hace como una especie de mea culpa sobre el rol de los reguladores de contenido. Pero me parece que ahí está la función, Hay un algoritmo que premia porque el insulto, la violencia, la discusión, por naturaleza, es un motor de atención.

Concretamente: ¿Es recién a partir de la compra de Musk en el que se dejan de aplicar esas pautas de autorregulación respecto de la provocación y el insulto?

Sí. Y en segundo lugar, porque además los usuarios más violentos son los que estaban vinculados, por ejemplo, en Estados Unidos, que son sectores políticos que confluían con los intereses de Musk.

Incluso cuando nosotros intentamos medir la conversación, que es lo gris de todo. La información que vos estás viendo, que nosotros relevamos, es la que nos da, cuando entramos con la herramienta de búsqueda. Entonces, en ese sentido, es cierto que nosotros lo que decimos es que el algoritmo premia porque nos focalizamos en las consecuencias observables. Después, si vos me decís: "¿Musk, a algunas conversaciones, les da más visibilidad o aplica el shadowban sobre otras...?", que es este shadowban, como cuando el algoritmo te esconde algo, y no lo podemos saber con certeza. Y creo que ahí hay un dilema muy importante. Porque el espacio público se presume, en una sociedad democrática, abierto. Y en realidad, lo que estamos viendo acá es que estamos asistiendo a un espacio público con cada vez más presencia, con mecanismos que yo me permito decir que no son transparentes.

O sea, Musk un genio, ¿no?, que percibió que comprando Twitter lograba tener una influencia mundial respecto de la cultura y la forma de llevar adelante la política, arrastrando después a Facebook en ese proceso. De cualquier forma, entiendo que el debate político en mayor proporción se da en X y no en Facebook. ¿O estoy equivocado?

No, es tal cual como vos decís. Lo que Musk entendió también es que, si bien Facebook e Instagram tenían más usuarios, en X estaban los de más peso: los que moldean la conversación. Y lo que nosotros siempre decimos, cuando analizamos la conversación digital, es que muchas veces, en términos cuantitativos, mostramos el dato. Pero lo que interesa mucho es que X define los encuadres.