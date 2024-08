Patricia Nigro: "Milei es un perturbado que insulta sin ningún tipo de límite"

Patricia Nigro se mostró preocupada por la naturalización de la violencia verbal y física: “¿Dónde está la gente que salió a quejarse por lo de los jubilados? La gente no reacciona, como tampoco reacciona ante la situación económica, los aumentos, el problema con el transporte”. Además, la doctora en comunicación afirmó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1) adjudicó esa falta de reacción a la preocupación de la gente por sobrevivir o a una indiferencia por el prójimo.

Patricia Nigro es doctora en comunicación, especialista en ciencias del lenguaje, licenciada en organización y gestión educativa y profesora de la Universidad Austral.

¿El discurso de Javier Milei se completa con una sociedad que no lo rechaza?

Al principio uno veía sus insultos como parte de una campaña política y una búsqueda de arrastrar a toda la gente que estaba enojada. Después, eso fue escalando, la campaña política terminó hace rato, cuando nos descuidemos será un año de su presidencia, y él sigue insultando sin ningún tipo de límite. Ahora dice que quiere reemplazar el periodismo por Twitter pero sólo el 18% de los argentinos usa esta red social.

Recién me crucé con un video de Jorge Fontevecchia en el que se recoge la cantidad de veces en las que Javier Milei se refiere a la pedofilia, un tema tan atroz que supera todo tipo de límites. Lo mismo sucede cuando repostea cualquier cosa sin pensar en las consecuencias porque no le importa o porque tiene una mente totalmente perturbada y no mide esas consecuencias. Sabemos que tiene una mente muy perturbada por su historia de abuso infantil hacia él y su hermana. Evidentemente no fue a un buen psiquiatra para sacar todas estas cosas y no lastimar a la gente porque él es el presidente.

Una de las cosas que comento en el artículo publicado en Perfil es qué modelo lingüístico se le da a los jóvenes. Según las últimas encuestas de la provincia de Córdoba, los que siguen siendo fieles a Javier Milei son, en líneas generales, jóvenes y varones. ¿Qué modelo deja para esos jóvenes un presidente que insulta de esa manera? Él puso el busto de Carlos Menem en la Casa Rosada, pero él era un presidente que, más allá de que no le gustaba cuando le publicaban algo en contra, no respondía con insultos. Tal vez, cuando se apagaba el micrófono decía otras cosas, pero no quedaban registrados insultos para las generaciones futuras.

Claudio Mardones: Ayer, en las afueras del Congreso se empezaron a ver nuevas imágenes de tensión. Es la primera vez que vemos este nivel de represión sobre jubilados, con voceros que justifican la violencia. ¿Qué sucede con un discurso del Gobierno que avala la violencia institucional?

El Gobierno pasó al plano de la violencia directa. Vi las imágenes de ayer, cuando le pegaban a una persona mayor que merece respeto. ¿Cómo vas a agredir a una persona de 80 años que no puede defenderse? Es como pegarle a un niño. Además, mandan a la policía federal, atrás de eso está Patricia Bullrich. Es escandaloso en el sentido bíblico, para quien es creyente, sería un pecado. Naturalizan la violencia verbal y ahora naturalizan la violencia física. ¿Dónde está la gente que salió a quejarse por lo de los jubilados? La gente no reacciona, como tampoco reacciona ante la situación económica, los aumentos, el problema con el transporte.

La baja de la inflación es necesaria, pero ¿a qué costo? No entiendo mucho de economía, pero tengo muchos años y he visto muchos gobiernos y me doy cuenta cuando me hacen un dibujo. ¿A qué costo vamos a tener superávit? El gran problema es que la mayoría de la sociedad no reacciona frente a esto. No sé si es porque muchos están preocupados por sobrevivir o si es porque es gente indiferente a la que no le importa el prójimo.

