Japón planea construir un “ascensor espacial” para llegar a Marte en 40 días para 2050

La empresa Obayashi Corporation, una de las mejores cinco constructoras de Japón, planea construir un “ascensor espacial” para llegar a Marte en 40 días para el año 2050. A través de un informe, precisó que el proyecto tendrá un costo de US$100.000 millones y unirá a la Tierra con el espacio a una velocidad récord. La colosal propuesta se originó en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Shizuoka.

El elevador que buscará materializar esta ambiciosa estructura, consistirá en un cable de más de 36.000 kilómetros de altura, hecho de un elemento resistente y ligero, que se extenderá de la superficie terrestre hasta la Estación Espacial Internacional (EEI).

Además, el cable y los componentes del ascensor espacial tendrán que ensamblarse en el espacio, una labor compleja y costosa que requerirá de nuevas tecnologías y técnicas.

El ascensor espacial podría llevar hasta 30 personas en cápsulas que subiría a 200 kilómetros por hora. Los llamados escaladores, subirían y bajarían por el cable, y la fuerza centrífuga generada por la rotación de la Tierra mantendría el cable en tensión.

Yoji Ishikawa: “Es probable que la construcción inicie en 2025”

“Es probable que la construcción inicie en 2025”, según reveló el representante del departamento de creación de tecnología para el futuro de Obayashi Corporation, Yoji Ishikawa.

El investigador académico de la compañía emplazada en Japón, Yoji Ishikawa, reveló que la firma “actualmente se dedica a la investigación y el desarrollo, el diseño aproximado, la creación de asociaciones y la promoción” en declaraciones al medio de actualidad sobre tecnología y tendencias del mundo global, Business Insider.

En su informe para Obayashi Corporation, Ishikawa escribió que este tipo de ascensor espacial podría ayudar a reducir el costo del transporte de mercancías al espacio a 57 dólares por libra. En tanto que, otras estimaciones han situado el valor en 227 dólares por libra.



El sitio Science Alert señaló que, según algunos diseños, los elevadores espaciales transportarían la carga a la órbita en vehículos electromagnéticos, los que podrían alimentarse a distancia por medio de energía solar o microondas, eliminando la necesidad de combustible a bordo.

Fuente: con información de Business Insider y Science Alert

