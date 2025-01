El presidente Javier Milei llegó este sábado a Estados Unidos para participar de la asunción de Donald Trump y avanzar en negociaciones clave con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Tras aterrizar en Washington D.C., el mandatario argentino se sumó a las redes sociales y celebró el reconocimiento de Elon Musk, quien elogió el superávit financiero alcanzado por el Gobierno libertario.

Acompañado por su hermana y secretaria general, Karina Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo, el jefe de estado busca fortalecer las relaciones bilaterales y asegurar apoyo financiero para Argentina. Por tal motivo, la agenda de Milei incluye una reunión con Kristalina Georgieva, directora del FMI, con el objetivo de negociar un nuevo acuerdo que podría implicar un desembolso adicional de 11.000 millones de dólares.

Javier Milei aterrizó en Washington DC a las 8:54 AM (hora local, dos horas más en Argentina).

Además de asistir a la asunción de Trump como presidente de Estados Unidos, el mandatario será distinguido con el premio "LWS Award 2025-Titan of Economic Reform" en la Gala Inaugural Hispánica, un evento de la comunidad latina que apoya al republicano en ese país. Este evento contará con la presencia de figuras influyentes, como Marco Rubio, futuro secretario de Estado.

Javier Milei celebró el elogio de Elon Musk por el superávit fiscal

Milei aterrizó en Washington DC a las 8:54 AM (hora local, dos horas más en Argentina) y poco después se conectó a redes sociales, donde tuvo un intercambio virtual con Elon Musk, dueño de Tesla y X. El magnate reaccionó con un "Wow" a un tuit que celebraba el superávit presupuestario alcanzado por Argentina tras 14 años de déficit.

Javier Milei viajó a Estados Unidos y al foro de Davos y ya tiene reunión agendada con el Fondo Monetario Internacional

El presidente, por su parte, respondió al tuit de Musk con su característica frase “Fenómeno barrial”. Este intercambio hace referencia al dato difundido este viernes por el Ministerio de Economía, que destacó un superávit primario del 1,8 % del PIB y uno financiero del 0,3 % durante el 2024.

“Se trata del primer superávit financiero anual en 14 años, y el mayor en 16 años. No obstante, a diferencia de aquellos períodos, el actual superávit financiero se alcanzó honrando la totalidad de las obligaciones contraídas por el Sector Público Nacional”, destacaron desde la cartera que conduce el ministro Luis Caputo.

El respaldo de Musk tiene un peso simbólico significativo, dado su rol cercano a Donald Trump. Este apoyo podría jugar un papel importante en las relaciones bilaterales y en la búsqueda de financiamiento internacional para Argentina, especialmente en el contexto de negociación por un nuevo acuerdo con el FMI.

La agenda de Javier Milei en Estados Unidos: reunión con el FMI y la asunción de Trump

El itinerario de Milei en Estados Unidos comenzó este sábado con una recepción en Georgetown, donde fue recibido bajo estrictas medidas de seguridad. Por la tarde, participará en la Gala Inaugural Hispánica, donde será premiado con el “LWS Award 2025-Titan of Economic Reform” por sus políticas económicas.

El domingo, por otra parte, el presidente realizará una presentación en el Instituto Milken para describir sus ideas políticas y económicas frente a inversores, banqueros y CEO´s de compañías de Estados Unidos y Medio Oriente, integrantes de la administración Biden, exfuncionarios del primer gobierno de Donald Trump, y académicos de prestigiosas universidades como Harvard, Hopkins y Columbia.

Javier Milei retomará la gira por el exterior: asistirá a la asunción de Donald Trump y al Foro en Davos

Por la tarde, Milei sostendrá una reunión clave con Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI, en la que se negociarán los términos de un nuevo acuerdo con el organismo. El objetivo es asegurar un desembolso adicional de al menos 11.000 millones de dólares, lo que fortalecería las reservas del Banco Central y facilitaría la apertura del cepo financiero, pilares fundamentales de la estrategia económica del Gobierno libertario.

En la misma jornada, el mandatario participará de la Gala 1775, donde recibirá el premio "2025 Champion of Economic Freedom". Aunque no está confirmado, se espera que en este evento exclusivo se cruce con Elon Musk. Posteriormente, asistirá a la Gala Latina organizada por la Asamblea Nacional Hispana Republicana y el America First Policy Institute, donde ofrecerá un discurso sobre libertad y desarrollo económico.

El lunes, Milei asistirá a la ceremonia de asunción de Trump, quien decidió trasladar el evento a la rotonda del Capitolio debido a la intensa ola de frío que atraviesa Estados Unidos, donde se prevén temperaturas de hasta 15 grados bajo cero. Finalmente, un día después, el mandatario y su comitiva viajarán desde Washington hacia el Foro de Davos en Suiza.

