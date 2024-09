Kamala Harris y el debate del aborto: “Donald Trump eligió a tres miembros de la Corte Suprema y busca convertirlo en un delito penal”

La representante del Partido Demócrata, Kamala Harris afirmó que “Donald Trump eligió a tres miembros de la Corte Suprema y busca convertir al aborto en un delito penal” y le habló directamente a la sociedad norteamericana, al asegurar que: “Les ´prometo que cuando se vuelva a aprobar en el Congreso la ley Roe vs. Wade, la haré cumplir”.

Es uno de los principales tópicos en los que busca fortalecerse la actual vicepresidenta de Estados Unidos frente a la clara postura opositora del líder republicano en materia de salud pública.

Las 5 claves del debate presidencial en Estados Unidos entre Donald Trump y Tamara Harris: ¿Quién ganó?

Trump se enorgullece de haber contribuido a la eliminación de las protecciones federales establecidas por la normativa que había comenzado a regir en junio de 2022, permitiendo así que los estados regulen el aborto a su criterio. A lo que la principal representante del Partido Demócrata, respondió que “ahora, en más de veinte estados, hay prohibiciones al aborto impuestas por Trump”.

Elecciones en EEUU 2024: debate presidencial

Por eso, al debatir al respecto, Harris denunció el caso de mujeres que son obligadas a llevar embarazos a término en casos de muerte fetal y abuso sexual en menores de edad.

En este sentido, Donald Trump durante el debate presidencial de las elecciones EEUU 2024, reafirmó que “los estados de nuestro país deben decidir sobre el aborto, no es algo federal” y sostuvo que “Kamala no conseguirá los votos, no podrá conseguir los necesarios”.

Además, el ex mandatario, recordó que “he sido líder en cuanto a la fertilización in vitro (FIV)”

La candidata demócrata expuso que “las mujeres trabajadoras tienen abortos espontáneos en los estacionamientos públicos” y enfatizó que “cuando los problemas que afectan al pueblo estadounidense no son abordados, la opción está muy clara”.

“Las mujeres, tienen que subirse a un avión e irse a otro país para que se respeten sus derechos. Todo el pueblo de Estados Unidos ha votado por la libertad”, manifestó Harris.

