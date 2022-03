La Casa Blanca se ríe de las sanciones rusas: "No planeábamos vacaciones en Rusia"

La Casa Blanca se burló de Rusia este martes 15 de marzo, diciendo que había fallado en la imposición de sanciones al presidente Joe Biden y que no impactarían en los funcionarios estadounidenses sancionados, ya que que de todos modos no planean viajar a ese país y no tienen cuentas bancarias allí.

El gobierno ruso anunció sanciones contra el presidente estadounidense, a quien mencionan como "Joseph Robinette Biden", y otros altos funcionarios, así como el primer ministro canadiense Justin Trudeau, y parte de su gobierno, en respuesta a las medidas punitivas contra Moscú por la invasión a Ucrania.

"Primero, quisiera señalar que el presidente Biden es 'junior', por lo que es posible que hayan sancionado a su padre, que descanse en paz", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, al referirse al tema.

"La segunda pieza que diría es... que ninguno de nosotros está planeando viajes turísticos a Rusia y ninguno de nosotros tiene cuentas bancarias a las que no podamos acceder, así que seguiremos adelante", agregó Psaki.

En total, 13 responsables de Estados Unidos se ven afectados por estas sanciones sobre las que no se dieron más detalles. Entre los estadounidenses sancionados figuran también el secretario de Estado, Antony Blinken, Daleep Singh, un economista del Consejo de Seguridad Nacional que es visto como el arquitecto de las sanciones contra Rusia.

La excandidata presidencial Hilary Clinton, incluida en la lista, se burló en su cuenta de Twitter: "Quiero agradecer a la Academia Rusa por este Premio a la Trayectoria".

Rusia también puso en su lista de personas que tienen la entrada prohibida al jefe del Estado Mayor conjunto Mark Milley, al asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan, al director de la CIA William Burns y Jen Psaki, además de Hunter Biden, hijo del presidente.

Las sanciones contra Biden y otros altos funcionarios de la Casa Blanca son "la consecuencia inevitable de la tendencia extremadamente rusófoba que mantiene el actual gobierno de Estados Unidos", explicó el ministerio ruso de Relaciones Exteriores en un comunicado.

En respuesta a la intervención militar de Rusia en Ucrania, Estados Unidos prohibió la entrada al presidente ruso, Vladimir Putin, y a su ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, e implementó una serie de sanciones económicas.

