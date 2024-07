Pedro Sánchez deberá declarar en el caso de corrupción de su esposa y la oposición pide su renuncia

La Justicia de España citó al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, para declarar como testigo en la investigación contra su esposa, Begoña Gómez, por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Además, a raíz de la citación, la oposición solicitó que el funcionario presente su carta de renuncia.

La decisión fue tomada por el juez Juan Carlos Peinado, titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid. La testificación tendrá lugar el próximo 30 de julio a las11:00 (hora local).

Según una providencia recogida por Europa Press, la declaración se practicará en La Moncloa, ya que la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim) establece que en caso de que el presidente de Gobierno deba declarar "sobre cuestiones de las que no haya tenido conocimiento por razón de su cargo", el juez se desplazará a su domicilio o despacho oficial para la comparecencia.

Sin embargo, la misma normativa contempla que el cónyuge de una persona investigada está "dispensado de la obligación de declarar". En ese sentido, fuentes jurídicas consultadas por Europa Press precisaron que eso no le exime de la obligación de comparecer.

Begoña Gómez fue acusada por presuntamente haber favorecido empresas contratadas por el gobierno español.

De cara al interrogatorio previsto para el 30 de julio, el juez requirió a los servicios informáticos de la Comunidad de Madrid para que, acompañados de agentes de la Policía Judicial, "se personen el día 29 de julio" en la sede del Palacio de La Moncloa. El instructor también designó a dos técnicos para que acompañen a la comisión judicial por si el día de la declaración hay "algún incidente".

Se prevé que la testifical del presidente del Gobierno quede grabada y se aporte al procedimiento en el que ya figuran tres investigados: Begoña Gómez; el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés.

En tanto, la Fiscalía Provincial de Madrid recurrirá la decisión del juez Peinado de citar a declarar como testigo al presidente del Gobierno. Según confirmaron fuentes del caso a Europa Press, el fiscal del procedimiento prevé solicitar al magistrado que anule la providencia que se dio a conocer este lunes en la que se explica que la prueba testifical se practicará en La Moncloa.

En esta causa el juez investiga "todos los actos, conductas y comportamientos" llevados a cabo por Begoña Gómez "desde que su esposo es el presidente del Gobierno que se contienen en la denuncia inicial" presentada por el sindicato Manos Limpias, en relación con sus presuntos vínculos con Barrabés y los contratos con éste que no quedaron en manos de la Fiscalía Europea.

En su escrito, el instructor defiende que ve "conveniente, útil y pertinente recibir declaración al esposo de la investigada". La LeCrim, sin embargo, en su artículo 416, dice que Pedro Sánchez como cónyuge de Begoña Gómez estaría "dispensado de la obligación de declarar".

La Fiscalía ya había solicitado en abril que se inadmitiera la denuncia de Manos Limpias que dio origen a la investigación. En tanto, a principios de julio pidió a la Audiencia de Madrid que delimitara la causa al considerar que el juez está dirigiendo una causa "general".

Begoña Gómez decidió no declarar

La decisión del magistrado de citar a Sánchez tiene lugar después de que el pasado viernes Begoña Gómez se acogiera a su derecho a no declarar por recomendación de su abogado, quien sostuvo la existencia de falta de garantías en el procedimiento que se dirige en su contra.

"Mi representada no ha declarado no porque tenga nada que esconder, sino porque esta defensa le ha recomendado que no se hiciera esta declaración", señaló su letrado, Antonio Camacho, en declaraciones a la prensa a la salida de los Juzgados de Plaza de Castilla.

Gómez es investigada por los vínculos que estableció, en el ejercicio de su profesión, con empresas que negociaban ayudas públicas o participaban en concursos públicos.

La esposa de Pedro Sánchez estaba citada a declarar como investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el marco de una causa que tiene su origen en una denuncia de Manos Limpias. En el procedimiento también ejercen la acusación popular Vox, Hazte Oír, Iustitia Europa y Movimiento de Regeneración Política. La Fiscalía se opuso a que se admitiera la denuncia inicial.

La citación del pasado viernes se acordó después de que el 5 de julio el juez acordara suspender la comparecencia porque Gómez aseguró que desconocía los hechos que se le imputaban y su defensa avisó de que una de las querellas, la de 'Hazte Oír', no le había sido notificada.

Tras la citación a declarar, la oposición pidió la renuncia de Pedro Sánchez

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, pidió este lunes al jefe del Ejecutivo que redacte su "definitiva carta" de dimisión y siga así los consejos que el mismo daba al expresidente Mariano Rajoy en 2017 tras ser citado en sede judicial. Además, recordó al presidente del Gobierno que en su declaración como testigo "tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado".

Así se pronunció en su intervención ante la Junta Directiva Nacional del PP, máximo órgano del partido entre congresos, luego de conocer la decisión del juez de citar a Sánchez a declarar en calidad de testigo.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, dijo que "es realmente lamentable" que la primera vez que Sánchez se pronuncie sobre la causa sea ante un juez.

Sumado a esto, Feijóo criticó que el Gobierno busque "huir de toda explicación en lugar de rendir cuentas", pretendiendo además que "los ciudadanos rindan pleitesía". "Pues no. Una ciudadana o un ciudadano imputado tiene el derecho a no dar explicaciones. Pero un Gobierno no", proclamó, a la vez que insistió en que el Ejecutivo "debe de dar explicaciones a los ciudadanos siempre" y "más aún cuando estamos hablando de presuntas actuaciones de corrupción que llegan al Palacio de la Moncloa".

El presidente de PP aseguró que "es realmente lamentable que la primera vez que vayan a oír al señor Sánchez hablar de la corrupción que afecta al Palacio de la Moncloa tenga que ser ante un juez porque ha sido llamado a declarar".

"Recuerdo al señor Sánchez que tiene que decir la verdad y es algo a lo que no está acostumbrado", remarcó, para lamentar la "imagen de país" con un presidente declarando ante el juez para "hablar de la presunta corrupción de su mujer".

En esa línea, recordó lo que decía Sánchez en 2017 cuando Mariano Rajoy fue citado en el juicio por el caso Gürtel, asegurando entonces que solo le quedaba "una salida honorable", la de presentar su dimisión ante el rey para no "arrastrar a España en su caída". "Pues en nombre del partido mayoritario de España le pido al Sánchez de 2024 que siga los consejos del Sánchez de 2017 y que redacte su tercera y definitiva carta", reclamó Feijóo.

Además, y después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, haya anunciado que renuncia a la carrera presidencial, el opositor señaló que su decisión confirma "que hay políticos que ponen a su partido y a su país por encima de las preferencias personales". "Cuánto daríamos de que esto ocurriese en España", manifestó.