Seguidores de Donald Trump difunden un video con una increíble teoría sobre el covid

Los partidarios del presidente Donald Trump, que el pasado 6 de enero ingresaron por la fuerza al Capitolio de Estados Unidos para irrumpir en una sesión destinada a certificar la victoria electoral de Joe Biden, reafirmaron su creencia de que el presidente electo “robó la elección” y aseguran incluso que parte de esa presunta conspiración tuvo que ver con la pandemia de coronavirus.

Así lo afirman en un video, titulado “Cómo robar una elección”, en el que detallan una serie de “instrucciones” a seguir para lograr ganar las elecciones de manera fraudulenta.

La voz en off del video señala que “se empieza con un virus”, en relación con la pandemia de coronavirus. “Importalo a América, hablá de eso todo el día en la televisión, llamá a los gobernadores demócratas -entre los que menciona a los mandatarios de Michigan, Pensilvania, New Jersey y New York-, que manden a los pacientes infectados a los asilos”, detalla.

En esa línea, el video sobre la presunta conspiración continúa: “Miles de ancianos infectados, culpá al Presidente, cerrá las empresas, matá la economía, promové el voto por correo, empujá el tema del racismo, organizá saqueos y protestas”, dice. Y agrega: “Elegí un candidato, escondelo durante la campaña, que los medios cubran ciertos temas”. En ese punto, el video acusa a la prensa de no mencionar ciertos temas que perjudican a Joe Biden y sí de “limpiar su imagen” con noticias como la de él y su perro.

“Ya no importa que se acabaron las guerras, inflá las encuestas, tomá el control de los centros de votación, dejá de contar votos a las 10 pm, que el software haga su trabajo, que la prensa anuncie el ganador, llamá a los dueños de redes sociales y que suspendan a quienes se oponen al resultado. Actuá como si todo eso no hubiera sucedido”, sostiene sobre el día de la elección. Y finaliza: “Robar la república más poderosa del mundo, es así de fácil”.

Donald Trump pidió a sus seguidores irse en paz, pero advirtió: "Nos robaron la elección"

El 6 de enero, tras un mitin masivo en el que participó el presidente Donald Trump frente a la Casa Blanca, cientos de manifestantes marcharon hacia el Capitolio para denunciar lo que consideran un fraude electoral, e irrumpieron de manera violenta en el Congreso para impedir que se certificaran los votos emitidos por el Colegio Electoral el pasado 14 de diciembre, que proclamaron a Joe Biden presidente electo.

Este lunes, los demócratas en el Congreso de Estados Unidos dieron el primer paso hacia un eventual segundo juicio político de Trump, algo sin precedentes en la historia del país y que podría poner en peligro el futuro político del mandatario.

Este primer acto hacia un nuevo "impeachment" del presidente republicano tiene lugar cuando faltan nueve días para que el mandatario abandone la Casa Blanca y el demócrata Joe Biden jure como el 46° presidente de Estados Unidos.

Demócratas pidieron a Pence a destituir a Trump: "No está mentalmente sano"

Sin embargo, los legisladores demócratas están decididos a actuar para precipitar lo antes posible la salida de Presidente, a quien consideran "desequilibrado" y una "amenaza inminente" para la democracia estadounidense tras la toma del Capitolio la semana pasada por trumpistas, que dejó cinco muertos y conmocionó al país y al mundo.

Los demócratas, que controlan la Cámara de Representantes, presentaron primero una resolución en la Cámara Baja que pide al vicepresidente Mike Pence que invoque la 25ª Enmienda de la Constitución, que permite destituir a un presidente si la mayoría del gabinete lo considera no apto para el cargo.

