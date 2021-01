Trump convocó a sus seguidores a Washington para respaldar su último intento de dar vuelta el resultado

Crece el temor a que mañana estallen violentos incidentes en las calles de Washington, adonde miles de seguidores de Donald Trump se reunirán para presionar a los senadores republicanos a respaldar el último y desesperado intento del presidente de torcer el veredicto de las urnas: no certificar el resultado del voto de los electores de cada estado.

El Colegio Electoral, órgano que elige de forma indirecta al presidente mediante una votación en bloque de los electores escogidos en cada estado, confirmó el 14 de diciembre que el demócrata Joe Biden se impuso en las elecciones de noviembre al lograr 306 votos frente a los 232 de Trump, muy por encima de los 270 que necesitaba para obtener la presidencia.

Pero ya desde la noche misma de los comicios, Trump se concentró en cuestionar la validez de los resultados, a través de recursos legales que invocaban denuncias de fraude jamás comprobadas y que fueron rechazados sistemáticamente por tribunales de varios estados del país.

En los últimos días trascendió además el audio de una llamada telefónica, en la que el mandatario le pide al responsable electoral de Georgia “encontrar” 11.780 votos que le permitan dar vuelta el resultado.

Sin posibilidad de recursos judiciales, y con el firme rechazo de los funcionarios electorales de los estados -muchos de ellos republicanos- a suscribir sus denuncias, el último intento de Trump, también condenado al fracaso, es que el Senado no confirme mañana la votación del Colegio electoral.

Once senadores republicanos, encabezados por el texano Ted Cruz, anunciaron que mañana rechazarán formalmente el resultado electoral si no se lleva a cabo una auditoría de diez días “para considerar y resolver los resultados en disputa”. A su juicio, los electores -que en última instancia votan por el presidente de Estados Unidos- no fueron nombrados de forma “regular, legal y certificada”.

Analistas advierten que es imposible que el intento de Trump y sus seguidores pueda tener éxito, ya que para anular la votación de un Estado se necesita la mayoría en ambas cámaras, algo imposible porque los demócratas controlan la de Representantes y varios senadores republicanos, incluyendo el líder de la bancada, Mitch McConnell ya anunciaron su rechazo a la iniciativa.

Tarrio, con megáfono en mano, el líder de los temibles Proud Boys, fue arrestado al llegar a la ciudad.

Más allá del resultado del trámite legislativo, las autoridades del distrito de Washington observan con preocupación la convocatoria de seguidores de Trump para mañana frente a la Casa Blanca, para la que hoy ya comenzaron a llegar representantes de los sectores más radicalizados del “trumpismo” de todo el país.

Entre ellos llegó el norteamericano de origen cubano Enrique Tarrio, líder de los Proud Boys, un grupo de extrema derecha que respalda las denuncias de “fraude” del presidente y cuyos miembros han participado en varias manifestaciones armados hasta los dientes.

Tarrío, de 36 años, fue arrestado ni bien llegó a la ciudad desde su Miami natal, acusado de haber quemado un cartel del movimiento Black Lives Matter que estaba exhibido en una iglesia de Washington durante las protestas que seguidores de Trump realizaron el 12 de diciembre pasado en la capital del país.

En las calles de Washington ya se desplegaron 340 militares de la Guardia Nacional que se unirán a la Policía Metropolitana en el intento de mantener el orden. Muchas calles ya fueron bloqueadas con vehículos pesados y los controles son intensos. En la manifestación, según trascendidos, podría hacer una rápida aparición el propio Trump.

SF