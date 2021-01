Demócratas pidieron a Pence a destituir a Trump: "No está mentalmente sano"

Los demócratas del Comité de la Cámara de Representantes de Estados Unidos sobre el Poder Judicial pidieron al vicepresidente Mike Pence invocar la 25 Enmienda de la Constitución estadounidense para separar del cargo al presidente saliente Donald Trump, trece días antes del final de su mandato.

Un grupo de 19 congresistas demócratas enviaron una carta a Pence en la que señalaron que, ante los disturbios ocurridos el 6 de enero en Washington, Trump volvió a mostrar que "no está dispuesto a defender nuestra democracia y cumplir con sus funciones".

"En aras de nuestra democracia instamos a que usted recurra a la 25° Enmienda e inicie el procedimiento para separar al presidente Trump del cargo", dice la misiva publicada en la red social Twitter por uno de los firmantes, el congresista David Cicilline.

Este 6 de enero, el Congreso de EE.UU. convocó a una sesión conjunta para certificar la victoria electoral del demócrata Joe Biden en los comicios presidenciales del 3 de noviembre, pero en las afueras del Capitolio convergió una multitud, instigada por Trump, para protestar contra el resultado

El grupo de demócratas alegó en su carta que el presidente Donald Trump “permaneció en silencio incluso cuando las protestas rompieron las ventanas, amenazaron a la policía del Capitolio y escalaron las paredes”.

El texto sostiene que “la disposición del Presidente Trump a incitar la violencia y el malestar social para anular los resultados de las elecciones, por medio de la fuerza, claramente cumple con este estándar. También sus recientes tweets, que Twitter ha eliminado desde entonces, en donde ha dicho que la elección fue “robada” y que los disturbios de hoy “son cosas y eventos que pasan””

NEW: I am sending a letter with @RepTedLieu and our colleagues on the House Judiciary Committee, calling on Vice President Pence to invoke the 25th Amendment to remove Donald Trump from office after today’s events. pic.twitter.com/5VK8DLTLn4