Mike Pence pide parar la violencia: la Guardia Nacional y el SWAT intervienen

La Guardia Nacional de los Estados Unidos se dirige al Capitolio y junto a las fuerzas especiales de SWAT intentarán poner orden en el recinto y las afueras, tras el asalto por parte de manifestantes pro Trump.

El vicepresidente Mike Pence, que se negó a obedecer a Donald Trump en su deseo de desconocer la victoria de Joe Biden, escribió en Twitter que lo que ocurrió fue un ataque intolerable: “La violencia tiene que terminar ya”.

Este miércoles 6 de enero se iba a realizar la validación del resultado electoral, que convirtió a Joe Biden en presidente de los Estados Unidos. Pero la sesión se frustró por los hechos de violencia, que incluyeron tiros adentro del recinto y heridos de bala, algunos de gravedad.

The violence and destruction taking place at the US Capitol Must Stop and it Must Stop Now. Anyone involved must respect Law Enforcement officers and immediately leave the building.