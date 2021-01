Donald Trump pidió a sus seguidores irse en paz, pero advirtió: "Nos robaron la elección"

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, apareció con un video en Twitter tras el desafío de Joe Biden de calmar a sus manifestantes. Trump les pidió: "Conozco su dolor, pero tienen que irse a casa ahora", les dijo. Pero agregó: "Nos robaron las elecciones, lo sabemos nosotros, lo saben del otro lado", precisó. "Go home and go home in peace", dijo Trump en un breve video.

"Tenemos que respetar las fuerzas de la ley y el orden", pidió el presidente. Este miércoles 6 de enero manifestantes pro Trump irrumpieron en el Capitolio, algunos de ellos armados. Intervino la policía y hubo tiros y gases lacrimógenos dentro. Ocurrió justo el día en que el Congreso norteamericano iba a validar el resultado electoral que daba ganador al demócrata Joe Biden. Pero la sesión se frustró y el Capitolio fue evacuado.

"Vayan a casa, necesitamos paz, los amamos, hemos visto lo que ha pasado, vimos cómo están manejando las cosas", agregó.

En desarrollo