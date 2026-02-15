Obviemos el tema pedigrí, que suele ser estigmatizante. Cuentan que lo trajeron de un refugio londinense en el que moraban felinos de dudosa calaña, pero lo cierto es que Larry, el adorable 'dueño' del 10 Downing Street, cumple ya 15 años en el centro del poder británico y es toda una celebridad, no solo por su longevidad sino por sus impactantes casi 900 mil seguidores en redes sociales.

El amor inglés por los animales es conocido, y cuando Larry llegó a la sede del gobierno, el 15 de febrero de 2011, el austero informe oficial decía que venía del refugio para perros y gatos abandonados de Battersea, y que su misión principal sería simple: cazar ratones. Tan flemática admisión muestra que en 10 Downing St. abundaban.

Atigrado, presentado cuando deambula entre los visitantes de todo el mundo como parte del poder inglés, tiene su propia ficha oficial en Downing Street, donde se lo sindica como "jefe cazador de ratones".

"Larry pasa sus días dando la bienvenida a los invitados, inspeccionando los dispositivos de seguridad y probando la calidad del mobiliario antiguo para echarse una siesta", puede leerse en su presentación oficial.

Su edad es objeto de polémica. Obviamente es extremadamente longevo, y el tiempo antes de convertirse en el 'gato más poderoso' del Reino Unido se pierde en ambientes poco felices de Londres. Downing St. contesta 'no comments' sobre la edad de Larry, pero algunos conjeturan que tiene 19 años, lo que en 'edad humana' rondaría los 92 años.

Todo pasa, menos Larry

Desde 2011, Larry vio pasar en Downing St. a seis primeros ministros. Fue recibido inicialmente por el conservador David Cameron, que se fue en 2016 tras el impacto de la victoria del "sí" en el referéndum sobre el Brexit. También estuvo Theresa May, eyectada cuando se supo que había sido testigo del "partygate", reuniones festivas ilegales organizadas en Downing Street durante la pandemia, la seguiría otro nombre célebre, Boris Johnson.

Caído en desgracia Johnson, Larry compartió alfombras con Liz Truss, breve moradora del lugar, duró apenas 49 días en 2022, hsta que debió convivir -en buenos terminos, señalan- con Nova, la impertinente labradora de Rishi Sunak, primer ministro hasta julio de 2024.

Actualmente, pasea su indiferencia señorial en tiempos del laborista Keir Starmer, manteniendo a raya y mostrando 'quien manda' a los dos felinos que osó traer la familia Starmer, JoJo y Prince.

Ajeno a esas cuestiones, Larry podría presumir de tener una cuenta en X seguida por 877.500 personas. Se trata de una cuenta obviamente humorística creada por un usuario anónimo, donde, entre videos sobre sus congéneres, Larry se queja del clima y lanza pullas a los políticos, con Nigel Farage, líder del partido antiinmigración Reform UK, como blanco recurrente.

A tal punto llega su celebridad que sus primeros 100 días en Downing Street también fueron objeto de un libro, "The Larry Diaries", publicado en octubre de 2011. Señal de su estatus de estrella mundial, suele robar protagonismo a los dirigentes extranjeros recibidos en el "10".

En diciembre, durante la llegada del presidente ucraniano Volodimir Zelenski, Larry estaba presente en la escalinata, completamente indiferente a esa instancia que definía guerras y armas. Y en enero hizo tropezar a un fotógrafo en la alfombra roja al meterse entre sus piernas durante la visita del dirigente polaco Karol Nawrocki.

La visita de Zelenski a 10 Downing Street, Larry ni se dignó negó a saludarlo... (FOTO AFP)

En su larga saga en el '10', Starmer contó el 2024 que su familia sumaría a Prince, un gato siberiano, aunque sus hijos en rigor querían un perro. Pero para Larry no hay competencias, es más, si algún premier osara querer 'moverlo', en horas lo tendría como serio problema de su agenda. Larry es el verdadero 'dueño' de Downing St.

AFP/HB