Cuál es la capacidad real del arsenal nuclear francés

De acuerdo a los últimos datos oficiales, a inicios de 2026 el arsenal francés se estima en aproximadamente 290 ojivas nucleares, distribuidas en dos pilares fundamentales, el Oceánico y el Aerotransportado.

Su doctrina se basa en la “suficiencia estricta”: mantener el nivel mínimo de armas necesario para garantizar que los daños de un ataque contra sus “intereses vitales” sean inaceptables para cualquier adversario.

Pilar Oceánico (SNLE). Brinda la garantía de la capacidad de “segundo golpe” (represalia). Sus plataformas son cuatro submarinos nucleares lanzamisiles, de los cuales siempre hay al menos uno en patrulla permanente en el mar.

Los submarinos están siendo equipados con el nuevo misil M51.3, una evolución con mayor alcance y capacidad de penetración en defensas antimisiles. Cada misil puede portar múltiples ojivas (MIRV) de entre 100 y 300 kilotones.

Pilar Aerotransportado (FAS). Aporta flexibilidad y visibilidad estratégica. Sus plataformas son aviones de combate Rafale F4, operados por las Fuerzas Aéreas Estratégicas (FAS). Cuentan con misiles de crucero supersónico ASMPA-R (versión renovada).

Estos aviones pueden ser reabastecidos en vuelo para misiones de largo alcance, demostrando una capacidad de proyección global.

Intereses vitales. Históricamente, la decisión de utilizar armas nucleares recae exclusivamente en el presidente francés. Sin embargo, la doctrina gala contiene una ambigüedad calculada: la noción de “intereses vitales”.

El presidente Emmanuel Macron ha reiterado que estos intereses tienen una “dimensión europea”. Esto sugiere que un ataque nuclear contra un socio estratégico (como Alemania o Polonia) podría ser interpretado por París como una amenaza directa a su propia supervivencia, activando así su disuasión nuclear.

De esta manera, el programa de disuasión francés pasó de ser un símbolo de prestigio nacional a eje de la autonomía estratégica europea.

Mientras que el Reino Unido depende de tecnología estadounidense para sus misiles nucleares, Francia posee una independencia tecnológica total, lo que la convierte en el único garante autónomo frente a amenazas existenciales en el continente.

Hay un detalle importante en este nuevo escenario bélico. El gobierno francés ya anticipó que no compartirá el “botón rojo”.

Las conversaciones actuales entre los lídres europeos no giran en torno a una propiedad conjunta, sino a una coordinación estratégica: cómo integrar la fuerza francesa en la planificación de defensa de la Unión Europea sin perder la soberanía nacional gala.