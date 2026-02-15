Europa da un giro estratégico y plantea ampliar su “poder de disuasión” nuclear

La seguridad europea ingresó en una fase de transformación irreversible. La declaración de este viernes del canciller alemán, Friedrich Merz, en la Conferencia de Seguridad de Múnich, confirmando conversaciones confidenciales con el presidente francés Emmanuel Macron sobre la “disuasión nuclear europea”, marca el fin de un tabú de ocho décadas.

En los últimos meses se viene reforzando la posibilidad de extender la disuasión nuclear francesa a otros países, dado que hay dudas sobre la posibilidad de seguir contando con el paraguas protector de Estados Unidos.

Francia es hoy la cuarta potencia nuclear a nivel mundial y la única de la Unión Europea con independencia del Pentágono. Gran Bretaña también cuenta con armas nucleares, pero en gran medida depende actualmente de la tecnología estadounidense, lo que significa que por el momento “no hay un futuro sostenible para la disuasión nuclear del Reino Unido sin la colaboración de EE.UU.”, señalan los expertos.

Francia posee un arsenal autónomo por tierra, aire y mar, y propone extender este sistema de disuasión nuclear a la defensa de otros países europeos. Macron, quien ya planteó la posibilidad de ampliar el paraguas nuclear de Francia a toda Europa, tiene previsto pronunciar un importante discurso sobre la doctrina nuclear francesa a finales de febrero.

Este fin de semana, en la cumbre de Múnich, el mandatario francés admitió que estaba considerando una doctrina que podría incluir “cooperación especial, ejercicios conjuntos e intereses de seguridad compartidos con ciertos países claves” europeos.

Hay que tener en cuenta que, si bien los arsenales conjuntos de Francia y Gran Bretaña ascienden a cientos de ojivas, mantienen una gran brecha con los de EE.UU. y Rusia que cuenta con miles de armas nucleares cada uno.

Informe confidencial. El sorprendente giro europeo, cuyos gobernantes evitaron hablar de armas nucleares durante décadas, se debió a la agresión rusa sobre Ucrania y las preocupaciones respecto al compromiso real del gobierno de Donald Trump para protegerlos.

Durante la conferencia de este fin de semana, los líderes del Viejo Continente comenzaron a evaluar un informe de expertos que resume “Las opciones nucleares de Europa”. Allí se advierte que los arsenales nucleares relativamente pequeños de Francia y el Reino Unido podrían no ser suficientes para enfrentar a Rusia sin el apoyo de EE.UU.

“Los europeos ya no pueden externalizar su pensamiento sobre la disuasión nuclear a EE.UU.”, advierte el grupo de once expertos en el documento, que llama a Europa a “afrontar urgentemente una nueva realidad nuclear” frente al “revisionismo respaldado por la energía nuclear de Rusia”.

Las autoridades de las potencias europeas están convencidas de que el ruso Vladimir Putin no se detendrá en Ucrania y que su ambición territorial se podría extender a otros países del continente.

Después de aclarar que “la era en la que Europa podía permitirse la complacencia estratégica ha terminado”, los autores del informen plantean cinco opciones nucleares para Europa. Seguir confiando en la disuasión estadounidense; fortalecer el papel de las armas nucleares británicas y francesas como elemento de disuasión europeo; desarrollar conjuntamente armas nucleares europeas como elemento de disuasión; aumentar el número de países europeos con sus propios arsenales nucleares; o ampliar el poder militar convencional europeo para presentar un elemento de disuasión no nuclear más intimidante.

Por el momento, coinciden, lo ideal es conservar el statu quo y confiar en el poderío militar inigualable de Estados Unidos. Esa, señalan, es “la opción más creíble y factible” a corto plazo.

El alemán Merz, una de las voces más destacadas de la conferencia, sostuvo que los aliados europeos de la OTAN deben permanecer unidos mientras construyen una disuasión nuclear europea, subrayando que “no permitiremos que surjan diferentes zonas de seguridad en Europa”.

La apertura de Merz sugiere que el eje franco-alemán está listo para liderar una Europa que, por primera vez, asume la responsabilidad total de su defensa nuclear. La confesión del mandatario alemán sobre las “conversaciones confidenciales” refleja un cambio pragmático en Berlín.

No hay que olvidar que Merz, en este camino de fortalecer sus defensas, anticipó su deseo de convertir al ejército alemán en el más grande y poderoso del mundo.

El debate político fue recibido con satisfacción por la dirigencia que por primera vez responde a las quejas de los mandos militares. “Esto es muy positivo, pero ahora necesitamos acciones”, dijo a AFP Heloise Fayet, colaboradora del informe del MSC.

Se requieren grandes inversiones para que Francia y Gran Bretaña aumenten sus arsenales propios y puedan extender esa protección a toda Europa. Al parecer, los gobiernos están dispuestos a llevarlo adelante.