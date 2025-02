Lo abuchearon y se fue del escenario: escándalo con un comediante venezolano repudiado por "el monstruo" de Viña del Mar

La primera noche del Festival de Viña del Mar 2025 en Chile estuvo marcada por una polémica que mantiene encendidor el debate en las redes sociales. El comediante venezolano George Harris enfrentó una fuerte desaprobación del público chileno y abandonó el escenario tras apenas 20 minutos de presentación. Los anfitriones lo animaron a que volviera al escenario para continuar con la rutina y lo hizo, pero no logró revertir la situación y se retiró entre abucheos, dejando una frase que causó revuelo: "Qué lástima que al final ganan los malos siempre". En medio de la tormenta, la actriz Catherine Fulop utilizó sus redes sociales para defender a su compatriota, a quien describió como un "hermano".

Las raíces de este conflicto no están en el escenario, sino en las declaraciones previas del humorista venezolano. Harris, conocido por su estilo irreverente, generó revuelo por su postura en torno la figura de Salvador Allende, el presidente socialista derrocado por un sangruento golpe en 1973, y su apoyo a la dictadura de Augusto Pinochet. Además, sus opiniones conservadoras sobre temas sociales como la comunidad LGTB+ y las críticas a la política actual chilena parecen haber dejado huella almanos en parte del "monstruo", que es como se conoce al público de este evento chileno.

"Si no les gusta, vayan a comprar bebida. Yo no puedo creer que alguien compre una entrada para pitar toda la noche", dijo un incómodo Harris, intentando continuar su show. Es que, desde el inicio de su actuación, el comediante fue interrumpido por un sector del público que no dejaba de abuchearlo.

No obstante, las tensiones continuaron, y el comediante no pudo evitar mostrar su malestar, sugiriendo que si el público deseaba que se fuera, él lo haría sin problemas. “Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado", insistió, y agregó: "Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya, me voy. No pasa nada. Mi avión sale igualito para Estados Unidos en dos días, no pasa nada”.

Y así lo hizo. En solo unos minutos, la noche de Harris terminó antes de tiempo. “Yo no quiero insistir en esto, qué lástima que ganen los malos siempre. Qué lástima que la gente, la mayoría, se pierda un show porque hay unos pocos que quieren pitar todo el show. De verdad muchísimas gracias por la oportunidad. Te amo, Chile, aunque haya algunas personas que sean complicadas. Gracias, Venezuela, por llenar este lugar”, expresó antes de retirarse del escenario.

"Esto es una pequeñísima piedra, recógela del piso, y sácate una selfie", el apoyo de Catherine Fulop a George Harris

Esta respuesta del "Monstruo" no fue una reacción aislada, ya que las redes sociales convirtieron su reacción en el centro de atención del festival. Mientras algunos defienden al humorista, alegando que fue víctima de un boicot y que hubo un componente de xenofobia en su contra: la inmigración venezolana en Chile es muy grande, lo que suele generar algunos escenarios de "tensión" social.

Otros justificaron la reacción del público, argumentando que sus declaraciones previas habían generado malestar en Chile. Además, algunos chilenos señalaron que algunos chistes de la rutina pueden considerarse “homofóbicos” y “gordofóbicos”.

“Por ahí hay un montón de gente que aún llora por Allende. ¡Que pobreza de mente tan arrecha!”, dijo el comediante venezolano en un tweet hace tiempo atrás.

“No hay comparación a una dictadura de derecha que hace carreteras y autopistas e incrementa el trabajo, con las de izquierda que son desdentados, se quedó weon”, dijo George Harris, en una presentación que se viralizó en redes.

En otra rutina el comediante abordó el triunfo de Gabriel Boric en la elección presidencial de 2021 y tildó al actual mandatario de “mediocre e inútil” y lo acusó de no “servir para nada”.

Fue en este contexto cuando Catherine Fulop, actriz y exreina del Festival, salió en defensa de su compatriota. A través de sus redes sociales, Fulop destacó: “Gracias a ti reímos y soñamos que volvemos a nuestras playas, nuestras montañas, nuestros tequeños y hallacas, a nuestras navidades en familia, abrazándonos y no desmembrados como nos han obligado a estar”.

Luego, contó que el humor de Harris fue un consuelo para su hermano Jorge durante una enfermedad: “Tú, sin saber, acompañaste a mi hermano Jorge (que casualmente se llamaba igual que tú) en los momentos más críticos de su enfermedad, él solo quería escucharte a ti en tu show, porque eso le calmaba los dolores mientras le hacía efecto la morfina. Eres un ser de LUZ, bueno y bondadoso, además de TALENTOSO! Esto es una pequeñísima piedra, recógela del piso, (porque todo es experiencia) y sácate una selfie jijijiiiii”.

Pese a la ola de críticas que recibió cuando anunció su participación en el festival chileno, el humorista se mostró confiado antes del show. En una transmisión en vivo desde Instagram, respondió a sus detractores: “Me dicen ‘No te presentes en Viña’. A esas poquísimas personas que han escrito eso en algunos comentarios de los post: dejémonos de bloqueos y cuestiones. Esto es un orgullo para todos y no tengamos una sensación de pérdida jamás. La vamos a pasar genial y el público chileno va a disfrutar del show”. Sin embargo, su optimismo se vio frustrado en la Quinta Vergara.

Qué dijeron desde la organización del Festival de Viña del Mar

Desde la producción del Festival de Viña del Mar, calificaron la presentación de Harris como fallida dado que el comediante no logró completar su rutina: “No hizo su parte, hizo unos 10 minutos de su rutina, que debió haber sido de 50”.

Cuando se les preguntó si conocían previamente el contenido del show, confirmaron que sí, pero señalaron que Harris modificó el enfoque de su presentación.

“¿Era entretenida?”, preguntaron los periodistas. “Más allá de ser entretenida o no, o de si nos reímos o no, él no la hizo”, respondieron y concluyeron que los cambios improvisados por Harris provocaron que su presentación “no causara risa”.

