Polémica en Chile por el cierre de Peso Pluma en Viña del Mar: “Escucharemos la voz del narco”

El sociólogo chileno Alberto Mayol cuestionó la presencia de una persona que tuvo vínculos con el mundo del narcotráfico mexicano para cerrar el festival de Viña del mar. Se trata del artista oriundo de México Peso Pluma, actual pareja de la argentina Nicki Nicole. “No lo olvide, el 1 de marzo, en las pantallas del canal del Estado, escucharemos la voz del narco”, escribió de modo provocativo el intelectual del país vecino.

Es cierto que Hassan Emilio Kabande Laija de 24 años, mejor conocido como Peso Pluma, contó en algunas oportunidades que la estética narco y sus narcocorridos fueron sus primeras inspiraciones a la hora de hacer música. Que ese contexto y escena constituían su ambiente natural.

El primer álbum de Peso Pluma se estrenó en 2020 y se tituló ¿Ah y qué?, luego llegó Efectos secundarios, lanzado un año después y en 2022 editó un EP titulado Sembrando. Gracias a TikTok comenzó a viralizarse su tema “El belicon” y con la popularidad llegaron las críticas por sus letras violentas y explícitas relacionadas al mundo del narcotráfico. Sin embargo, en una entrevista con el influencer Julio Orozco en YouTube reconoció que a partir de "El Belicón" decidió "sentar cabeza" y no "no ser uno más" y que ya no usaría esas expresiones.

Actualmente su música se escucha en casi todo el mundo, recibió múltiples reconocimientos y tiene un vínculo cada vez mayor con Argentina por su relación amorosa con Nicki Nicole.

Fue en octubre de 2023 cuando, desde las redes sociales del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar confirmaron que el cantante mexicano sería uno de los que subiría al escenario. “¡Desde las raíces más profundas hasta los sonidos más modernos, Peso Pluma te hará sentir la verdadera esencia de la música mexicana! Sus letras cargadas de emoción y su poderosa voz te transportarán a un mundo donde la tradición y la innovación se encuentran. Con un estilo único e inconfundible, el mexicano ha conquistado el número 1 en todas las listas, marcando récords y dejando una huella imborrable en la industria musical”, indicaron en la publicación de Instagram.



Las críticas de Mayol a Peso Pluma sobre su presencia en Viña del mar

“No lo olvide, el 1 de marzo, en las pantallas del canal del Estado, escucharemos la voz del narco. Será para que nos acostumbremos, supongo. Pero claro, nadie se quiere meter contra Peso Pluma porque es famoso, porque sacarlo del festival puede ser contrario a la lógica electoral, porque se puede perder el voto joven”, apuntó el sociólogo en una columna de opinión publicada en Biobio.

Peso Pluma, el mexicano que estuvo con Jimmy Fallon, Bizarrap y supera en búsquedas a Bad Bunny en Youtube



Para profundizar la provocación, Mayol compara a Peso Pluma con un artista que reivindique la pedofilia. Su crítica apunta, sobre todo, a que el Festival de Viña del Mar es propiedad de una entidad pública y que se transmite por la red estatal de televisión.

“El 1 de marzo de 2024, día de cierre del Festival Internacional de Viña del Mar, ocurrirá algo estrictamente equivalente. Sí, un hecho equivalente a tener un cantante que promueve la pedofilia. Se subirá al escenario (y todos debemos fingir que estamos ante un artista) un promotor de la cultura narco”, apunta el ensayista.

“Y todo eso ocurrirá en un evento público, en un espacio público, transmitido por el canal público. Sí, todo eso ocurrirá con el alto patrocinio de la República de Chile”, lamentó.

“¿Cuándo habrá pagado Chile para que millones de chilenos puedan conocer y admirar la cultura narco? Muchísimo dinero, por cierto”, destacó.

En relación al género musical que suele elegir el músico, los corridos mexicanos, Mayol reconoce que fueron bastión cultural de la “conmemoración de hitos como la independencia mexicana y su revolución”, pero que hoy son parte de la épica del narcotráfico.

“ Aunque quizás, en un acto moral, el nuevo Presidente del Directorio de TVN baje al artista y lo cambie por alguien que no sea financiado por el narco y que no cante música en favor del narco”, señaló a modo de deseo de que sea modificada la programación del Festival.

“Apología del narcotráfico”

La columna apunta a que Peso Plunma “hace apología del narcotráfico”. “Ha trabajado para narcotraficantes, que los nombra sin escrúpulos en sus canciones, que habla sistemáticamente de armas y del uso de ellas, el que habla de cuánto valen las mujeres con pequeñas cinturas, el reivindicador de los grandes nombres del narco histórico”, describe.

“Hay canciones que habrían sido encargadas por carteles específicos, siendo el más referido el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Aunque aparentemente el caso de Peso Pluma es especial, pues habría trabajado con los dos principales carteles (rivales a muerte): el ya referido CJNG y el Cartel de Sinaloa”, advirtió contundente.



