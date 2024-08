Mónica Macha: "El repudio a Alberto Fernández es un logro del feminismo"

Mónica Macha señaló que el escándalo de violencia de género que involucra a Alberto Fernández causó "decepción" y "crisis" en el peronismo. Además, criticó el aprovechamiento del caso por parte del oficialismo actual, la falta de apoyo a políticas de género y la eliminación del programa Acompañar. Por otra parte, destacó la importancia de la Ley Olimpia, que protege a las mujeres de la violencia de género digital, en relación a las fotos de Fabiola y el video Tamara Pettinato. “Si esas imágenes están circulando sin consentimiento, es una vulneración y una forma de violencia de género”, sostuvo en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Mónica Macha es diputada nacional de Unión por la Patria por la provincia de Buenos Aires y presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad.

La denuncia contra Alberto Fernández por cometer presunta violencia de género contra su pareja, Fabiola Yáñez, impactó de lleno en la agenda política y, en particular, dentro de un peronismo, que todavía intenta recuperarse de haber perdido la elección.

Alejandro Gomel: Ayer hubo un pronunciamiento del bloque. ¿Cómo está siguiendo, con el cargo de presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, todas estas denuncias y lo que está sucediendo con el ex presidente, Alberto Fernández?

Estamos siguiendo toda la situación permanentemente. Obviamente, con el repudio que corresponde a todo lo que se va expresando.

Nosotros y nosotras, una parte importante del bloque de Unión por la Patria, el mismo martes a la noche, tuvimos reunión de bloque, y este fue uno de los temas de discusión. Resolvimos hacer una declaración de preocupación por todo el proceso que se iniciaba, y también sacar una posición política, que me parece importante, posicionándonos del lado de la víctima. Le creemos a la víctima.

Me parece que esto también es un salto en relación a cómo actuar en este tipo de situaciones, que yo creo que no va a ser, ojalá me equivoque, la última, y tampoco es potestad de un espacio político, sino que es un tema transversal, social y cultural, que está enquistado en nuestros vínculos.

Creo que lo que se da ahora, esta visibilización, este profundo rechazo que se genera contra Alberto Fernández por este accionar, en definitiva también es un logro del feminismo, sin duda, el haber logrado visibilizar esta situación y que no quede en un problema privado y familiar del que no se habla.

AG: ¿Cómo llega esto en medio de lo que empezaba a ser un intento de reacomodamiento del peronismo después de la derrota electoral? ¿Qué impacto va a tener lo que se va conociendo en las últimas horas?

Claramente, es una lesión muy fuerte. Para mí es una crisis.

Y en cuanto a cómo va a resultar esto, habrá que ver cómo se procesa y qué definiciones hay, eso está por verse. Me parece que es el proceso que se inicia en este tiempo.

La Fiscalía se comunicó con Fabiola Yañez, quien volverá a declarar tras la denuncia contra Fernández

Elizabeth Peger: ¿Por qué algunos legisladores, como Máximo Kirchner, no acompañaron este pronunciamiento?

En realidad, lo que planteaban otros colegas es que estábamos, de algún modo, vulnerando el principio de inocencia. Y que tal vez la posición de que la justicia investigue y defina cuál es la situación, era el texto que podían acompañar. Para un grupo más feminista, en el que me incluyo, era importante también este posicionamiento de a quién le creemos. Porque en definitiva tenemos un discurso jurídico y una justicia bastante patriarcal.

Este discurso, esto es lo que pienso yo, desde el derecho está bien, el plantear esperar que la justicia defina, pero en términos de la construcción simbólica y más cultural, es una fórmula que deja a la mujer muy desguarnecida. Además no solamente el mundo cultural y social, sino especialmente el Poder Judicial, siempre ha puesto en cuestión la palabra de las mujeres. No se le cree, se cuestiona que tal vez lo hace porque está despechada o le quiere sacar plata. Entonces siempre se construye una desconfianza sobre esa denuncia que hace una mujer.

Creo que a esta altura del partido es importante esta posición, porque es una posición política y también porque es una forma de acompañar a las víctimas y de posicionarse en este lugar. Esa era la discusión, básicamente.

Chats de Fabiola Yáñez y Alberto Fernández.

"Todo el tiempo me golpeás": impactantes chats y fotos de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández

EP: Alberto Fernández, si mal no recuerdo, en su primer discurso de asunción dio un mensaje importante en defensa de los derechos del feminismo y sobre todo revalidando el rol de las mujeres. Hoy nos encontramos con esto, ¿qué le pasa a usted?

Yo decía al principio el repudio, el rechazo y la bronca. Y hace mucho tiempo que, por lo menos a mí me pasa, con Alberto no coincido en las definiciones y las decisiones, aunque compartamos el mismo espacio político.

Con esta situación, yo lo que entiendo es que tiene el comportamiento habitual de los varones violentos. Los varones violentos, en general, tienen una fachada hacia afuera, donde son personas que se relacionan muy bien, con mucha llegada y puertas adentro, es un infierno. Parece que no escapa de algún modo a la caracterización de un varón violento.

Hemos tenido ejemplos gravísimos. Me acuerdo ahora de un psicólogo que se especializaba en violencia de género y terminó siendo violento. Son casos extremos, porque además el presidente, acompañando con la posibilidad de contar con la interrupción voluntaria del embarazo, la agenda feminista y el Ministerio, y sin embargo, es esta doble fachada de un tipo violento.

El Gobierno pondrá a la venta el edificio donde funcionaba el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad

Claudio Mardones: ¿Cómo contener las consecuencias políticas de otros sectores que se agarran de esto para demoler todas las políticas de género? De hecho, se vio en el propio Gobierno Nacional, que rápidamente aprovechó y capitalizó el impacto directamente. ¿Cómo se hace para separar y mantener en pie las conquistas y que no haya una estigmatización aún mayor para quienes las impulsan?

Creo que para el movimiento feminista es una crisis y una decepción enorme. Decepción hasta ahí, porque tampoco es que había una apuesta con Alberto, pero es un momento de crisis ahora.

Me parece que las organizaciones feministas, tanto las que son organizaciones sociales y activismos feministas como los espacios feministas que están dentro de nuestras organizaciones partidarias, lo vamos a elaborar y seguimos con nuestra agenda que es muy potente y necesaria.

Vamos a seguir confrontando con el Gobierno Nacional, porque lo que está haciendo es una canallada. Nos sacan todas las políticas públicas, lo ponen en esa lógica del Estado mínimo, de un gasto innecesario, de querer ir a plantear los gastos del Ministerio en cosas que son superfluas y dejan de lado el cubrir los salarios de todos los equipos interdisciplinarios que estaban trabajando en cada una de las provincias, dejan de cubrir el programa Acompañar, una herramienta clave para que una mujer pudiera romper un vínculo violento y reciba un dinero como para poder ordenar un poco su urgencia, eso ya no está.

Entonces, nos dejan sin políticas públicas frente a un problema que está a la vista de todo el mundo, que es grave, cultural, social y que atraviesa a todos los sectores sociales, no distingue clase social, ni ninguna situación, solo el género porque es a las mujeres. Es una problemática transversal y como una articulación que en principio no llega a tener un sentido, desguarnecen y destruyen estas políticas y vemos que la violencia por motivos de género es un problema que está en nuestra sociedad. Pero hacen una articulación discursiva que no tiene ningún sentido, sin embargo, lo llevan adelante y tiene un lugar social.

Me parece que el punto ahí es ver también cómo reconstruimos esa narrativa tan nefasta.

Fioribello: "Fabiola me dijo que Alberto Fernández le pegó muchas veces y las fotos son espeluznantes"

CM: Hay un interrogante muy inquietante y tiene que ver con que en el momento en que ocurrió la violencia, al parecer no recibió ayuda del Ministerio de las Mujeres y hubo silencio en el propio Gobierno. ¿Cómo lo vive esto? ¿Lo ve verosímil o no? ¿Qué análisis hace de eso?

Yo no tengo cómo dar cuenta sobre el Ministerio. No hablé ni con Eli, ni con Ayelén para saber. La verdad es que escuché lo que ellas planteaban, que decían que no habían recibido ese pedido. Y es toda la información que tengo. La verdad no tengo más.

Ahora, sobre las personas más allegadas a Alberto, habría que ver si alguna de estas personas fue testigo, vio o supo de esa situación y es un problema que no hayan intervenido. Pero tampoco lo sé.

A mí me parece que frente a una situación donde hay un contexto de violencia por motivos de género, y lo digo en este caso y en todos los casos, es muy importante la intervención y el acompañamiento a la mujer, con cuidado, teniendo en cuenta que hay una situación ahí de mucho riesgo. De algún modo interiorizarse de las herramientas que tenemos para poder acompañar en ese momento, pero no ser indiferente, porque eso es lo más complejo de todo. Humanamente lo digo.

AG: Hoy estaremos atentos porque va a haber un descargo del presidente, va a dar una entrevista a un medio internacional.

Quiero agregar que las imágenes son muy contundentes y graves, las de Fabiola, y también el video que circula de Tamara.

Creo que habría que ver si tanto Fabiola como Tamara dieron consentimiento para que esas imágenes circularan. Nosotros tenemos la Ley Olimpia, que está vigente, que incluye, en la Ley 26.485, la violencia digital como una forma de violencia de género. Eso también hay que respetarlo, porque si esas imágenes están circulando sin consentimiento, esa es una vulneración también y una forma de violencia de género por parte de quienes están promoviendo esas imágenes en todos lados.

